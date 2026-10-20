O projeto europeu para salvar a toupeira-de-água, um dos mamíferos mais raros da Espanha

Tem uma pequena tromba, vive escondido nos rios de montanha e é um dos mamíferos mais difíceis de observar na Espanha. Agora, a Europa quer evitar que ele desapareça, por meio de um ambicioso projeto de conservação que conta com 17,6 milhões de euros.

Este animal, que habita em rios e riachos de montanha, enfrenta um futuro incerto devido à degradação de seu habitat.

Pequeno, esquivo e praticamente invisível para a maioria dos cidadãos, o toupeira-de-água é um dos mamíferos mais singulares da fauna espanhola. Este animal, que habita rios e riachos de montanha, enfrenta um futuro incerto devido à degradação de seu habitat, à alteração dos cursos fluviais e às mudanças climáticas.

Agora, um novo projeto europeu, com um orçamento de 17,6 milhões de euros, pretende contribuir para a sua recuperação e garantir a sua sobrevivência.

A Comissão Europeia anunciou a seleção de 135 novos projetos ambientais e climáticos que receberão mais de 390 milhões de euros em financiamento comunitário por meio do programa LIFE. Entre eles, destaca-se o LIFE SAVE Desman, uma iniciativa espanhola voltada para a proteção desta espécie tão desconhecida quanto vulnerável.

O que é o toupeira-de-água e por que ele está ameaçado?

O toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), também conhecido como toupeira-dos-pirenéus, é um pequeno mamífero semiaquático que pertence à família dos talpídeos — a mesma das toupeiras.

Sua aparência é particularmente marcante. Ele possui um focinho alongado e flexível, semelhante a uma pequena tromba, que utiliza para localizar alimento debaixo d'água. Apresenta também patas traseiras adaptadas à natação e uma cauda longa que o ajuda a se deslocar em meio às correntes.

Continuamos con los trabajos de campo para la detección de desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) mediante la prospección de los cauces y la localización de excrementos y otros indicios de presencia. https://t.co/ymANxeKLTs — AAPNA (@aaffaragon) September 6, 2026

Uma de suas principais particularidades é que depende de ecossistemas fluviais bem conservados, com águas frescas, oxigenadas e abundantes invertebrados aquáticos, que constituem a base de sua alimentação. Na Espanha, sua distribuição está associada principalmente a sistemas montanhosos do norte e noroeste da península, embora suas populações tenham sofrido um declínio significativo.

A fragmentação dos rios, a construção de infraestruturas hidráulicas, a poluição e a redução das vazões ameaçam sua sobrevivência. A esses problemas soma-se o aquecimento global, que pode modificar as condições dos cursos d'água onde a espécie vive.

17,6 milhões de euros para proteger a espécie

A Comissão Europeia incluiu o projeto espanhol LIFE SAVE Desman entre as iniciativas selecionadas para a conservação da natureza e da biodiversidade. Com um orçamento total de 17,6 milhões de euros, trata-se de uma das ações de destaque na nova chamada do programa LIFE.

A Comissão Europeia incluiu o projeto espanhol LIFE SAVE Desman entre as iniciativas selecionadas para a conservação da natureza.

Sua finalidade é contribuir para a conservação do toupeira-de-água, uma espécie cuja sobrevivência depende estreitamente do estado ecológico dos rios. A recuperação de suas populações exige atuar sobre as ameaças que afetam esses ecossistemas, especialmente a perda de conectividade fluvial e a degradação dos habitats.

Além disso, proteger o toupeira-de-água pode favorecer indiretamente outras espécies que compartilham seu ambiente, uma vez que sua conservação está vinculada à manutenção de rios saudáveis.

Mais de 390 milhões para proteger o meio ambiente

A iniciativa espanhola faz parte de um investimento europeu muito mais amplo. A Comissão aprovou o financiamento de 135 projetos distribuídos por vários países, com um investimento global previsto de 579 milhões de euros. Desses, 29 serão destinados especificamente à natureza e à biodiversidade, com um orçamento conjunto superior a 223 milhões de euros, dos quais mais de 151 milhões virão de fundos comunitários.

Entre as espécies beneficiadas estão também a foca-anelada do lago Saimaa, na Finlândia, diversas aves aquáticas ameaçadas e várias espécies de abutres. Outros projetos abordarão a prevenção de inundações, a restauração de áreas afetadas por incêndios florestais e a transição para energias mais limpas.

A recuperação do toupeira-de-água representa, assim, um novo esforço para evitar o desaparecimento de uma espécie estreitamente ligada à saúde dos rios espanhóis, cuja proteção constitui também um investimento na conservação dos ecossistemas de água doce.