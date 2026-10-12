Segundo um relatório, os jatos particulares poluem até 14 vezes mais do que os voos comerciais

Um novo relatório americano analisou quem está realmente pagando a conta do aumento do uso de jatos particulares nos Estados Unidos e, segundo os pesquisadores que o elaboraram, não são os bilionários que de fato viajam neles.

Um novo relatório aponta que as viagens em jatos particulares geraram custos excessivos para o clima e para os contribuintes, apesar de atenderem a apenas uma pequena parcela dos passageiros aéreos.

Lee Bell Meteored Reino Unido 12/10/2026 09:07 4 min

Segundo o Instituto de Estudos Políticos (IPS), existem atualmente 3.428 multimilionários em todo o mundo, o que basicamente se traduz em um maior número de viagens em jatos particulares. De fato, o instituto afirma que o patrimônio médio de um proprietário de jato particular gira em torno de 190 milhões de dólares.

Nesta semana, o grupo de especialistas publicou um novo relatório intitulado *High Flyers 2026*, que analisa o custo real de todos esses voos privados para o restante da população, tanto em termos de impostos quanto de impacto ambiental. E, segundo os pesquisadores, a resposta é: bastante elevado.

Pagam muito menos do que lhes cabe

Segundo o relatório, jatos particulares e serviços de voos fretados representam atualmente cerca de 16% das operações de voo gerenciadas pela Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA. No entanto, dados do Departamento de Transportes dos EUA sugerem que jatos particulares não comerciais representam aproximadamente 7% da atividade no espaço aéreo, mas contribuem com menos de 0,6% dos impostos destinados ao fundo que ajuda a financiar as operações da FAA.

Isso se refere a um grupo minúsculo de pessoas. Segundo o estudo, estima-se que 256.000 pessoas viajem em jatos particulares, o que equivale a aproximadamente 0,003% da população.

Os pesquisadores apontaram que a aviação privada é um meio de transporte que polui de forma desproporcional, uma vez que o impacto de suas emissões vai além do simples consumo de combustível.

"O restante de nós não deveria ter que pagar pelos excessos de luxo da classe multimilionária que utiliza jatos particulares", disse Chuck Collins, coautor do relatório. "Nossos impostos, ganhos com tanto esforço, não deveriam subsidiar seus hábitos imprudentes de viagens aéreas, que prejudicam ainda mais o nosso planeta, que está aquecendo."

O relatório também revelou que mais de 1,13 bilhão de dólares em subsídios para infraestrutura aeroportuária, concedidos até 2026, foram destinados a projetos que poderiam beneficiar principalmente aeronaves particulares. Além disso, segundo os pesquisadores, a principal organização de lobby do setor, a Associação Nacional de Aviação Comercial, gastou cerca de 2 milhões de dólares em 2025 promovendo uma legislação que concede isenções fiscais significativas aos proprietários de aeronaves particulares.

Até 14 vezes mais poluente

No que diz respeito ao clima, o relatório afirma que os jatos particulares geram emissões diretas de carbono entre 10 e 14 vezes maiores por passageiro do que os voos comerciais. E isso sem levar em conta os demais efeitos de aquecimento decorrentes de voar em grandes altitudes.

A propriedade fracionada, modalidade pela qual as pessoas compram uma parte de uma aeronave em troca de um número determinado de horas de voo, também cresceu 65% entre 2019 e 2025.

Portanto, o instituto solicita um imposto de luxo sobre a venda de jatos particulares, impostos mais altos sobre o combustível para jatos particulares e que se pare de gastar dinheiro público em novas infraestruturas para jatos particulares.