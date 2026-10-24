Um satélite russo perseguiu, durante dias, um satélite norte-americano a 27.000 km/h: o que se sabe sobre a manobra

Duas naves espaciais que orbitam a Terra a cerca de 27.000 km/h passaram dias a uma distância muito pequena uma da outra. O que se sabe sobre o sucedido, porque é que o alvo foi um satélite de radar e que riscos isso traz para os outros.

Os satélites comerciais de observação fornecem imagens a governos, empresas e equipas de emergência.

Segundo a empresa de monitorização espacial LeoLabs, o satélite militar russo Kosmos-2612 realizou, entre os dias 15 e 19 de outubro, uma série de manobras deliberadas em direção ao Iceye-X36. No dia 15, reduziu a distância de cerca de 400 para aproximadamente 210 quilômetros. No dia 16, já estava a 2 ou 3 quilómetros de distância e, nos dias seguintes, movimentou-se alternando posições à frente e atrás do satélite norte-americano, com momentos em que a distância desceu para cerca de 500 metros.

Depois, iniciou uma retirada controlada e, hoje, encontra-se a mais de uma centena de quilômetros. As primeiras estimativas apontavam para menos de 5 quilómetros, e algumas análises baseadas em dados públicos sugerem distâncias de apenas dezenas de metros; portanto, o número exato continua em discussão.

Dois objetos que viajam a aproximadamente 27.000 km/h podem parecer praticamente estacionários um em relação ao outro. Isto ocorre quando ambos seguem a mesma órbita na mesma direção, de forma semelhante a dois carros que viajam lado a lado numa autoestrada, mantendo uma distância constante. A uma altitude de cerca de 540 quilômetros, onde orbita o satélite norte-americano Iceye-X36, esta é a velocidade necessária para evitar a queda. Por conseguinte, aproximar-se de outro satélite requer não velocidade, mas sim cálculos precisos, e mesmo um erro mínimo a uma distância tão curta pode ser muito dispendioso.

O astrofísico Jonathan McDowell, que monitoriza a atividade espacial, acredita que este é o primeiro encontro conhecido em órbita baixa da Terra entre dois satélites ativos sem o consentimento de um dos operadores. Adam Marsh, vice-presidente de soluções técnicas da LeoLabs, descreveu a manobra como a aproximação não cooperativa mais avançada e potencialmente perigosa alguma vez observada pela empresa. A Iceye respondeu que está a monitorizar a situação de perto e que a sua arquitetura de constelação foi concebida para garantir a continuidade e a resiliência.

Para quem não está familiarizado com o tema, a consequência prática está mais próxima do que parece. Os satélites de observação comerciais fornecem imagens aos governos, empresas e equipas de emergência, e cada manobra evasiva que uma empresa é obrigada a realizar consome combustível e reduz a vida útil do satélite.

Porque é que o alvo era um satélite de radar?

A Iceye é uma empresa finlandesa com uma subsidiária nos Estados Unidos, que opera o satélite X36. Os seus satélites utilizam radar de abertura sintética, uma técnica que emite micro-ondas e processa os ecos com algoritmos para criar imagens muito nítidas à noite e em condições de céu nublado. É a mesma tecnologia que permite mapear inundações ou rastrear gelo marinho quando a cobertura de nuvens impede a visualização com câmaras óticas. No entanto, o seu foco principal está no reconhecimento, inteligência militar e monitorização estratégica.

Pensa-se que este é o primeiro encontro conhecido em órbita terrestre baixa entre dois satélites ativos sem o consentimento de um dos operadores.

Desde 2022 que a empresa colabora com a Ucrânia, para cujo governo transferiu um satélite e concedeu acesso ao resto da sua constelação. Nesse mesmo ano, um responsável russo alertou que os satélites civis que apoiam as forças armadas ucranianas são alvos legítimos. A Iceye não confirmou publicamente quem são os clientes do X36, embora exista a crença generalizada de que está a prestar apoio à Ucrânia.

A Rússia não explicou a missão do Kosmos-2612, e a LeoLabs esclarece que o que foi observado demonstra capacidades que poderiam ser utilizadas para recolher informações, inspecionar outro satélite ou enviar um sinal de pressão, mas não estabelece uma intenção hostil.

O custo de se deslocar em órbita e o que acontece se algo correr mal

A alteração dos planos orbitais, mesmo que ligeiramente, consome muito combustível, razão pela qual os analistas atribuem tanta importância a estas manobras. De acordo com a LeoLabs, tais ações exigem planeamento, manobrabilidade, navegação precisa e uma quantidade significativa de combustível. Michael Traut, chefe do Comando Espacial Alemão, alertou que, mesmo sem um ataque direto, este tipo de operações pode ameaçar as constelações comerciais, uma vez que obriga os satélites a reajustar as suas órbitas.

Outro risco são os detritos espaciais. Em 2007, a China testou um míssil antissatélite a uma altitude de 865 quilómetros, deixando uma nuvem de fragmentos numa área sobrevoada por 1.866 dos 2.792 satélites lançados pela humanidade até então. Os Estados Unidos tinham suspendido os seus próprios testes na década de 1980 por um motivo semelhante. Além disso, o quadro legal apresenta áreas cinzentas, dado que o Tratado do Espaço Exterior de 1967 proíbe a colocação de armas de destruição maciça em órbita, mas não estabelece uma proibição geral das armas convencionais.

Há um mês, o secretário da Força Aérea norte-americana, Troy Meink, reconheceu publicamente que o seu país tem armas de controlo espacial em órbita, segundo o jornal El País. Não especificou que sistemas são estes.