Brian May, guitarrista da banda Queen e doutorado em astrofísica, colaborou com a NASA na sua primeira missão a Plutão

O músico Brian May e a NASA mantêm uma colaboração científica que começou com Plutão e alcançou um dos seus principais trabalhos com a missão OSIRIS-REx no asteroide Bennu.

Brian May iniciou a sua carreira científica em 1965, deixou a sua tese de lado por causa dos Queen e regressou ao Imperial College para a concluir em 2007. Imagem: New Horizons.

Brian May é conhecido pelo seu papel de guitarrista do famoso grupo Queen, mas a sua relação com a astronomia começou muito antes de a banda ter alcançado fama internacional. Durante os seus estudos de Física no Imperial College de Londres, já investigava a poeira interplanetária e as velocidades radiais das partículas da nuvem zodiacal.

A música interrompeu essa carreira académica durante décadas. May retomou a sua investigação em 2006 e apresentou a sua tese um ano depois. Desde então, a sua atividade científica levou-o a colaborar com investigadores da NASA, primeiro em relação a Plutão e depois com a OSIRIS-REx, a missão enviada a Bennu em setembro de 2016.

Brian May e a NASA: dos Queen à investigação espacial

A relação de Brian May com a NASA ganhou forma durante os trabalhos relacionados com a New Horizons. Em 2015, enquanto a sonda obtinha os primeiros resultados após se aproximar de Plutão, o guitarrista pôde estudar imagens e dados recebidos durante a missão. Alan Stern, investigador principal da New Horizons, acabou por incorporá-lo como colaborador científico.

Aquele trabalho encaixava na formação que May iniciara décadas antes. Nascido em 1947 em Hampton, no Reino Unido, destacou-se desde jovem na matemática e na física. No Imperial College, conheceu Roger Taylor, e ambos formaram os Smile. Após a saída de Tim Staffel e a chegada de Freddie Mercury, aquele projeto acabaria por se transformar nos Queen em 1970.

O sucesso da banda levou May a abandonar temporariamente a sua investigação. No entanto, a astronomia continuou presente durante os anos de maior atividade musical. Em 2006, regressou ao Imperial College para retomar a sua investigação original e necessitou de um ano para atualizar os métodos utilizados no trabalho iniciado décadas antes.

Brian May e o asteroide Bennu

A colaboração ganhou outra dimensão com a OSIRIS-REx, a missão lançada em setembro de 2016 para estudar Bennu e recolher material da sua superfície. May participou na análise das imagens obtidas pela sonda e, juntamente com Claudia Manzoni, produziu representações estereoscópicas que permitiram observar o terreno com informação tridimensional.

Brian May colaborou com a missão OSIRIS-REx da NASA para estudar o asteroide Bennu através de imagens tridimensionais da sua superfície.

Estas imagens ajudaram os investigadores a selecionar uma área adequada para recolher as amostras. A missão tinha previsto regressar à Terra a 24 de setembro de 2023 com “material intocado de Bennu: rochas e poeira recolhidas da superfície do asteróide em 2020”. Segundo a NASA, este material poderia proporcionar “uma janela para há 4,5 mil milhões de anos, quando o Sol e os planetas se estavam a formar”.

Bennu também desperta interesse pelo risco que representa para o nosso planeta. A NASA classifica-o entre os asteroides potencialmente perigosos e aponta para uma possibilidade relativamente elevada de impacto no final do século XXII. Por isso, conhecer as suas características físicas e químicas “será fundamental no caso de se trabalhar para mitigar uma possível colisão”.

O doutoramento de Brian May e o seu regresso à astrofísica

A investigação de May sobre a nuvem de poeira zodiacal culminou numa tese intitulada “Uma análise das velocidades radiais na nuvem de poeira zodiacal”. O trabalho permitiu estudar a distribuição e o comportamento da poeira interplanetária dentro do Sistema Solar. Em 2007, obteve finalmente o doutoramento em Astrofísica.

Brian May, guitarrista dos Queen e doutorado em astrofísica, colaborou com a NASA nas missões a Plutão e ao asteroide Bennu. Imagem: Getty / NASA.

A sua atividade científica não terminou com a obtenção do título. Juntamente com Dante Lauretta, especialista em ciências planetárias da Universidade do Arizona e investigador principal da OSIRIS-REx, preparou um livro dedicado a Bennu. A obra reúne imagens tridimensionais estereoscópicas e dados obtidos durante a missão, com o objetivo de apresentar o asteroide tanto a investigadores como a leitores sem formação científica.

Lauretta recordou a sua relação com May no prefácio: “O Brian e eu trocámos mensagens sobre a missão e a minha cidade natal, Tucson, no Arizona, onde ele tinha passado algum tempo”. A mesma explicou ainda: “Eu era, claro, uma grande fã da sua música, e o facto de ter contacto com um dos heróis da minha infância foi algo incrível”.

A história de Brian May une, assim, dois caminhos que começaram a separar-se nos anos 70 e voltaram a encontrar-se décadas mais tarde. Os Queen marcaram a sua vida profissional, mas a física e a astronomia continuaram a fazer parte das suas atividades, levando-o a trabalhar com investigadores da NASA em Plutão e Bennu.