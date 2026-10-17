O mistério da nuvem marciana foi resolvido? Uma física exótica poderia explicar a nuvem mais longa do Planeta Vermelho

Uma enorme nuvem com 1.800 quilômetros de comprimento, observada acima de Marte, intriga os cientistas há anos. Investigações recentes mostraram que se poderá ter formado graças a um processo particular de formação de gelo, até então não observado.

Desde 2018 que uma nuvem recorrente é observada em Marte. Foi batizada de "Arsia Mons Elongated Cloud" (AMEC). Crédito da fotografia: ESA/DLR/FU Berlim.

Lisa Seyde Meteored Alemanha 17/10/2026 15:34 5 min

A cada primavera e verão, durante a estação de poeira no hemisfério sul de Marte, surge uma impressionante formação de nuvens brancas: a Nuvem Alongada de Arsia Mons (AMEC). Esta nuvem forma-se a sotavento do vulcão Arsia Mons, que tem cerca de 20 quilômetros de altura. Desenvolve-se em apenas algumas horas e pode estender-se por uma distância de até 1.800 quilómetros, antes de desaparecer rapidamente.

Desde 2018 que a Agência Espacial Europeia (ESA) observa este fenómeno recorrente graças à sua sonda Mars Express. Embora esta nuvem seja identificada como uma formação orográfica — isto é, provocada pelo relevo —, os modelos meteorológicos clássicos não tinham conseguido, até à data, explicar de forma convincente o seu processo de formação.

Gelo que se forma sem partículas de pó

A situação alterou-se quando uma equipe de pesquisadores liderada por Jorge Hernández-Bernal, do Laboratório de Meteorologia Dinâmica (LMD), em França, incorporou nas suas simulações um mecanismo até agora pouco estudado.

"Para reproduzir o AMEC nas nossas simulações, tivemos de ter em conta mecanismos físicos invulgares", explica o autor principal do estudo. "No entanto, estes mecanismos estão descritos nos manuais de física, mas são considerados teóricos e geralmente vistos como processos que não ocorrem na natureza."

Para os seus trabalhos, os cientistas compararam observações reais com simulações numéricas. Crédito da imagem: ESA/EHU, Hernández-Bernal et al., 2026.

Na Terra, e provavelmente também em Marte, os cristais de gelo formam-se geralmente por um processo denominado nucleação heterogénea. O vapor de água fixa-se, então, em partículas já presentes na atmosfera — como o pó, o sal ou o pólen —, que servem de suporte à formação dos cristais de gelo.

No entanto, no caso desta nuvem marciana, um outro fenómeno entraria em jogo: a nucleação homogénea do gelo. Este processo permite que o vapor de água se transforme diretamente em cristais de gelo, sem necessidade de partículas preexistentes.

"No caso da AMEC, a formação da nuvem parece ocorrer sem nenhuma destas partículas", explica Hernández-Bernal. "O vapor de água transforma-se diretamente em partículas de gelo, sem uma etapa intermédia. Isto é totalmente inesperado."

Condições extremas acima do vulcão

Para que tal fenômeno ocorra, a umidade relativa do ar tem de atingir níveis excecionalmente elevados.

A muito baixa densidade da atmosfera marciana e as dimensões gigantescas do vulcão desempenham aqui um papel determinante. Quando as massas de ar circulam sobre o Arsia Mons, geram ondas atmosféricas capazes de elevar o ar úmido a vários quilómetros de altitude em apenas alguns minutos.

A nuvem marciana que se forma sobre o vulcão Arsia Mons deve-se muito provavelmente a um fenómeno físico até então considerado puramente teórico. Crédito da imagem: ESA/DLR/FU Berlim.

Nestas condições, a temperatura desce cerca de 30°C em apenas dez minutos. Simultaneamente, a umidade relativa aumenta consideravelmente, permitindo que o vapor de água se transforme diretamente em gelo. As simulações sugerem que este mecanismo estaria na origem da formação desta imensa nuvem alongada.

Para realizar os seus cálculos, os cientistas utilizaram dados recolhidos por três câmaras a bordo da sonda Mars Express. Embora alguns resultados das simulações ainda apresentem diferenças em relação às observações reais, Hernández-Bernal considera que a concordância entre ambos é notável.

Colin Wilson, cientista envolvido na missão, realça a importância da sonda: "A Mars Express pode também acompanhar a evolução da nuvem ao longo de algumas horas, oferecendo-nos assim uma visão única de fenómenos efémeros que ocorrem no planeta."

Publicado na revista científica Nature Geoscience, este estudo mostra como um processo físico até então nunca observado poderia ocorrer na realidade. Levanta também novas questões sobre os mecanismos de formação das nuvens, tanto na Terra como noutros corpos celestes.

Como resume Colin Wilson: "Para compreender esta estranha nuvem marciana, tivemos de recorrer a uma física incomum. E estes mesmos mecanismos poderiam também atuar noutros locais do cosmos."