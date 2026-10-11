Tom Hanks tem um asteroide com o seu nome: de "Apollo 13" à National Space Society, a outra paixão do ator

A paixão de Tom Hanks pelo espaço tem estado presente em boa parte da sua carreira, desde o filme "Apollo 13" aos seus trabalhos para a National Space Society.

Tom Hanks transformou a sua paixão pelo espaço em mais uma faceta da sua carreira, intimamente ligada à NASA e à exploração lunar. O seu papel em "Apollo 13" e o seu trabalho em produções sobre o programa espacial reforçaram esta ligação. Imagem: Universal Pictures.

O ator Tom Hanks conquistou uma posição de destaque no cinema norte-americano, com uma carreira que lhe valeu dois Óscares e várias nomeações da Academia. No entanto, a sua relação com o espaço vai muito para além daquele filme, estando presente em diferentes fases da sua vida. Atualmente, o ator integra o Conselho de Governadores da National Space Society, uma organização ligada à exploração espacial. Esta relação tem-se manifestado na televisão, em documentários e em diversas iniciativas de divulgação.

O seu interesse pelo espaço já tinha sido demonstrado na exposição "Moonwalkers: Uma Viagem com Tom Hanks", realizada em 2024 na galeria Lightroom, em Londres. A exposição abordava as primeiras alunagens do programa Apollo, entre 1969 e 1972. Além disso, apresentava imagens, projeções e entrevistas com os astronautas selecionados para o projeto Artemis II, incluindo Victor Glover, Jeremy Hansen, Christina Koch e Reid Wiseman.

Tom Hanks e o espaço desde "Apollo 13"

Hanks interpretou o astronauta Jim Lovell no filme "Apollo 13", lançado em 1995. O filme relatava a história da missão lunar que teve de desistir da alunagem após a explosão de um tanque de oxigénio. A longa-metragem foi nomeada ao Oscar de Melhor Filme.

Hanks também apareceu em “From the Earth to the Moon”, uma minissérie de 12 episódios da HBO sobre os primeiros anos do programa espacial americano. A produção recebeu o Emmy e o Globo de Ouro de melhor minissérie em 1998. O seu interesse em contar a história espacial continuou em “Magnificent Desolation: Walking on the Moon in 3D”, lançado em 2005 para o formato IMAX.

Nesta produção, assumiu as funções de narrador, argumentista e produtor. O filme centrou-se na experiência dos astronautas que caminharam sobre a superfície lunar. A esta trajetória juntou-se o reconhecimento da NASA: a 27 de abril de 2000, a agência atribuiu-lhe o NASA Public Service Award pelo seu contributo para despertar o interesse do público pela exploração espacial.

Tom Hanks e o espaço: de Hollywood a um asteróide com o seu nome

A relação de Hanks com a astronomia estendeu-se também à nomenclatura de corpos menores do Sistema Solar. O asteroide 12818 Tomhanks recebeu este nome em homenagem ao ator e à sua relação com a exploração espacial. Assim, o nome do ator chegou ao espaço por uma via muito diferente dos seus filmes e documentários sobre a NASA.

Tom Hanks construiu uma das carreiras mais reconhecidas de Hollywood, com dois Óscares e filmes como Forrest Gump, Philadelphia e Apollo 13.

O seu percurso cinematográfico ganhou dimensão internacional com "Quero Ser Grande" (Big), em 1988, filme que lhe valeu a sua primeira nomeação para os Óscares e o Globo de Ouro de Melhor Ator. "Filadélfia", lançado em 1993, garantiu-lhe o primeiro Óscar de Melhor Ator. Um ano depois, voltou a conquistar a estatueta por "Forrest Gump", filme que arrecadou também o Óscar de Melhor Filme.

Depois, vieram novas nomeações por "O Resgate do Soldado Ryan", em 1998, e "Náufrago", em 2000. Esta última prestação valeu-lhe ainda outro Globo de Ouro. Em 2002, recebeu o prémio pelo conjunto da sua obra (Life Achievement Award) do American Film Institute. Em 2005, foi eleito vice-presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e, em 2006, a Forbes colocou-o entre as celebridades que mais inspiravam confiança nos americanos.

Moonwalkers: uma viagem com Tom Hanks

A exposição "Moonwalkers: uma viagem com Tom Hanks", realizada em Londres em 2024, é um bom exemplo da relação do ator com a exploração espacial. O percurso começava com as missões Apollo, entre 1969 e 1972, e chegava até à Artemis, o programa da NASA para retomar os voos tripulados em torno da Lua. As imagens e projeções serviram para ligar a história daquelas primeiras viagens às novas missões.

Tom Hanks acompanhou de perto a Artemis II, uma missão que levou quatro astronautas à volta da Lua e retomou o legado do programa Apollo.

A exposição abordou também a Artemis II, a missão composta por Victor Glover, Jeremy Hansen, Christina Koch e Reid Wiseman para voar à volta da Lua. Glover foi o primeiro astronauta negro a participar numa missão lunar. O programa Artemis previa ainda a permanência dos astronautas na Lua por longos períodos. Para Hanks, o regresso ao satélite respondia, em grande medida, à curiosidade e ao interesse em enfrentar novos desafios.

A exposição permitiu ainda conhecer uma faceta de Hanks distante dos seus principais trabalhos no cinema. O ator contou que gostaria de ter sido astronauta e que encontrou nos filmes uma forma de se aproximar deste mundo. Quando lhe perguntaram se se deslocava ao espaço, respondeu com humor que aceitaria o trabalho de limpar janelas, servir comida e recolher tudo depois. Atualmente, a sua presença na National Space Society mantém esta ligação com a exploração espacial.