Cientistas analisam geleiras e encontram níveis de metano até 425 vezes acima do equilíbrio atmosférico

Uma nova pesquisa revelou que a água de degelo de diversas geleiras de Svalbard contém concentrações extraordinárias de metano que poderiam chegar a outras regiões do planeta.

Um novo estudo constatou que a água de degelo de 19 geleiras transportou altas concentrações de metano antigo do ambiente subglacial para os rios próximos.

Para a maioria de nós, as geleiras sempre pareceram distantes do nosso cotidiano, embora também sejam belas, misteriosas e controversas. Esse último aspecto deve-se ao fato de que, nos últimos anos, sabemos que elas mudaram e muitas desapareceram, tornando-se vítimas silenciosas de décadas de grandes alterações no clima do planeta.

À primeira vista, parecem apenas montanhas de gelo azulado, com neve em vez de terra e rios de água fria descendo por suas encostas à medida que parte do gelo derrete. No entanto, sob esse manto branco, existe um mundo completamente diferente, onde a água congelada entrou em contato com rochas, sedimentos, matéria orgânica e gases aprisionados há muito tempo.

As geleiras escondem a história do planeta ao longo de milhões de anos. Cada camada de neve que as compõe se compacta ano após ano, transformando-se em um arquivo natural que registra as condições da Terra em cada momento; elas funcionam como cápsulas do tempo térmicas e químicas que nos permitem compreender os ciclos naturais do planeta e prever para onde caminhamos no futuro.

No entanto, o que acontece sob a superfície desses gigantes de gelo pode representar um problema ainda mais silencioso e imprevisto em um futuro próximo. O motivo? Uma pesquisa revelou que a água do degelo não está apenas elevando o nível do mar, mas também liberando compostos do passado, vindos de suas profundezas rochosas, para a atmosfera.

Não se trata de um vestígio ou possibilidade isolada, mas de 148 amostras de rios glaciais que apresentam níveis de metano amplamente disseminados e muito acima do que é considerado normal atualmente. Será que esse vazamento natural também atuará como um gatilho para efeitos mais graves no planeta, no contexto do atual aquecimento global?

O perigoso viajante no tempo que chegou aos rios nórdicos

Segundo dados apresentados no estudo publicado pela revista Nature Communications em setembro de 2026 e liderado pela cientista Gabrielle E. Kleber, da Universidade do Ártico na Noruega, em parceria com especialistas do Centro Universitário de Svalbard, detectou-se metano antigo em 19 geleiras do arquipélago de Svalbard, na Noruega.

As análises de isótopos de carbono no metano encontrado em Svalbard, juntamente com a presença de etano e propano, indicam que ele é principalmente de origem termogênica ou geológica.

Os pesquisadores percorreram rios alimentados pelo degelo, coletando amostras desde as proximidades da frente glacial e acompanhando o fluxo da água rio abaixo, com o objetivo de observar a quantidade de metano na saída da geleira e o comportamento dos níveis a diferentes distâncias do percurso.

O resultado foi impressionante, pois, em todos os cursos d'água analisados, foram detectadas concentrações de metano significativamente superiores às esperadas. Entre os valores mais críticos, os níveis chegaram a ser até 425 vezes maiores do que o ponto de equilíbrio atmosférico.

Segundo o princípio físico da Lei de Henry, aplicado ao contexto das pesquisas sobre gases de efeito estufa e mudanças climáticas, o ponto de equilíbrio atmosférico do metano é a concentração natural que o gás dissolvido na água (ou na superfície de um rio) apresentaria se existisse sob condições de equilíbrio térmico e químico com o ar circundante.

As amostras foram submetidas a análises isotópicas de carbono para medir a assinatura química do gás, a fim de compreender sua origem — se termogênica ou geológica —, uma vez que o metano nesses setores também pode ser produzido por microrganismos que habitam sedimentos anóxicos sob a geleira.

No entanto, esses resultados mostraram que o metano também continha hidrocarbonetos como etano e propano, indicando que esse metano liberado é muito antigo, proveniente de depósitos geológicos aprisionados no subsolo da geleira e que está sendo mobilizado pelo escoamento do degelo recente.

Do subsolo glacial à atmosfera: um novo risco com efeitos desconhecidos a enfrentar

Hoje sabemos que o derretimento das geleiras, associado ao aquecimento global, é um problema real para as próximas décadas devido aos seus efeitos desastrosos, como a elevação do nível do mar, o desaparecimento de áreas costeiras, o deslocamento de comunidades e a perda de biodiversidade e de ecossistemas inteiros, além do impacto no recurso hídrico vital para todos: a água potável.

A perda das massas de gelo das geleiras não apenas altera a paisagem ou os ecossistemas terrestres, mas também libera gases que estavam armazenados sob as rochas há milhões de anos.

Já não basta saber quanto gelo derrete ou a que velocidade isso ocorre; também é importante saber o que existe sob esse gelo e que acabará chegando à superfície. Quais seriam as consequências se essas quantidades tão elevadas de metano antigo chegassem à atmosfera? A realidade é que conhecemos a teoria sobre os possíveis efeitos, mas ainda é cedo para dimensioná-los.

O que as conclusões deste estudo realmente estabelecem é que, além da perda de geleiras (que se acelera cada vez mais), o aumento do derretimento poderia favorecer a propagação para outras regiões do planeta desse gás que intensifica o efeito estufa, criando assim uma nova preocupação climática — com efeitos que descobriremos mais rapidamente do que avançam as pesquisas para a sua mitigação.