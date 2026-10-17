Este animal mexicano pode passar anos debaixo da terra e sair apenas quando chegam as chuvas

Passar anos debaixo da terra esperando uma chuva forte? Para o sapo-de-esporas, essa é uma estratégia de sobrevivência. Descubra como ele resiste à seca e como a chuva coloca sua vida em movimento.

De hábitos noturnos, o sapo-de-esporas-de-Couch emerge após as fortes chuvas de verão.

Há quem espere as chuvas para pegar o guarda-chuva ou ficar em casa. E há animais que as esperam justamente para sair. Mesmo que sua casa fique debaixo da terra e a espera possa durar até dois anos. Para eles, uma boa chuva é o sinal de que chegou o momento de comer, procurar um parceiro e aproveitar a água enquanto ela durar.

Estes sapos ajudam a regular as populações de insetos e servem de alimento para outros animais do deserto.

Trata-se do sapo-de-esporas-de-Couch (Scaphiopus couchii), uma espécie que habita o México e os Estados Unidos. Esse pequeno anfíbio ocorre em estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa e partes da região central. Uma presença que demonstra que até mesmo paisagens secas podem abrigar anfíbios.

Especialista em desaparecer debaixo da terra

Seu nome vem de uma ferramenta que ele traz incorporada. Trata-se de uma estrutura escura e endurecida presente em cada pata traseira. Essas "esporas", feitas de queratina, permitem que ele remova o solo e se enterre movendo-se para trás. E é assim que esse anfíbio carrega seu equipamento de escavação.

O “esporão” endurecido nas patas traseiras funciona como uma ferramenta de escavação e enterro. Imagem retirada do folheto informativo do Arizona-Sonora Desert Museum.

Debaixo da terra, encontra proteção contra o calor e a seca. Pode permanecer oculto por até 10 meses ao ano, podendo estender esse período até dois anos. Isso, no entanto, é uma possibilidade, e não uma rotina que todos os exemplares precisem seguir.

Como consegue resistir tanto tempo sem sair para comer? Entra em estivação, um estado de repouso que reduz o gasto energético durante os períodos de seca. Sua respiração e seu ritmo cardíaco diminuem, enquanto o animal utiliza, principalmente, suas reservas de gordura. É algo semelhante a um "modo de economia", mas muito mais eficaz do que apenas diminuir o brilho da tela do celular.

O que põe a sua vida em movimento

E quem os avisa de que começou a chover? Bem, eles recebem o aviso por meio de vibrações. São os sons e as vibrações de baixa frequência, associados à chuva e aos trovões, que podem estimular a sua saída.

É por isso que, após uma tempestade, esses sapos parecem surgir de repente em locais onde, antes, não se via nenhum. Na verdade, eles já estavam lá; só que fora da nossa vista.

Seu habitat preferido são planícies áridas ou semiáridas até altitudes de 1.800 m.

Uma vez do lado de fora, aproveitam-se de insetos como os cupins, que também surgem com as chuvas de verão. Alimentar-se é fundamental para recuperar as reservas antes do próximo período sob a terra. Se as tempestades formarem poças grandes o suficiente, tem início também a reprodução.

Os machos atraem as fêmeas com um canto semelhante ao balido de uma ovelha. Elas podem pôr até 3.000 ovos que, em água a uma temperatura próxima de 30°C, eclodem em cerca de 15 horas. Mas os filhotes têm o tempo contado. Os girinos completam a metamorfose em um período que varia de nove dias a duas semanas. O desafio? Precisam sair da água antes que a poça seque.

Um primo também mexicano, com costumes parecidos

O sapo-de-esporas mexicano (Spea multiplicata) é outra espécie presente no México e no sudoeste dos Estados Unidos. Ele também passa grande parte do ano enterrado e emerge durante algumas semanas para se alimentar e se reproduzir em poças formadas pelas chuvas.

Possui sua própria ferramenta de escavação, mas sua serenata é diferente, lembrando o som de passar uma unha pelos dentes de um pente. Cada espécie tem seus recursos para conseguir um parceiro.

Para esses animais, importa o quanto chove e por quanto tempo a água permanece acumulada. Em anos muito secos, o sapo-de-esporas-de-couch pode não se reproduzir. Quando a estação chuvosa termina, ele retorna ao seu refúgio, e assim começa a espera até a próxima chuva forte.