Físicos explicam a Física por trás do carro voador de Elon Musk; confira

Elon Musk apresentou um Tesla equipado com propulsores e capaz de realizar manobras aéreas. O veículo usa reservatórios de gás sob alta pressão para gerar empuxo, permitindo impulsos breves no ar, mas ainda não representa um carro voador convencional.

Elon Musk apresentou o protótipo do Tesla Roadster com tecnologias de propulsão associadas à SpaceX durante um evento no Texas. Crédito: Tesla

Elon Musk apresentou uma nova versão do Tesla Roadster em um evento transmitido ao vivo em 15 de outubro de 2026, realizado no centro de testes de foguetes da SpaceX. A demonstração marcou a apresentação pública de um protótipo que incorpora tecnologias de propulsão desenvolvidas com a SpaceX.

Durante a demonstração, o veículo subiu uma rampa curva até ficar de cabeça para baixo, sustentado por um sistema de sucção na parte inferior. Em seguida, deixou a estrutura, realizou uma rotação no ar e pousou sobre as rodas usando propulsores.

A Física explica como essas manobras são possíveis. A ideia é um equilíbrio entre os propulsores que geram empuxo ao expelir gás em uma direção junto com um sistema de sucção que ajuda a manter o carro na rampa. Para entender, a doutora Roberta Duarte e o professor César Lenzi do ITA explicam.

Carro voador

O veículo, desenvolvido com tecnologias associadas à empresa aeroespacial, SpaceX, chamou a atenção após a apresentação de Elon Musk. Nas imagens, o Roadster sobe uma rampa curva até ficar de cabeça para baixo, mantendo-se preso à estrutura antes de se desprender e realizar uma rotação de 180 graus.

O conjunto de manobras, que inclui deslocamentos aéreos, rotação no ar e condução invertida, tornou o Roadster um dos assuntos mais comentados da semana.

Em seguida, o veículo aciona seus propulsores e retorna ao chão sobre as quatro rodas. Em outra demonstração, ele salta sobre uma fileira de veículos da Tesla, executando um giro durante a passagem aérea, em uma sequência que se tornou um dos momentos mais compartilhados do evento.

Como a Física explica isso?

O sistema de propulsão do veículo usa jatos de gás para gerar empuxo, produzindo uma força de reação no sentido oposto à expulsão do fluido, conforme a terceira lei de Newton, explica a física Dra. Roberta Duarte. Quando o empuxo supera temporariamente o peso do carro, o veículo pode ganhar altitude.

O veículo realiza manobras aéreas breves com propulsores que geram empuxo. Um sistema de sucção cria uma diferença de pressão que o mantém aderido à rampa, mesmo de ponta-cabeça. Crédito: Tesla

Duarte também explica que o sistema de sucção permite manter o carro aderido à rampa mesmo quando ele está de cabeça para baixo. Isso reduz a pressão na região entre o veículo e a superfície, criando um gradiente de pressão. O gradiente de pressão gera uma força que empurra o carro contra a rampa.

O que é empuxo?

O empuxo é a força resultante da expulsão de um fluido, como um jato de gás, que impulsiona o veículo no sentido oposto. Se a componente vertical do empuxo superar o peso do veículo, ele pode subir, explica o professor César Lenzi. Ao aplicar forças em diferentes direções, também é possível produzir torques e controlar sua rotação.

O gradiente de pressão, por sua vez, corresponde à variação da pressão e está associado à força que atua sobre um fluido ou uma superfície. A pressão na região entre o carro e a rampa é reduzida em relação à pressão atmosférica externa. Essa diferença de pressão gera uma força resultante que mantém o carro preso na rampa, explica o físico.

Já chegamos aos carros voadores?

A tecnologia apresentada está relacionada ao desenvolvimento de sistemas de propulsão da SpaceX, adaptados para demonstrar aplicações em um veículo terrestre. O uso de propulsores e de sistemas de controle de forças permite explorar conceitos que são relevantes para veículos aeroespaciais.

Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Apesar das manobras aéreas, o veículo ainda não representa um carro voador no sentido convencional. No caso, foram voos breves em um ambiente controlado, e não uma demonstração de voo sustentado como o de uma aeronave convencional.