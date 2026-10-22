Inteligência artificial na ciência: CERN e Mistral anunciam nova parceria

O CERN e a empresa francesa Mistral assinaram uma parceria estratégica de longo prazo voltada ao desenvolvimento de modelos de inteligência artificial para a ciência. A iniciativa busca acelerar descobertas científicas e fortalecer as capacidades tecnológicas da Europa.

CERN e Mistral firmaram uma parceria para desenvolver inteligência artificial voltada à análise de dados e à descoberta científica. Crédito: CERN

O CERN é um dos principais centros mundiais de pesquisa em física de partículas e abriga o Grande Colisor de Hádrons (LHC), o maior acelerador de partículas do mundo. Seus experimentos investigam a estrutura fundamental da matéria e as interações entre partículas subatômicas.

A Mistral AI é uma empresa francesa de inteligência artificial especializada no desenvolvimento de grandes modelos de linguagem. Seus modelos podem processar informações, identificar padrões e auxiliar tarefas complexas de análise e geração de conteúdo.

A parceria anunciada entre o CERN e a Mistral prevê o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial voltados à descoberta científica. A proposta é adaptar essas tecnologias às necessidades da pesquisa, incluindo a análise de dados experimentais e o apoio a tarefas científicas complexas.

CERN e Mistral anunciam parceria

O CERN já armazenou cerca de um exabyte de dados experimentais do LHC, o equivalente a um milhão de terabytes. Com a entrada em operação prevista do HL-LHC, por volta de 2030, o número de colisões deverá aumentar em até dez vezes, ampliando a demanda por ferramentas capazes de processar e analisar grandes volumes de informação.

Essa escala, combinada à precisão dos experimentos, torna o laboratório um ambiente estratégico para desenvolver e testar modelos avançados de inteligência artificial.

A parceria com a Mistral busca explorar como modelos de IA podem lidar com a complexidade da física de partículas. A combinação do CERN com a experiência da Mistral poderá contribuir para desenvolver ferramentas adaptadas às exigências de escala, precisão e confiabilidade da pesquisa experimental.

IA para descobrir novas partículas

A análise dos dados do LHC exige identificar sinais físicos raros em meio a bilhões de colisões e grandes volumes de eventos registrados pelos detectores. Modelos de IA podem ajudar a classificar eventos, reconhecer padrões complexos e distinguir possíveis sinais de novas partículas dos processos já descritos pelo Modelo Padrão.

O CERN abriga o Grande Colisor de Hádrons (LHC), o maior e mais potente acelerador de partículas do mundo, usado para investigar a estrutura fundamental da matéria. Crédito: CERN

A parceria entre CERN e Mistral busca desenvolver modelos de IA apoiando diferentes etapas da análise científica. Essas ferramentas podem contribuir para testar previsões teóricas, identificar anomalias estatísticas e investigar possíveis sinais de interações ainda desconhecidas.

Projeto ambicioso

O projeto prevê desenvolver um Large Physics Model, um modelo fundamental de Física treinado previamente com bilhões de colisões simuladas de prótons no LHC. A proposta é reunir, em uma única arquitetura, diferentes tarefas da análise de colisões, a identificação de partículas e a detecção de sinais inesperados.

Atualmente, a reconstrução de colisões depende de uma sequência de algoritmos que transforma os sinais registrados pelos detectores em informações sobre partículas. O modelo proposto busca aprender padrões ao longo de toda essa cadeia.

Mistral AI

A Mistral AI é uma empresa francesa de IA especializada no desenvolvimento de modelos fundamentais, incluindo grandes modelos de linguagem (LLMs). A empresa desenvolve modelos próprios e ferramentas para aplicações empresariais e científicas, integrando tecnologias de IA generativa a diferentes fluxos de trabalho.

A Mistral AI é uma empresa francesa que desenvolve modelos avançados de inteligência artificial, incluindo grandes modelos de linguagem e ferramentas para aplicações científicas e empresariais. Crédito: Mistral AI

Na parceria com o CERN, a Mistral contribuirá para o desenvolvimento de um Large Physics Model. Diferentemente de um LLM voltado principalmente à linguagem, a proposta é aprender padrões diretamente relacionados aos dados e processos da física de partículas.