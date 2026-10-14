Menos dias de geada, mas mais extremas: é assim que o aquecimento global influencia as ondas de frio

O aquecimento global está reduzindo a frequência e a intensidade das ondas de frio, mas não elimina o perigo que elas representam. Um estudo explica por que ainda ocorrem episódios de frio extremo em um planeta cada vez mais quente.

No contexto das mudanças climáticas, episódios de frio intenso são possíveis, assim como outros eventos extremos.

A cada inverno, vemos novas imagens que parecem contradizer tudo o que ouvimos sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. Por exemplo, uma cidade coberta de neve e temperaturas congelantes; diante disso, você certamente deve se perguntar: se o planeta está aquecendo, por que são registradas ondas de frio?

A resposta a essa questão exige distinguir entre um episódio meteorológico e uma tendência climática, mas também é oportuno abordar a ideia do aumento de eventos extremos, o que inclui as ondas de frio.

Uma geada implica temperaturas congelantes, enquanto uma onda de frio descreve um período anormalmente frio em relação às condições normais da região de estudo.

Um estudo publicado na revista Geophysical Research Letters, liderado por Weronika Osmolska, analisou as ondas de frio no Hemisfério Norte entre 1980 e 2025. Sua principal conclusão aponta que esses eventos são menos frequentes, menos intensos e menos extensos. No estudo, os autores identificaram diferenças regionais.

O que as últimas décadas revelam

Os autores identificaram os episódios de inverno utilizando a base de dados de reanálise ERA5 e um método que rastreia o seu deslocamento. Eles buscaram anomalias de temperatura muito baixas durante pelo menos três dias consecutivos.

Dessa forma, puderam estudar não apenas a intensidade do frio, mas também a duração dos eventos e a área que abrangiam. A análise concentrou-se nos meses de novembro a março.

A pesquisa aponta para uma conclusão clara: em todo o hemisfério norte, a intensidade do frio diminuiu cerca de 0,3°C por década. Na Europa, as temperaturas associadas a esses extremos aumentaram entre 0,6°C e 0,9°C por década. Essas mudanças descrevem tendências de várias décadas, e não uma previsão para cada inverno.

A emissão de gases de efeito estufa é o gatilho do aquecimento global e das mudanças climáticas.

Para entender isso, imaginemos uma série de temperaturas de inverno ordenadas da mais baixa para a mais alta. Se o conjunto se desloca para valores mais elevados, ainda permanece um extremo de frio, mas a sua posição muda.

Um dia pode continuar sendo muito frio nesse novo contexto e, ao mesmo tempo, ser menos frio do que um episódio comparável do passado. Aqui, o que chamamos de extremo precisa ter uma referência clara para que o termo não seja ambíguo.

As geleiras fazem parte do ciclo hidrológico e constituem uma fonte importante de armazenamento de água, tanto em estado sólido quanto líquido.

O ar polar, por sua vez, continua se deslocando. Como explica Osmolska, as ondulações da corrente de jato podem continuar favorecendo incursões de ar muito frio em direção a latitudes mais baixas. Por isso, a persistência de temporadas de inverno não constitui uma contradição no contexto das mudanças climáticas.

A autora também aponta que algumas hipóteses relacionam o rápido aquecimento do Ártico a ondas de frio mais frequentes ou intensas. No entanto, os resultados deste trabalho mostram um enfraquecimento geral desses episódios. Isso exige evitar uma explicação automática segundo a qual qualquer incursão de ar polar seria consequência do aquecimento global.

Menos frio não significa menos preparação

Uma tendência também não funciona como uma regra sem exceções. Pensemos no lançamento de um dado: modificar a probabilidade de obter um resultado não torna os outros impossíveis.

Na meteorologia, uma sequência incomum de condições ainda pode produzir um episódio severo. Para determinar como as mudanças climáticas influenciaram um evento específico, é necessário recorrer aos estudos de atribuição.

No que diz respeito à comunicação de riscos, a conclusão prática exige equilíbrio. Uma frequência menor não significa ausência de perigos. Uma comunidade precisa responder às ações decorrentes do episódio que enfrenta, mesmo que a média de muitas décadas aponte para invernos mais amenos. O planejamento deve levar em conta tanto o comportamento habitual quanto situações menos frequentes.

Também convém distinguir a intensidade meteorológica das consequências. Uma mesma queda de temperatura pode ter efeitos diferentes, dependendo da preparação, da exposição e das características do local. A dimensão do impacto, por si só, não demonstra que as temperaturas tenham sido extremas.