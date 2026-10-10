O adeus à Margaret Hamilton: a cientista que ajudou a levar o ser humano à Lua

Margaret Hamilton foi responsável por liderar o desenvolvimento do software de voo das missões Apollo. Seu trabalho foi decisivo para que o computador de bordo da Apollo 11 conseguisse lidar com sobrecargas durante a descida lunar, contribuindo para o pouso seguro dos astronautas em 1969.

Margaret Hamilton liderou o desenvolvimento do software de voo da Apollo 11, fundamental para o pouso seguro dos astronautas na Lua em 1969. Crédito: Draper Laboratory

Esta semana, a Ciência e a Tecnologia perderam uma de suas pioneiras: Margaret Hamilton, que morreu em 30 de setembro, aos 90 anos. Matemática e cientista da computação, ela ajudou a consolidar a engenharia de software como uma área fundamental para sistemas complexos.

Hamilton liderou a equipe responsável pelo desenvolvimento do software de bordo das missões Apollo, incluindo a Apollo 11, que levou os primeiros astronautas à superfície lunar em 1969. A arquitetura desenvolvida por sua equipe demonstrou a importância de sistemas capazes de lidar com falhas.

O legado de Hamilton permanece presente na engenharia de software e no desenvolvimento de sistemas confiáveis. Ela assumiu posições de liderança e ajudou a estabelecer o reconhecimento da programação como uma atividade de engenharia.

A vida de Margaret Hamilton

Margaret Hamilton nasceu em 17 de agosto de 1936, nos Estados Unidos, e estudou matemática na Universidade de Michigan onde se formou em 1958. No início da carreira, trabalhou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), participando de pesquisas em meteorologia e computação.

Sua experiência com programação e sistemas complexos a levou a integrar projetos relacionados à exploração espacial.

No MIT, Hamilton liderou a equipe responsável pelo desenvolvimento do software de voo utilizado nas missões Apollo, incluindo a Apollo 11, em 1969. Mais tarde, fundou empresas de tecnologia e contribuiu para consolidar práticas de engenharia de software.

Apollo 11

A Apollo 11 foi a missão que levou os primeiros seres humanos à superfície da Lua, em 1969. A bordo estavam Neil Armstrong e Buzz Aldrin, que realizaram o pouso lunar. A missão dependia de sistemas computacionais capazes de processar dados e controlar operações durante a descida e o retorno à Terra.

Pioneira da computação, Margaret Hamilton deixou um legado que permitiu que o ser humano pousasse na Lua. Crédito: NASA

Margaret Hamilton liderou a equipe do MIT responsável pelo desenvolvimento do software de voo do computador de orientação Apollo. Durante a descida lunar, o computador emitiu alarmes relacionados à sobrecarga de processamento, e o software priorizou tarefas essenciais.

Como era o código da equipe de Hamilton?

O software de voo da Apollo 11 foi desenvolvido para executar tarefas críticas de navegação, orientação e controle durante a missão lunar. A equipe criou programas para o Apollo Guidance Computer (AGC), que precisava operar com memória e capacidade de processamento limitadas.

O sistema usava prioridades de execução para garantir que tarefas essenciais continuassem funcionando mesmo quando o computador recebia mais solicitações do que conseguia processar. A famosa fotografia de Hamilton ao lado de pilhas de códigos impressos mostra a complexidade desse trabalho.

O adeus

A Semana Mundial do Espaço foi marcada, infelizmente, pela despedida de Margaret Hamilton que faleceu em 30 de setembro de 2026, aos 90 anos. A notícia foi divulgada pelo MIT em 7 de outubro, durante a Semana Mundial do Espaço, celebrada anualmente entre os dias 4 e 10 de outubro.

A cientista ajudou a consolidar a engenharia de software como uma área essencial para o desenvolvimento de sistemas computacionais confiáveis.

Seu legado permanece na computação, na engenharia de sistemas críticos e na exploração espacial. Ao liderar a equipe responsável pelo software de voo da Apollo 11, Hamilton demonstrou a importância de sistemas capazes de priorizar tarefas essenciais diante de falhas e sobrecargas.