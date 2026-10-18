O plástico e os corais estão se fundindo na costa japonesa para criar uma nova forma de poluição

Na ilha japonesa de Okinawa, famosa por seus recifes de coral, cientistas descobriram corais mortos aos quais se aderiu, de forma permanente, plástico doméstico derretido. Esses chamados "corais de plástico" poderiam representar uma ameaça a longo prazo para os frágeis habitats dos recifes.

O coral morto encontra-se visivelmente fundido ao plástico. Aqui vemos um caso de "plástico-coral" descoberto na praia de Sosu, em Okinawa. Imagem: Ilechukwu et al., 2026

Lisa Seyde Meteored Alemanha 18/10/2026 17:41 4 min

Pesquisadores descobriram partículas de cores vibrantes entre fragmentos de coral claro nas praias de Okinawa. O que inicialmente parecia ser lixo plástico comum revelou-se, após um exame mais detalhado, uma combinação incomum de plástico e esqueletos de coral natural. Esse material foi batizado de "Plasticorals", que significa "corais de plástico".

A primeira autora, Dra. Ifenna Ilechukwu, e o autor principal, Prof. James D. Reimer, introduziram o termo "Plasticorals" em um estudo publicado em 4 de setembro de 2026 na revista Marine Pollution Bulletin.

Uma equipe de pesquisa do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa (OIST) e da Universidade de Ryukyu, também em Okinawa, examinou as amostras utilizando técnicas microscópicas e espectroscópicas. Isso confirmou que polímeros fundidos de plásticos domésticos comuns haviam penetrado nos poros finos do coral morto. O plástico e o coral já não podiam ser separados.

Um testemunho da era dos plásticos

Em teoria, tudo poderia estar relacionado a fogueiras na praia. As altas temperaturas podem derreter resíduos plásticos e permitir que o material penetre nos restos de coral poroso. Portanto, uma possível fonte poderia ser o lixo queimado sem cuidado. No entanto, a origem de todas as peças examinadas ainda não está clara.

Os plastiglomerados são misturas de plástico e materiais naturais que se fundem ao serem aquecidos. As esferas de plástico representam um tipo especial deles, uma vez que o material sintético se une diretamente aos esqueletos de coral.

Esta esfera de plástico foi recolhida na praia de Ibu. Imagem: Ilechukwu et al., 2026

Os locais situam-se no norte de Okinawa, incluindo praias dentro do Parque Nacional Yanbaru, uma área protegida. Essas descobertas demonstram a extensão do impacto da atividade humana nas estruturas naturais.

Desde a década de 1950, a produção de plástico aumentou drasticamente em todo o mundo. Pesquisadores já debatem se os depósitos de plástico serão detectáveis em estratos geológicos, essencialmente como evidência da atividade humana. Para designar essa época, já foi cunhado o termo "plastilina".

Riscos para ecossistemas de recifes sensíveis

O coral triturado desempenha funções importantes no oceano: proporciona aos corais jovens uma superfície estável para crescer e cria cavidades protetoras para peixes pequenos e outros organismos marinhos. Se o coral de plástico for devolvido à água, isso poderia introduzir mais poluição plástica em habitats já afetados pelas mudanças climáticas ou pela atividade humana.

Outro exemplar de “plasticoral” coletado na praia de Sosu. Imagem: Ilechukwu et al., 2026

As consequências específicas disso ainda não são totalmente compreendidas. No entanto, estudos anteriores demonstram que substâncias químicas liberadas por certos plásticos podem afetar a reprodução dos corais. Além disso, partículas de plástico também podem transportar patógenos e transmiti-los por meio da cadeia alimentar.

São necessários mais estudos para determinar se os orangotangos de plástico realmente liberam esses contaminantes nos recifes e quais organismos correm maior risco como consequência. No entanto, essa descoberta deixa claro que a poluição por plástico não se limita a resíduos soltos: ela pode aderir permanentemente aos habitats naturais e alterar sua função ecológica.