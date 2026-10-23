Um naufrágio foi descoberto na costa da Turquia; crê-se que seja o mais antigo da história

Os arqueólogos que mergulhavam na costa sul da Turquia encontraram algo que, segundo eles, é o naufrágio mais antigo alguma vez descoberto.

Foram descobertos vestígios da embarcação na costa da ilha de Kekova, na Turquia. FONTE DA IMAGEM: BBC News

Lee Bell Meteored Reino Unido 23/10/2026 09:23 4 min

As águas em redor da ilha de Kekova, na costa sul da Turquia, na província de Antalya, são conhecidas pelas suas fortes correntes e ventos e, ao longo dos séculos, engoliram centenas de embarcações, tornando-se numa espécie de cemitério de naufrágios.

No entanto, uma equipe da "Associação de Arqueologia Mediterrânea" — especializada na busca e na investigação deste tipo de naufrágio — anunciou que está trabalhando num naufrágio que, segundo se supõe, é mais antigo do que todos os outros encontrados até à data.

Os arqueólogos dataram os vestígios num período entre 4.400 e 4.700 anos, situando-os no início da Idade do Bronze — aproximadamente na mesma altura em que a Grande Pirâmide foi construída no Egito. Com isto, o antigo recordista — um naufrágio encontrado em frente à ilha grega de Dokos, com cerca de 4200 anos — perde o seu posto.

“Uma cápsula do tempo no fundo do mar”

Embora não tenham ficado vestígios de madeira da embarcação (o que significa que a equipa não pôde utilizar a datação por radiocarbono para determinar a sua idade), foram encontradas três grandes âncoras de pedra e mais de 30 recipientes de cerâmica — as chamadas ânforas —, todos espalhados ao longo de uma encosta, a uma profundidade de cerca de 30 metros.

Segundo o professor Hakan Öniz, da Universidade Akdeniz, que liderou a expedição, foram estes recipientes que revelaram a idade da embarcação. Öniz explicou que as ânforas apresentam um design característico — com duas alças, uma borda em torno da parte central e fundo plano —, o que coincide com recipientes encontrados no Egito e no Médio Oriente, cuja idade é estimada entre os 4.400 e os 4.700 anos.

Depois de passarem milhares de anos debaixo de água, os artefatos estão a ser cuidadosamente conservados pelos cientistas. Crédito da imagem: BBC News

“Um naufrágio é uma cápsula do tempo no fundo do mar”, explicou à BBC News.

A equipa estima que a embarcação tinha cerca de 10 metros de comprimento e tratava-se de um navio mercante que partiu de um local na costa oriental do Mediterrâneo. Segundo os investigadores, estava provavelmente a caminho da antiga cidade de Tróia, situada no atual noroeste da Turquia, ou da civilização minoica, em Creta.

Uma descoberta surpreendente

O que surpreendeu alguns cientistas foi o facto de alguns dos recipientes estarem intactos; a Dra. Karin Sowada, arqueóloga da Universidade Macquarie, na Austrália, que os examinou, constatou que, no seu interior, existia ainda um resíduo espesso e brilhante.

"Olhei para dentro e quase desmaiei. Mal podia acreditar no que via ali", disse. A equipa está a tentar descobrir, no momento, o que estava exatamente a ser transportado.

“Podia ser azeite, podia ser vinho, podiam ser resinas de árvores”, disse Sowada, acrescentando que as garrafas talvez já estivessem a ser reutilizadas há anos antes de o navio se afundar.

Segundo o ministro da Cultura da Turquia, os objetos recuperados serão expostos no novo Museu de Arqueologia Subaquática do Mediterrâneo, em Antalya, assim que este abrir as suas portas nos próximos meses.