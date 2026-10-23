Um naufrágio foi descoberto na costa da Turquia; crê-se que seja o mais antigo da história
Os arqueólogos que mergulhavam na costa sul da Turquia encontraram algo que, segundo eles, é o naufrágio mais antigo alguma vez descoberto.
As águas em redor da ilha de Kekova, na costa sul da Turquia, na província de Antalya, são conhecidas pelas suas fortes correntes e ventos e, ao longo dos séculos, engoliram centenas de embarcações, tornando-se numa espécie de cemitério de naufrágios.
No entanto, uma equipe da "Associação de Arqueologia Mediterrânea" — especializada na busca e na investigação deste tipo de naufrágio — anunciou que está trabalhando num naufrágio que, segundo se supõe, é mais antigo do que todos os outros encontrados até à data.
Os arqueólogos dataram os vestígios num período entre 4.400 e 4.700 anos, situando-os no início da Idade do Bronze — aproximadamente na mesma altura em que a Grande Pirâmide foi construída no Egito. Com isto, o antigo recordista — um naufrágio encontrado em frente à ilha grega de Dokos, com cerca de 4200 anos — perde o seu posto.
“Uma cápsula do tempo no fundo do mar”
Embora não tenham ficado vestígios de madeira da embarcação (o que significa que a equipa não pôde utilizar a datação por radiocarbono para determinar a sua idade), foram encontradas três grandes âncoras de pedra e mais de 30 recipientes de cerâmica — as chamadas ânforas —, todos espalhados ao longo de uma encosta, a uma profundidade de cerca de 30 metros.
Segundo o professor Hakan Öniz, da Universidade Akdeniz, que liderou a expedição, foram estes recipientes que revelaram a idade da embarcação. Öniz explicou que as ânforas apresentam um design característico — com duas alças, uma borda em torno da parte central e fundo plano —, o que coincide com recipientes encontrados no Egito e no Médio Oriente, cuja idade é estimada entre os 4.400 e os 4.700 anos.
“Um naufrágio é uma cápsula do tempo no fundo do mar”, explicou à BBC News.
A equipa estima que a embarcação tinha cerca de 10 metros de comprimento e tratava-se de um navio mercante que partiu de um local na costa oriental do Mediterrâneo. Segundo os investigadores, estava provavelmente a caminho da antiga cidade de Tróia, situada no atual noroeste da Turquia, ou da civilização minoica, em Creta.
Uma descoberta surpreendente
O que surpreendeu alguns cientistas foi o facto de alguns dos recipientes estarem intactos; a Dra. Karin Sowada, arqueóloga da Universidade Macquarie, na Austrália, que os examinou, constatou que, no seu interior, existia ainda um resíduo espesso e brilhante.
"Olhei para dentro e quase desmaiei. Mal podia acreditar no que via ali", disse. A equipa está a tentar descobrir, no momento, o que estava exatamente a ser transportado.
“Podia ser azeite, podia ser vinho, podiam ser resinas de árvores”, disse Sowada, acrescentando que as garrafas talvez já estivessem a ser reutilizadas há anos antes de o navio se afundar.
Segundo o ministro da Cultura da Turquia, os objetos recuperados serão expostos no novo Museu de Arqueologia Subaquática do Mediterrâneo, em Antalya, assim que este abrir as suas portas nos próximos meses.
Referência da notícia
BBC News via New Scientist. (2026). World's oldest shipwreck found off coast of Turkey.