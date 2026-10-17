Os melhores destinos europeus para visitar em 2027: natureza, arte e rotas longe das multidões

A Lonely Planet revelou sua lista "Best in Travel 2027", destacando 10 destinos europeus incríveis. De paisagens de tirar o fôlego a tesouros culturais repletos de história, descubra os lugares imperdíveis para a sua próxima aventura pela Europa.

Šibenik, na Croácia, é o segredo mais bem guardado da Dalmácia.

Aurélie Thépaut Meteored França 17/10/2026 09:14 6 min

De cidades encantadoras no norte e no sul da Europa a trilhas para caminhadas, viagens de carro por rotas cênicas e aventuras à vela — aqui estão 10 destinos para considerar em uma viagem pela Europa em 2027.

Sul da Europa: cidades subestimadas e cheias de vida

Quando se trata da região do Vêneto, na Itália, Veneza costuma atrair todas as atenções. Enquanto milhares de turistas lotam a famosa cidade dos canais, o restante da região acaba, muitas vezes, passando despercebido. No entanto, das Dolomitas ao Lago de Garda — passando por cidades renascentistas como Verona e Pádua —, o Vêneto está repleto de tesouros escondidos, incluindo experiências gastronômicas excepcionais.

Outro destino mediterrâneo que vale a pena explorar é Šibenik, na Croácia

Uma das cidades mais antigas da Croácia oferece "arquitetura impressionante, delícias culinárias e um calendário vibrante de festivais ao longo do ano", segundo a Lonely Planet.

Hoje, o segredo mais bem guardado da Dalmácia vive um aumento de popularidade. As pitorescas ruas estreitas de seu centro histórico unem a elegância adriática ao encanto local, enquanto sua cena gastronômica supera, e muito, as expectativas para uma cidade de seu porte.

A Espanha conta com destinos mais tranquilos, prontos para receber mais visitantes

Uma delas é León, no norte de Castela. Situada ao longo do Caminho Francês, esta cidade medieval possui uma forte identidade do norte da Espanha, refletida em seus grandiosos monumentos, na magnífica arquitetura gótica e em sua ligação com o Caminho de Santiago.

Ao anoitecer, a cidade ganha vida com uma atmosfera festiva que se prolonga até altas horas da madrugada, preenchendo as ruas estreitas e as praças de seu pitoresco centro histórico.

A ascensão das "coolcations"

Um dos destinos mais atraentes para o "turismo de clima ameno" ('coolcation') em 2027 é Skanör-Falsterbo, um par de cidades vizinhas na região de Skåne, na Suécia.

O local convida os visitantes a desacelerar, passear por ruas tranquilas ladeadas por espaçosas casas brancas tradicionais, apreciar a paisagem costeira e explorar reservas naturais nas redondezas.

Durante o verão escandinavo, os jardins florescem intensamente, tornando este trecho da "Riviera Sueca" um refúgio costeiro convidativo.

A Lonely Planet também destaca Dessau, na Alemanha

Localizada no leste da Alemanha, esta pequena cidade tornou-se um centro do movimento Bauhaus e de sua influente abordagem de design, pautada pelo lema "menos é mais".

"A Bauhaus, um dos conceitos mais duradouros do design, permanece presente em nosso cotidiano e está profundamente enraizada nas ruas e na arquitetura desta encantadora cidade alemã", explica o autor Anthony Ham.

Explore a Europa a pé, de carro ou de barco

Para os entusiastas de caminhadas, a St. Cuthbert's Way — uma rota de peregrinação histórica de 100 quilômetros que conecta a região de Scottish Borders, na Escócia, a Northumberland, na Inglaterra — é um destino imperdível. A trilha serpenteia por paisagens acidentadas ao longo da fronteira entre a Inglaterra e a Escócia, seguindo os passos do santo do início da Idade Média que lhe dá o nome.

Embora seja uma rota de peregrinação, não se trata do Caminho de Santiago. O percurso é, em geral, tranquilo, atravessando colinas varridas pelo vento, pequenas vilas e propriedades rurais abandonadas. O trecho mais espetacular encontra-se no final, quando os caminhantes atravessam planícies de maré durante a maré baixa para chegar à "Ilha Sagrada" (Holy Island) de Lindisfarne.

Trilheiros chegando à Ilha Sagrada de Lindisfarne.

Se você prefere viagens de carro a longas caminhadas, outra experiência recomendada para 2027 é percorrer a Route Napoléon, na França. Serpenteando por vilarejos costeiros, planaltos cobertos de lavanda e paisagens alpinas, o trajeto refaz a lendária marcha do imperador em 1815, da Riviera Francesa até os Alpes Franceses.

A melhor maneira de vivenciar uma das estradas mais cênicas da França é aproveitar o percurso com calma ao volante. Em 2027, essa rota histórica — que passa por cidades como Grasse, Castellane e Sisteron — celebrará seu 95º aniversário.

A "Wild Atlantic Way" (Rota do Atlântico Selvagem), na Irlanda, estende-se por 2.600 quilômetros (1.615 milhas) de estradas cênicas ao longo da costa oeste do país. Para uma viagem mais curta, no entanto, a Lonely Planet recomenda ir até o fiorde de Killary, no condado de Galway. "Aninhado ao longo de um litoral sinuoso, no fim das estradas estreitas de Connemara, é, sem dúvida, um dos lugares mais deslumbrantes de todo o país", afirma a Lonely Planet.

Se você prefere passear pelas águas, a Lonely Planet sugere navegar pelas Ilhas Eólias, na Itália, "onde esperam por você litorais acidentados, águas cristalinas e um autêntico estilo de vida italiano". Outra opção é explorar o Mar Egeu, na Grécia, para descobrir séculos de história marítima.