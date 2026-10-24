Não é só a fruteira: os recantos escondidos na sua cozinha onde proliferam as moscas da fruta

Como pode evitar que as moscas-da-fruta se multipliquem e se espalhem pela sua cozinha? Aqui encontra algumas dicas e truques úteis para manter estes pequenos insetos sob controlo.

Tem moscas-das-frutas? Esqueça a fruteira: limpe imediatamente estes cantos escondidos.

Stephanie Leonida Meteored Reino Unido 24/10/2026 15:38 4 min

As moscas-da-fruta são visitantes frequentes em cozinhas muito utilizadas; isto deve-se, em grande parte, ao aroma atraente exalado por uma banana que começa a escurecer, ou por qualquer outro fruto que apresente bolor ou uma superfície aveludada.

Também podem acabar num copo de vinho recém-servido ou na lancheira. O que atrai exatamente estes pequenos insetos e como podemos mantê-los afastados?

Açúcar, substâncias pegajosas e outros atrativos

As moscas-da-fruta possuem receptores olfativos altamente desenvolvidos nas suas antenas, com os quais conseguem detectar moléculas no ar associadas a fontes de água ou de alimento. As leveduras, que se encontram naturalmente presentes no ambiente — flutuando e movendo-se pelo ar —, depositam-se sobre frutos e outros materiais orgânicos.

Quando surge uma fenda na casca de um fruto — como, por exemplo, numa banana que está a amadurecer —, as leveduras iniciam a sua atividade e começam a alimentar-se do sumo açucarado do fruto. O processo de fermentação (uma etapa fundamental do processo de decomposição) gera álcool, dióxido de carbono e outros gases.

As moscas-da-fruta conseguem detectar exatamente estes subprodutos, mesmo a uma distância de até um quilómetro e meio.

Os focos de reprodução escondidos na sua cozinha, onde nascem milhares de moscas-da-fruta

A umidade também desempenha um papel fundamental. Estes insetos necessitam de ambientes que retenham umidade, de forma a evitar a secura e criar condições adequadas para a sua reprodução.

Qualquer local com um ambiente húmido pode ser considerado pela mosca da fruta como um local ideal para a reprodução e a postura de ovos: desde uma esponja de cozinha húmida ou o ralo do lava-loiças — repleto de bolor e resíduos viscosos — até aos restos pegajosos e malcheirosos que se acumulam no fundo de um contentor do lixo.

Agora que já sabemos um pouco sobre o que atrai as moscas-da-fruta para as nossas cozinhas — bem como quais os locais ou condições que provavelmente lhes oferecem um ambiente favorável para se alimentarem e reproduzirem —, podemos adotar algumas medidas para conter este comportamento.

Assim, quando uma esponja de cozinha estiver suja e húmida, pode lavá-la com detergente, enxaguar com água, espremer bem e, em seguida, colocá-la a secar num armário bem ventilado. Para os resíduos, utilize um saco e esvazie-o regularmente, separando os resíduos compostáveis para um recipiente de compostagem localizado fora da área da cozinha.

Como prefere preparações à base de massa fermentada natural (sourdough), pode ser uma boa ideia guardar o pão no frigorífico. Substitua as frutas estragadas ou, se for o caso, guarde-as no frigorífico num recipiente com tampa. Por exemplo, pode ter bananas com a casca a ficar castanha, mas que ainda assim servem perfeitamente para a preparação de bolos deliciosos. Coloque-as num recipiente hermético e guarde-as no frigorífico até ao momento de utilizar.

Para capturar e eliminar as moscas-da-fruta, pode colocar um quarto de chávena de vinagre de maçã num copo, juntamente com açúcar e uma gota de detergente. A utilização de restos de cerveja ou vinho em copos ou garrafas separados pode também ajudar a atrair estas moscas e a conter a sua proliferação.