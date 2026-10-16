Use a água em seu jardim de forma eficiente: como coletar e armazenar para reutilização

Irrigar nossos jardins — e fazê-lo de maneira ética, levando em conta o meio ambiente e as condições climáticas variáveis — significa preservar o que temos.

Economize água e reutilize-a de forma sensata, instalando um sistema de captação e armazenamento.

Stephanie Leonida Meteored Reino Unido 16/10/2026 05:26 5 min

Agora que sabemos que o fenômeno El Niño se estabeleceu, devemos refletir sobre o valor da água — um recurso precioso — e garantir que a utilizemos de forma sensata.

A captação, o armazenamento e o uso da água da chuva são um excelente método para revitalizar nossos jardins, especialmente ao nos prepararmos para os períodos de seca do próximo ano. Portanto, como podemos armazenar a água da chuva e de quais recursos precisamos para montar um sistema de captação e armazenamento?

Coleta de água por meio de recipientes

Primeiramente, você precisará de um ou mais recipientes grandes, tipo tambor; é possível comprá-los online em diversos formatos e tamanhos, adequados ao sistema que você planeja montar.

Além dos recipientes, você precisará de um kit de captação de água da chuva, uma serra para metal, uma furadeira, um nível de bolha e materiais como tijolos ou blocos de concreto para construir uma base para o recipiente, o que facilitará o enchimento de baldes ou regadores.

Procure um cano de descida pluvial em sua casa ou em outra construção no seu terreno, como um celeiro ou um galpão de jardim. Limpe a área, removendo equipamentos e obstáculos, e certifique-se de que o solo esteja nivelado.

Use um nível de bolha para verificar o solo e, se ele estiver nivelado o suficiente, disponha os tijolos ou blocos. Coloque o recipiente sobre essa base, certificando-se de que ele fique alto o bastante para que você possa posicionar um regador embaixo dele com facilidade.

Fixe o desviador de água da chuva (incluído no kit) no tubo de descida, posicionando-o aproximadamente na altura em que ficará a entrada do reservatório de água. Marque o local com uma caneta marcadora ou giz para servir como ponto de referência.

Corte o cano de descida, seguindo as instruções do desviador, utilizando uma serra para metal (geralmente, remove-se um trecho de alguns centímetros). Instale o desviador no tubo de descida cortado e, em seguida, faça um furo na parte superior do reservatório (caso ele ainda não possua um furo pré-existente).

Insira o tubo do desviador na abertura que você acabou de fazer. Pronto! O desviador está conectado e pronto para captar a preciosa água da chuva.

Coloque a tampa no recipiente para evitar a entrada de folhas, outros materiais orgânicos, mosquitos e insetos. Em seguida, teste o sistema passando água — com o auxílio de uma mangueira — pela calha e pelo tubo de descida. O desviador deve conduzir a água do tubo de descida para o recipiente, garantindo, ao mesmo tempo, que o excesso de água siga seu fluxo habitual.

Certifique-se de limpar bem o recipiente antes da instalação: utilize uma mistura de bicarbonato de sódio e água para formar uma pasta, auxiliando-se de uma escova; em seguida, aplique uma solução de vinagre branco e água (na proporção de 1:1) para desinfetar o recipiente e eliminar bactérias e mofo.

Recomenda-se verificar e limpar o recipiente regularmente, utilizando a água coletada para regar plantas já estabelecidas — mas não mudas recém-plantadas, pois estas são mais suscetíveis aos micróbios e esporos de fungos presentes na água.

Águas cinzas: o que são e quando são utilizadas?

Outra forma de economizar água e utilizá-la de maneira responsável é o aproveitamento de águas cinzas. Trata-se de águas residuais provenientes de fontes domésticas, como chuveiros, banheiras, pias e máquinas de lavar.

Essa prática é ideal para plantas ornamentais já estabelecidas, árvores, gramados e arbustos durante a estação seca ou em períodos de estiagem. Não é recomendada a sua utilização em plantas destinadas ao consumo humano. Para preservar a saúde do solo, evite utilizar água que contenha produtos químicos agressivos, alvejantes ou sais para máquinas de lavar louça.