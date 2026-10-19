Chuva forte com granizo deixa desabrigados e causa estragos no sul da Bahia

O desabamento de muros e o avanço da água em Itamaraju forçaram seis cidadãos a recorrerem a casas de parentes enquanto equipes locais monitoravam os danos provocados pelos acumulados.

Chuva intensa causou estragos no sul da Bahia. Foto: Redes Sociais

O temporal que atingiu o extremo sul da Bahia entre a noite de sábado (17) e o domingo (18) provocou transtornos para moradores de ao menos três cidades da região. As precipitações causaram enxurradas, quedas de árvores sobre residências e estruturas comerciais, além de desabamentos de estruturas físicas.

Os municípios mais afetados pelo evento climático foram Itamaraju, Porto Seguro e Medeiros Neto. Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as três localidades integram uma lista mais ampla de 193 municípios baianos sob alerta para tempestades no período.

Danos estruturais e desalojados em Itamaraju e Porto Seguro

No município de Itamaraju, a Defesa Civil local apontou que o acumulado registrado somente durante a noite de sábado foi de cerca de 14 mm. O volume d'água causou o desabamento de muros e pontos de alagamento, o que forçou seis moradores a abandonarem suas residências. Não houve feridos, e os cidadãos desalojados buscaram abrigo temporário em imóveis de familiares.

Estragos da chuva em Medeiros Neto, no Sul da Bahia. Foto: Redes Sociais

Já em Porto Seguro, o órgão municipal de proteção atendeu a três ocorrências decorrentes de quedas de árvores. No distrito de Trancoso, galhos atingiram uma barraca de praia e deixaram duas pessoas feridas, sendo que uma das vítimas precisou de atendimento médico hospitalar por conta de uma suspeita de fratura no braço.

Ainda em Trancoso, o impacto de uma árvore sobre uma residência desabrigou quatro pessoas, incluindo duas crianças de 4 e 10 anos. A família atingida foi encaminhada ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para triagem e avaliação de acesso ao aluguel social fornecido pelo município. Enquanto isso, técnicos locais continuam o levantamento de perdas com comerciantes da área afetada.

Ventania, granizo e corte de energia em Medeiros Neto

A situação também exigiu atenção em Medeiros Neto, onde os moradores enfrentaram rajadas severas de vento e queda de pedras de gelo. De acordo com a prefeitura, o temporal durou aproximadamente 30 minutos e produziu destruição em diversos bairros. Várias casas perderam completamente os telhados e tiveram paredes e muros derrubados pela força das correntes de ar.

O vento forte arremessou portões, partes de coberturas, antenas parabólicas e tampas de reservatórios de água, além de quebrar galhos de grande porte. A fiação foi danificada pelo impacto dos detritos, provocando a suspensão do fornecimento de energia elétrica em setores do município. Vias públicas foram interditadas para o tráfego devido à presença de cabos condutores rompidos caídos sobre o pavimento.

Apesar da violência do fenômeno e do volume de perdas, a administração de Medeiros Neto confirmou a ausência de vítimas fatais. A Secretaria de Assistência Social informou que equipes técnicas trabalham no atendimento direto às famílias prejudicadas, e algumas poucas pessoas optaram por seguir para residências de parentes.