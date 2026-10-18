Chuvas intensas e temporais retornam a vários estados com formação de novo ciclone extratropical
Processo de formação de um novo ciclone extratropical traz de volta as chuvas intensas e os temporais ao Centro-Sul do Brasil, levando risco a vários estados pertencentes ao Sul. Sudeste e Centro-Oeste no fim desta semana.
Nova mudança do tempo traz de volta as chuvas intensas e os temporais para o Centro-Sul do Brasil, levando riscos a três estados do Sul, para o parte do Centro-Oeste e da Região Sudeste.
Essa mudança do tempo consiste na formação de um novo ciclone extratropical. É um processo mais lento que inicia-se na quarta-feira (21), com as primeiras instabilidades atuando no oeste da Região Sul e se espalhando para o Centro-Oeste e Sudeste nos dias seguintes, com ápice da formação no fim de semana.
Quarta-feira: primeiros alertas para o Sul e o MS
Na quarta-feira (21), uma região mais instável já se forma entre a Região Sul, a Argentina e o Paraguai, o que já contribui para chuvas de fraca a moderada intensidade, com trovoadas no noroeste do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, no sul e oeste do Paraná no início da manhã.
Mais para o fim da manhã, as instabilidades retraem um pouco para o oeste da Região Sul, mas ganham mais intensidade. Assim, há possibilidade dos primeiros temporais no oeste e noroeste do Rio Grande do Sul, no extremo oeste de Santa Catarina e em todo o oeste do Paraná. No Mato Grosso do Sul, as primeiras pancadas do dia já podem acontecer no sul do estado.
No decorrer do dia, essa região instável continua entre o Sul, a Argentina e o Paraguai, mantendo o tempo instável no oeste do estados do Sul, com potencial de chuvas de até forte intensidade e descargas elétricas no período da tarde, com maior risco à noite. No Mato Grosso do Sul, o potencial de chuvas diminui. No Sudeste, outro sistema favorece pancadas isoladas e temporais pontuais entre o norte de São Paulo e a porção central e oeste de Minas Gerais.
Quinta-feira: chuvas e temporais pontuais e intensos se espalham
Na quinta-feira (22), as instabilidades ganham intensidade ao longo da madrugada e se mantêm intensas no período da manhã, levando alertas para o oeste, centro e norte do Paraná e regiões de São Paulo próximas ao território paranaense. Há possibilidade de eventos no extremo norte de Santa Catarina, mas nas localidades também mais próximas do Paraná.
No período da tarde, a região instável atua entre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, estimulando a formação de nuvens de chuva de forma pontual. Devido ao aumento das temperaturas e do calor, há potencial de pancadas de chuva de até forte intensidade e de temporais no noroeste e oeste do Paraná, no Mato Grosso do Sul até o sul do mato Grosso, no oeste e norte de São Paulo até o Triângulo Mineiro, centro e sul de Minas Gerais.
No período da noite, essa região mais instável perde intensidade e uma segunda se forma com maior vigor sobre a Região Sul. Assim, mais para o fim da noite, há risco de chuvas intensas e de temporais na metade norte, oeste e Campanha do Rio Grande do Sul e no extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná. Enquanto isso, o potencial de chuvas diminui no Sudeste, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso.
Sexta-feira: aumenta o risco de temporais severos e de chuvas intensas
Já na madrugada da sexta-feira (23), há potencial de temporais severos e de chuvas intensas no centro-norte, sul e leste do Rio Grande do Sul, na porção central e oeste de Santa Catarina, no sul e oeste do Paraná.
No período da manhã, chuvas intensas e de temporais severos levam risco para o leste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, para todo o estado de Santa Catarina e do Paraná, regiões de São Paulo próximas ao território paranaense e no sul do Mato Grosso do Sul.
No período da tarde, o potencial tempestivo diminui no Sul, mas ainda há previsão de chuva fraca. Somente no norte de Santa Catarina, leste, norte e oeste do Paraná é mantido o potencial de chuvas intensas e de temporais severos. Alerta de chuvas intensas e de temporais para o Mato Grosso do Sul, para o centro-norte e leste de São Paulo, para o centro-sul e região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais.
No período da noite, os alertas são para eventos pontuais no extremo noroeste do rio Grande do Sul e extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná, no centro e norte do Mato Grosso do Sul, entre o sul de Goiás e o Triângulo Mineiro e na região central de Minas Gerais.
Fim de semana: ciclone começa a se formar
No fim de semana, um novo reforço das instabilidades atinge o Centro-Sul do Brasil, principalmente na região Sul, com a intensificação de uma região de cavado que evolui rapidamente para uma áreas de baixa pressão.
No sábado (24), até o momento, as instabilidades ocorrem de forma pontual no Sul, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, mas com potencial tempestivo. No domingo (25), o risco é maior, principalmente na madrugada, sobre o estado de Santa Catarina, sobre o Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. A partir da tarde, as chuvas se espalham e levam potencial de temporais pontuais no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo e em Minas Gerais.