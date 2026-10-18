Massa de ar frio e ciclone mantêm o frio com temperaturas abaixo de 0°C no Centro-Sul

Semana começa com temperaturas baixas para a época do ano em parte do Centro-Sul do Brasil, com termômetros podendo marcar até abaixo de 0°C. Apesar de o ar frio perder a intensidade, o frio ainda deve ser persistente.

A formação de um ciclone extratropical e de sua frente fria possibilitaram a atuação de uma massa de ar frio sobre o Centro-Sul do Brasil a partir deste fim de semana, o que trouxe uma trégua, muito bem vinda, das chuvas, principalmente sobre a Região Sul.

A semana começa sob influência da massa de ar frio em todo o Centro-Sul, com maiores impactos nas regiões Sul e Sudeste e no sul do Centro-Oeste, com potencial de temperaturas negativas nas regiões mais elevadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

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Além disso, a combinação da massa de ar frio e do ciclone extratropical no oceano garante o transporte de umidade para o leste do Sudeste, onde há frio somado ao tempo nublado e com chuva.

Início da semana com temperaturas negativas, sol e influência do ciclone extratropical

Na segunda-feira (19), a presença da massa de ar frio garante o tempo firme em toda a Região Sul, Centro-Oeste e boa parte do Sudeste, com sol entre poucas nuvens e temperaturas amenas entre o fim da manhã e o meio da tarde.

No entanto, o frio é protagonista na madrugada, noite e, principalmente no início da manhã quando se registram as mínimas. Na Região Sul, as mínimas podem ficar até 4°C abaixo de 0°C na região da Serra Catarinense. Ainda em Santa Catarina, a região do Planalto e o meio oeste, as temperaturas variam de 3 a 6°C. Nas faixa mais leste, as temperaturas variam de 4 a 12°C. As máximas não passam dos 24°C, com localidades podendo marcar no máximo 12 a 14°C.

Temperatura mínima para a segunda-feira, 19 de outubro.

No Rio Grande do Sul, as temperaturas ficam próximas de 0°C na região do Campos de Cima da Serra, com 3 a 5°C nas demais localidades da Serra. No restante do estados, as mínimas variam de 5 a 11°C, sendo mais elevadas na faixa leste e na região de Porto Alegre. As temperaturas máximas, não passam dos 20°C, com 12 a 15°C na região da Serra.

No Paraná, as temperaturas seguem na mesma linha, com valores de 4 a 6°C no sul do estado e 9°C de mínima em Curitiba. Nas demais regiões, as temperaturas variam de 8 a 13°C. Quanto às máximas, variam de 20 a 24°C, seguindo de mais baixa no sul e leste, e mais altas no oeste e norte.

Temperatura máxima para a segunda-feira, 19 de outubro.

No Centro-Oeste, o calor ainda atinge o Mato Grosso do Sul, Goiás, o norte e peste do Mato Grosso do Sul, mas sem explodir as temperaturas. No entanto, o destaque fica para as temperaturas de 11 a 15°C no sul, centro e oeste do Mato Grosso do Sul, que ocorrem no início da manhã. No período da tarde, as temperaturas máximas variam de 24 a 34°C.

No Sudeste, sensação de frio no início da manhã em todo o estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas Gerais e na região serrana do Rio de Janeiro, onde as temperaturas mínimas variam de 6 a 17°C, com patamares abaixo de 10°C entre São Paulo, o sul de Minas e a serra do Rio. Nas capitais desses estados, a previsão é de 15°C para São Paulo, de 16°C para Belo Horizonte e de 20°C para o Rio de Janeiro.

No período da tarde, as temperaturas máximas passam dos 30°C no norte de Minas Gerais e ficam em torno deste patamar no norte paulista e na região do Triângulo Mineiro. Nas demais regiões paulistas, no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, variam de 15 a 26°C, com destaque para as baixas temperaturas de 15 a 21°C no leste de São Paulo e na região serrana do Rio, onde o tempo fica nublado e com possibilidade de chuvisco, devido à circulação oceânica promovida pelo ciclone extratropical.

Ciclone extratropical ajuda na circulação e no transporte de umidade para parte da Região Sul, mas, principalmente para o leste do Sudeste.

Na terça-feira (20), o mesmo padrão se repete, com temperaturas 1 a 2°C mais elevadas e menor possibilidade de temperaturas negativas na Serra da Região Sul. A mudança está para o aumento da nebulosidade, sem chuva, no leste da Região Sul, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná, mas que não deve atrapalhar o aparecimento do sol.

No Centro-Oeste, o tempo firme continua predominando e as temperaturas atingem os 36°C com maior facilidade no Mato Grosso. Já no Mato Grosso do Sul, ainda faz frio no início da manhã, mas, no período da tarde, as máximas podem marcar valores entre 28 e 30°C no centro-sul do estado.

No Sudeste, o frio da manhã continua e as temperaturas sobem com maior facilidade ao longo do dia. No entanto, o destaque fica para o aumento da nebulosidade no leste de São Paulo, sobre o Rio de Janeiro, o centro-leste e norte de Minas Gerais e sobre o Espírito Santo. A nebulosidade se adensa ao longo do dia e há chance de chuva fraca e chuvisco na metade leste até o norte de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e no litoral norte de São Paulo.

Devido ao tempo fechado e aos ventos do sul, as temperaturas no leste de São Paulo até a região da capital, não passam dos 20°C, ao mesmo tempo que no Rio de Janeiro não se espera valores acima dos 21°C com as temperaturas máximas.

O tempo volta a mudar no Centro-Sul, com a formação de outro ciclone extratropical. Chuvas intensas e temporais podem voltar a ocorrer a partir da quinta-feira, 22 de outubro.

No restante da semana, o frio mais expressivo diminui, mas uma nova mudança do tempo começa a se configurar com a atuação de uma nova áreas mais instável sobre o Sul e o Sudeste, que traz as chuvas mais pontuais, mas com riscos e tempestades a partir da quinta-feira (22) entre o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste.