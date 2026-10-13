Como será o clima na segunda quinzena de outubro com El Niño excepcional

O El Niño 2026/2027 continua batendo recordes e deve continuar modulando o clima na segunda quinzena de outubro. As previsões indicam chuvas acima da média no Centro-Sul e muito calor no Centro-Norte do Brasil.

Previsão de anomalia semanal entre 3°C e 6°C na região do Pacífico Central, e 6°C a 10°C no centro-leste entre 12 e 19 de outubro, segundo o ECWMF. Créditos: Meteored/ECMWF.

A segunda quinzena de outubro deve ter chuvas acima da média no Centro-Sul e temperaturas elevadas no Centro-Norte do Brasil, sob forte influência do El Niño excepcional de 2026/2027.

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O fenômeno está se intensificando, com anomalia da temperatura da superfície do mar (TSM) de 2,4 °C na última semana e previsão de aumento até dezembro. Segundo análise exclusiva da Meteored Brasil, esse valor nunca havia sido registrado em outubro anteriormente.

Primeira vez que a anomalia semanal relativa de TSM cruzou 2,4°C desde o início das observações, em 1980, início do monitoramento por satélite pela NOAA. Créditos: Meteored.

Durante a primavera, o El Niño exerce sua maior influência sobre a circulação atmosférica, favorecendo o fortalecimento do jato subtropical, que influencia a trajetória e o posicionamento dos sistemas frontais e ciclones extratropicais, afetando os padrões de chuva e temperatura Confira os detalhes da previsão.

Como será a distribuição de chuvas?

A previsão de anomalias de chuva do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica um padrão persistente ao longo da segunda quinzena do mês de outubro.

Enquanto chuvas acima da média devem predominar sobre o Centro-Sul do país nas próximas semanas, especialmente entre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, no Rio Grande do Sul, Norte e Nordeste as chuvas serão entre a média e abaixo da média.

Na semana entre 12 e 19 de outubro (mapa abaixo, à esquerda) os maiores desvios acima da média estão previstos entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, entre 30 e 60 mm acima da média. Porém, chuvas ligeiramente acima da média devem abranger a maior parte do país, incluindo Santa Catarina, Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste. Na metade oeste do Rio Grande do Sul, as chuvas serão até 60 mm abaixo da média, enquanto no Norte (entre Amazonas e Pará), até 30 mm abaixo da média.

Previsão de anomalia de chuva (mm) entre 12 e 19 (esquerda) e 19 a 26 de outubro (direita), segundo o ECMWF. Créditos: Meteored/ECMWF.

Na semana seguinte, entre 19 e 26 de outubro, o contraste entre áreas com chuva acima e abaixo da média fica mais evidente, como mostra o mapa acima, à direita).

Chuvas acima da média continuam se concentrando entre o Paraná e seus arredores, incluindo Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os maiores volumes acima da média estão previstos para o oeste do Paraná, podendo superar 90 mm acima da média semanal. No Nordeste, chuvas ligeiramente acima da média estão previstas.

Enquanto no Rio Grande do Sul, grande parte do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, as chuvas ficam entre a média e abaixo da média. A área de chuvas abaixo da média deve se expandir do Norte em direção ao Brasil Central, até 30 mm abaixo da média.

O padrão previsto para chuvas sugere que o jato subtropical continuará fortalecido devido ao El Niño e deslocado para norte de sua posição climatológica, como ocorreu durante setembro, onde as chuvas se concentraram entre o norte da região Sul e o sul do Centro-Oeste e Sudeste.

O jato subtropical é uma corrente de vento intensa em altos níveis que ‘posiciona’ os ciclones e frentes frias em superfície. O deslocamento para norte ajuda a explicar a precipitação abaixo da média no Rio Grande do Sul, e acima da média entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Como será a distribuição das temperaturas?

O padrão de temperaturas previsto acompanha, em grande parte, o padrão de chuvas discutido acima. Isso quer dizer que as chuvas acima da média, relacionadas principalmente ao favorecimento de ciclones e frentes frias sobre o Centro-Sul, deve favorecer temperaturas abaixo da média sobre as regiões Sul, parte do Sudeste e do Centro-Oeste ao longo de toda a segunda quinzena do mês.

A nebulosidade associada à chuva reflete grande parte da radiação solar de volta para o espaço, impedindo que as temperaturas máximas subam muito. Além disso, a passagem de sistemas frontais está associada à atuação de massas de ar frio, que chegam na sua retaguarda, diminuindo as temperaturas entre 1°C e 3°C.

Previsão de anomalia de temperatura (°C) entre 12 e 19 (esquerda) e 19 a 26 de outubro (direita), segundo o ECMWF. Créditos: Meteored/ECMWF.

Enquanto isso, a metade Norte do país tem previsão de temperaturas predominantemente entre 1°C e 3°C acima da média, podenco alcançar até 6°C acima da média em áreas do Sudeste, Nordeste e Norte.

Na semana entre 12 e 19 de outubro (mapa acima, à esquerda) as áreas com temperaturas entre 3°C a 6°C acima da média são maiores, abrangendo desde o norte da região Sudeste até o Nordeste, e também entre Roraima, o leste do Amazonas e oeste do Pará.

Entre 19 e 26 de outubro (mapa acima, à direita) o padrão geral de temperaturas acima da média na metade norte continua predominando, embora com nuances. As anomalias diminuem sobre o Sudeste e o Nordeste, onde temperaturas entre a média e abaixo da média estão previstas. A área com as maiores anomalias (3°C a 6°C) também está prevista diminuir, mas devem persistir sobre o Nordeste e o Norte.