Como será o clima na segunda quinzena de outubro com El Niño excepcional
O El Niño 2026/2027 continua batendo recordes e deve continuar modulando o clima na segunda quinzena de outubro. As previsões indicam chuvas acima da média no Centro-Sul e muito calor no Centro-Norte do Brasil.
A segunda quinzena de outubro deve ter chuvas acima da média no Centro-Sul e temperaturas elevadas no Centro-Norte do Brasil, sob forte influência do El Niño excepcional de 2026/2027.
O fenômeno está se intensificando, com anomalia da temperatura da superfície do mar (TSM) de 2,4 °C na última semana e previsão de aumento até dezembro. Segundo análise exclusiva da Meteored Brasil, esse valor nunca havia sido registrado em outubro anteriormente.
Durante a primavera, o El Niño exerce sua maior influência sobre a circulação atmosférica, favorecendo o fortalecimento do jato subtropical, que influencia a trajetória e o posicionamento dos sistemas frontais e ciclones extratropicais, afetando os padrões de chuva e temperatura Confira os detalhes da previsão.
Como será a distribuição de chuvas?
A previsão de anomalias de chuva do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica um padrão persistente ao longo da segunda quinzena do mês de outubro.
Na semana entre 12 e 19 de outubro (mapa abaixo, à esquerda) os maiores desvios acima da média estão previstos entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, entre 30 e 60 mm acima da média. Porém, chuvas ligeiramente acima da média devem abranger a maior parte do país, incluindo Santa Catarina, Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste. Na metade oeste do Rio Grande do Sul, as chuvas serão até 60 mm abaixo da média, enquanto no Norte (entre Amazonas e Pará), até 30 mm abaixo da média.
Na semana seguinte, entre 19 e 26 de outubro, o contraste entre áreas com chuva acima e abaixo da média fica mais evidente, como mostra o mapa acima, à direita).
Enquanto no Rio Grande do Sul, grande parte do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, as chuvas ficam entre a média e abaixo da média. A área de chuvas abaixo da média deve se expandir do Norte em direção ao Brasil Central, até 30 mm abaixo da média.
O jato subtropical é uma corrente de vento intensa em altos níveis que ‘posiciona’ os ciclones e frentes frias em superfície. O deslocamento para norte ajuda a explicar a precipitação abaixo da média no Rio Grande do Sul, e acima da média entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.
Como será a distribuição das temperaturas?
O padrão de temperaturas previsto acompanha, em grande parte, o padrão de chuvas discutido acima. Isso quer dizer que as chuvas acima da média, relacionadas principalmente ao favorecimento de ciclones e frentes frias sobre o Centro-Sul, deve favorecer temperaturas abaixo da média sobre as regiões Sul, parte do Sudeste e do Centro-Oeste ao longo de toda a segunda quinzena do mês.
A nebulosidade associada à chuva reflete grande parte da radiação solar de volta para o espaço, impedindo que as temperaturas máximas subam muito. Além disso, a passagem de sistemas frontais está associada à atuação de massas de ar frio, que chegam na sua retaguarda, diminuindo as temperaturas entre 1°C e 3°C.
Enquanto isso, a metade Norte do país tem previsão de temperaturas predominantemente entre 1°C e 3°C acima da média, podenco alcançar até 6°C acima da média em áreas do Sudeste, Nordeste e Norte.
Na semana entre 12 e 19 de outubro (mapa acima, à esquerda) as áreas com temperaturas entre 3°C a 6°C acima da média são maiores, abrangendo desde o norte da região Sudeste até o Nordeste, e também entre Roraima, o leste do Amazonas e oeste do Pará.
Entre 19 e 26 de outubro (mapa acima, à direita) o padrão geral de temperaturas acima da média na metade norte continua predominando, embora com nuances. As anomalias diminuem sobre o Sudeste e o Nordeste, onde temperaturas entre a média e abaixo da média estão previstas. A área com as maiores anomalias (3°C a 6°C) também está prevista diminuir, mas devem persistir sobre o Nordeste e o Norte.