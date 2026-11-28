O telescópio espacial Euclid, da Agência Espacial Europeia (ESA), identificou aproximadamente 15 mil novas lentes gravitacionais. Esses fenômenos ocorrem quando a gravidade de estruturas massivas desvia e amplifica a luz de galáxias localizadas atrás delas.

O telescópio Euclid, da ESA, identificou cerca de 15 mil novas candidatas a lentes gravitacionais, ampliando as pesquisas sobre matéria escura. Crédito: ESA

O telescópio espacial Euclid estabeleceu um recorde na busca por sistemas que ajudam a mapear a distribuição da matéria escura. Essas estruturas funcionam como lentes porque a gravidade de galáxias e aglomerados modifica a trajetória da luz emitida por objetos mais distantes.

Como a matéria escura não emite nem absorve luz de maneira detectável, sua presença é investigada principalmente por seus efeitos gravitacionais sobre a matéria visível e a radiação. A análise das distorções produzidas pelas lentes permite estimar a massa total das estruturas, incluindo componentes que não podem ser observados diretamente.

Lançado em julho de 2023, o Euclid foi desenvolvido para investigar a composição e a evolução do chamado Universo escuro, com foco na matéria escura e na energia escura. O observatório utiliza instrumentos de imagem no visível e no infravermelho para mapear bilhões de galáxias.

O que são lentes gravitacionais e como elas funcionam

As lentes gravitacionais são fenômenos nos quais a gravidade de objetos massivos altera a trajetória da luz emitida por fontes distantes. Quando uma galáxia ou um aglomerado de galáxias se encontra entre a Terra e uma fonte luminosa, a curvatura do espaço-tempo pode produzir imagens ampliadas, distorcidas ou multiplicadas dessa fonte.

Existem dois regimes principais de lentes gravitacionais utilizados em estudos cosmológicos: o forte e o fraco.

O efeito de lente gravitacional forte produz distorções evidentes enquanto o efeito fraco provoca pequenas alterações estatísticas nas formas de numerosas galáxias. Ambos dependem da distribuição de massa ao longo da linha de visada, incluindo a contribuição da matéria escura.

O telescópio Euclid identificou 15 mil lentes gravitacionais

O telescópio espacial Euclid identificou aproximadamente 15 mil novas candidatas a sistemas de lentes gravitacionais fortes em suas observações do céu. Algoritmos de aprendizado de máquina foram empregados para localizar padrões compatíveis com arcos gravitacionais, anéis e imagens múltiplas.

As lentes gravitacionais distorcem e ampliam a luz de galáxias distantes, permitindo mapear a distribuição de matéria escura no Universo. Crédito: ESA

As 15 mil detecções representam sistemas candidatos, e não lentes individualmente confirmadas por observações independentes. A confirmação de parte desses objetos poderá envolver análises espectroscópicas, medições de redshift e observações complementares.

Lentes gravitacionais e a matéria escura

A matéria escura corresponde a 85% da matéria existente no Universo e não interage de maneira detectável com a radiação eletromagnética. Entretanto, sua contribuição gravitacional modifica a trajetória da luz proveniente de galáxias distantes, produzindo efeitos mensuráveis de lente gravitacional.

Uma amostra de milhares de lentes gravitacionais permite investigar a estrutura interna dos halos de matéria escura e sua evolução ao longo do tempo cósmico. Dessa forma, os sistemas identificados pelo Euclid poderão contribuir para restringir teorias sobre a formação e a evolução das estruturas cósmicas.

O futuro da missão Euclid e o mapeamento do Universo

Lançado em julho de 2023, o Euclid foi projetado para investigar a evolução do Universo durante os últimos 10 bilhões de anos, usando observações de bilhões de galáxias. Sua missão principal prevê o levantamento de cerca de 14 mil graus quadrados do céu, combinando imagens no visível e no infravermelho.

O Euclid utiliza imagens de alta resolução e inteligência artificial para identificar arcos gravitacionais e investigar a evolução das galáxias. Crédito: ESA

Nos próximos anos, o aumento da área observada deverá ampliar o número de sistemas candidatos a lentes gravitacionais identificados pelo telescópio. A combinação de lentes fortes, lentes fracas e medidas da distribuição 3D de galáxias permitirá testar previsões do modelo cosmológico ΛCDM.