Chuvas e temporais retornam ao RJ com alertas entre sábado (28) e quarta-feira (2); veja onde

Os próximos dias no estado do Rio de Janeiro terão condições para pancadas de chuva que podem vir fortes e com temporais isolados, e com potencial para transtornos.

Os próximos dias no estado do Rio de Janeiro seguirão com condições para pancadas de chuva que podem vir fortes e com temporais isolados em diversas áreas do território, trazendo potencial para transtornos.

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Neste fim de semana, uma região de cavado vai aumentar as áreas de instabilidades pela região, principalmente no domingo (29), enquanto que no início da próxima semana uma nova frente fria vai manter as chuvas na região.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

RJ com chuvas até meados da próxima semana

No fim de semana a chuva volta a ganhar força devido a uma região de cavado, e atenção aos riscos de transtornos, especialmente ao aumento do nível de rios e aos deslizamentos de terra, já que o solo já vai estar saturado das chuvas anteriores.

Ao longo do sábado (28) são esperadas pancadas de chuva mais isoladas mas que podem pontualmente ser fortes e vir com trovoadas em qualquer área do território.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade para domindo (29) às 15h à esquerda, e segunda-feira (30) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Também está prevista uma intensificação dos ventos em áreas do interior (centro), na região das Baixadas e no litoral da Região Metropolitana, onde as rajadas vão variar entre 40 e 60 km/h.

A capital fluminense terá céu parcialmente nublado, com chance de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia, e ventos moderados.

No domingo (29) os temporais ganham força e se espalham por todo o estado, junto muitas descargas elétricas e chuvas moderadas a pontualmente intensas.

Previsão de densidade de raios para domingo (29) às 16h à esquerda, e quarta-feira (2) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

A capital fluminense tem previsão de céu nublado a parcialmente nublado e chance de pancadas de chuva isoladas e trovoadas a qualquer momento, com ventos fracos a moderados.

Na segunda-feira (30) e na terça-feira (1º de dezembro), áreas de instabilidade ainda se formam em todo o estado já desde a manhã, com chuvas moderadas. A partir da tarde as chuvas ganham força e podem vir com forte intensidade em diversas áreas, junto com temporais isolados.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para terça-feira (1º de dezembro) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

A capital fluminense tem chance de pancadas de chuva entre a tarde e a noite, com ventos fracos a moderados, nestes dois dias.

A partir da quarta-feira (2), uma nova frente fria deve avançar pela região, favorecendo a formação de chuvas e de temporais em todo o estado.

Os acumulados previstos de hoje (27) até a noite de quarta-feira (2 de dezembro) ficarão acima dos 50 mm em muitas localidades do estado, e os maiores volumes estão previstos, até o momento, para a região de Costa Verde e a Região Serrana, onde variam entre 100 e 150 mm.

Mapa de previsão da precipitação acumulada (mm) entre hoje (27) e a noite (21h) de quarta-feira (2 de dezembro), segundo o modelo europeu ECMWF.

Algumas localidades de destaque são: Nova Friburgo (125 mm); Cantagalo (133 mm) e Bom Jardim (112 mm).

Novamente, atenção ao risco potencial de transtornos, como alagamentos, enxurradas pontuais e deslizamentos, visto que já choveu nos últimos dias e o solo está saturado.