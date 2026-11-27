Chuvas de 100 mm e temporais deixam em alerta 10 estados no fim de semana; veja onde há mais risco

Os resquícios de uma frente fria, associados a uma região de baixa pressão e transporte de umidade serão capazes de causar chuvas em boa parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste ao longo deste final de semana, deixando 10 estados em alerta.

Os resquícios de uma frente fria, associados a uma região de baixa pressão e ao transporte de umidade na região central do país, serão capazes de causar chuvas moderadas em boa parte do Brasil neste final de semana, com acumulados de até 100 mm totais.

De acordo com alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há risco de pancadas de chuva moderadas de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h. Isso traz risco moderado de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas (raios).

Embora as chuvas previstas não tragam acumulados extremos ao longo do sábado (28) e do domingo (29), ainda assim as pancadas de chuva podem causar transtornos para a população. Vamos conferir, portanto, a previsão de chuvas para cada região do centro-sul do Brasil.

Chuvas atingem parte da região Sul

Na região Sul, uma baixa pressão que já está formando tempestades nesta sexta-feira (27) continuará trazendo chuvas durante o sábado (28) e o domingo (29), atingindo o norte do Rio Grande do Sul e praticamente todo o território de Santa Catarina e Paraná, com tempestades que se formam especialmente durante a tarde e a noite.

Previsão de acumulados totais até o final do domingo mostra que alguns pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná podem registrar acumulados próximos dos 100 mm.

Embora chuvas se formem no oeste destes estados entre essa sexta-feira e o sábado, a tendência é de que no domingo (29) a chuva atinja majoritariamente o leste e a região litorânea de Santa Catarina e do Paraná, trazendo chuvas inclusive para as capitais Florianópolis e Curitiba.

Tempestades atingem Sudeste e Centro-Oeste

Enquanto isso, tempestades fortes se formam numa faixa que compreende estados do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil, como é possível observar na imagem abaixo. Ao total, essa situação deixará 10 estados em alerta.

Previsão de probabilidade de chuvas no sábado durante a tarde destaca a chance de tempestades no sul e uma faixa de temporais severos entre as regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Essas tempestades se formam especialmente durante a tarde e a noite, e atingem boa parte de São Paulo, oeste de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, norte do Mato Grosso do Sul e sul de Goiás e do Mato Grosso. Toda essa região continuará sendo atingida pelas chuvas também ao longo do domingo (29), fazendo com que o final de semana seja chuvoso.

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Ao total, diversos municípios de São Paulo, do sul de Minas Gerais e do sul do Rio de Janeiro também podem registrar acumulados totais próximos dos 100 mm, o que também traz risco de transtornos nestes estados.

Previsão de acumulados totais de chuva até o domingo mostra que, em diversos municípios da região Sudeste, os volumes de chuvas podem chegar a valores de 100 mm, causando transtornos.

Recomenda-se à população que, em casos de tempestade, não se abrigue debaixo de árvores (há risco de queda e descargas elétricas), não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda (pela mesma razão), e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada (risco de eletrocussão em caso de raios).

Além disso, NUNCA enfrente o mau tempo nem transite por vias alagadas. Mesmo camadas finas de água, com poucos centímetros, são capazes de arrastar carros e pessoas, resultando em fatalidades. Também não deixe de observar encostas e evite circular ou permanecer em áreas onde haja risco de deslizamento de terra, a segunda maior causa de fatalidades durante tempestades.