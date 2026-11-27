E se os animais híbridos fossem os animais do futuro? As mudanças climáticas estão alterando completamente o cenário, e os cientistas estão se interessando por essa nova hibridização e, sobretudo, por suas consequências.

Este urso é um cruzamento entre o urso-grizzly e o urso-polar.

Espécies híbridas. Ao que parece, as mudanças climáticas são uma das razões para a descoberta de novas espécies animais híbridas, especialmente no Ártico.

Cientistas têm estudado a genética dos animais que habitam essa região, com o objetivo de compreender a evolução genética e os sistemas reprodutivos dos animais afetados pelas mudanças climáticas.

O Ártico poderia ser o lugar ideal para a hibridação animal

O Ártico parece ser uma região particularmente ameaçada por essa nova hibridização, uma vez que é especialmente afetado pelas mudanças climáticas. Ruth Rivkin é bióloga evolutiva e considera que o estudo da hibridização é fundamental.

Queremos avaliar a taxa de hibridização porque sabemos que, devido às mudanças climáticas no Ártico, os ursos-pardos e os ursos-polares entram em contato uns com os outros com cada vez mais frequência.

As mudanças climáticas são a causa do surgimento de novas espécies híbridas?

De fato, os ursos são o foco dessa mudança, embora, por enquanto, a hibridação ainda seja bastante rara nesse grande mamífero. Apesar disso, desde— ano em que foi observado o—, os cientistas identificaram nada menos que 8 tipos de híbridos resultantes de encontros entre ursos-polares e ursos-pardos.

Conhecidos como “grolars” ou “pizzlies”, dependendo da espécie de seus progenitores, esses animais híbridos poderiam se tornar as espécies do futuro. O mesmo ocorre com o “narluga”, um híbrido resultante do cruzamento entre um narval e uma baleia-beluga, observado pela primeira vez na década de 1980. No entanto, vale ressaltar que alguns híbridos são indetectáveis a olho nu; por isso, um teste de DNA é essencial para confirmar a hibridação.

Um animal híbrido derivado do urso-grizzly.

A geografia tende a manter as espécies separadas. Por isso, o cruzamento entre espécies é pouco comum, embora possa ocorrer excepcionalmente durante a época de reprodução, quando duas espécies se encontram. No entanto, com o degelo, por exemplo, os animais árticos aventuram-se mais longe em busca de alimento. Consequentemente, podem cruzar-se mais facilmente com outras espécies ou subespécies.

A “narluga”, um híbrido resultante do cruzamento entre um narval e uma baleia-beluga.

Então,Os cientistas admitem estar preocupados com as consequências, especialmente para as espécies ameaçadas de extinção. Na verdade, seria um erro pensar que, ao criar uma espécie híbrida, ela se beneficiaria dos genes favoráveis de ambos os progenitores, tornando-se, assim, uma espécie de "superanimal". Na realidade, aé mais

Existe o risco de "submersão genética", processo pelo qual os genes de uma das espécies acabariam sendo superados. Os cientistas também estão preocupados com as futuras gerações dessas espécies, que correm o risco de sofrer "depressão reprodutiva".

Por ora, os cientistas mantêm-se cautelosos e preferem aguardar a obtenção de mais dados sobre esses animais para determinar se a hibridização poderia representar um problema real a longo prazo.