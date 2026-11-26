Criado por D. João VI em 1808: o jardim do Rio que atravessou séculos e é o mais antigo da América Latina
Fundado em junho de 1808 pelo então príncipe regente D. João VI, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é o mais antigo da América Latina em atividade. Descubra aqui seus atrativos.
Com seus 218 anos de fundação, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um espetáculo de árvores, flores e plantas das mais variadas espécies, que encantam os visitantes há gerações.
São cerca de 54 hectares (540 mil m²) de área de visitação pública, com aproximadamente 3.400 espécies cultivadas e o maior herbário da América Latina. Além disso, ele é o jardim botânico mais antigo da América Latina em atividade.
O espaço recebe milhares de turistas todos os anos. Só em 2025, foram cerca de 748 mil visitantes, segundo o balanço oficial do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ).
Descubra mais sobre a história e os atrativos que o local oferece.
História e fundação
O jardim foi fundado em 13 de junho de 1808 pelo então príncipe regente de Portugal Dom João VI, durante o período em que a Corte portuguesa se instalou na cidade do Rio de Janeiro.
Ele foi criado inicialmente para a aclimatação de espécies vegetais vindas de diferentes partes do mundo, especialmente especiarias orientais, que tinham grande valor comercial na época.
Inicialmente chamado de Jardim de Aclimação, o espaço recebeu posteriormente o nome de Real Horto e, em seguida, Real Jardim Botânico.
Nos seus primeiros anos, funcionava especialmente como um centro onde eram estudadas as condições necessárias para o cultivo de plantas exóticas no clima brasileiro. Em 1822, após a Independência do Brasil, o Jardim Botânico foi aberto à visitação pública.
Uma das pessoas importantes na história do local foi o Frei Leandro do Sacramento, que assumiu a direção em 1824 e contribuiu para fortalecer o caráter científico da instituição.
Já no século XIX, o espaço ganhou novos caminhos, lagos, jardins e elementos paisagísticos que ajudaram a formar a sua identidade atual.
Os atrativos do local
O jardim botânico é um dos principais pontos turísticos da capital fluminense, ideal para estar no meio da natureza, ir com crianças, fazer longas caminhadas, tirar fotos e ver o Cristo Redentor de um ângulo diferente.
Ele também se destaca pela sua contribuição à pesquisa científica, pela conservação da biodiversidade, protegendo espécies ameaçadas, e pela educação ambiental. Foi transformado em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 1995.
Entre seus principais atrativos estão a Alameda das Palmeiras Imperiais, um caminho formado por uma sequência de enormes palmeiras-imperiais que criam um cenário lindo; e o belo Lago Frei Leandro, que abriga vitórias-régias e outras plantas aquáticas e é cercado por vegetação exuberante.
Destacam-se também o Orquidário, um espaço que abriga diferentes espécies dessa flor e conta com exposições; e o Jardim Japonês, que reúne elementos tradicionais da cultura japonesa, como lagos, pontes, pedras e plantas ornamentais.
Mas há ainda o Bromeliário, a Casa dos Pilões, coleções de plantas medicinais, estufas, jardins temáticos e fontes. Ah, e o jardim também oferece oportunidades de observação de aves e de contato com a fauna local.
Referências da notícia
Luísa Knaak. (2026). Jardim Botânico do Rio é o mais longevo da América Latina; veja os destaques.
Mariana Amaral. (2026). Jardim Botânico do Rio de Janeiro: um dos melhores programas na cidade.