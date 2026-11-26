Fundado em junho de 1808 pelo então príncipe regente D. João VI, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é o mais antigo da América Latina em atividade. Descubra aqui seus atrativos.

O belo Jardim Botânico é um passeio perfeito para famílias e casais que curtem a natureza e querem fazer um programa diferente de ir à praia na capital fluminense. Crédito: Divulgação.

Com seus 218 anos de fundação, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um espetáculo de árvores, flores e plantas das mais variadas espécies, que encantam os visitantes há gerações.

São cerca de 54 hectares (540 mil m²) de área de visitação pública, com aproximadamente 3.400 espécies cultivadas e o maior herbário da América Latina. Além disso, ele é o jardim botânico mais antigo da América Latina em atividade.

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) desde 1937 e reconhecido como área núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica pela Unesco.

O espaço recebe milhares de turistas todos os anos. Só em 2025, foram cerca de 748 mil visitantes, segundo o balanço oficial do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ).

Descubra mais sobre a história e os atrativos que o local oferece.

História e fundação

O jardim foi fundado em 13 de junho de 1808 pelo então príncipe regente de Portugal Dom João VI, durante o período em que a Corte portuguesa se instalou na cidade do Rio de Janeiro.

Ele foi criado inicialmente para a aclimatação de espécies vegetais vindas de diferentes partes do mundo, especialmente especiarias orientais, que tinham grande valor comercial na época.

A Alameda das Palmeiras Imperiais no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Crédito: feliven/Wikimedia Commons.

Inicialmente chamado de Jardim de Aclimação, o espaço recebeu posteriormente o nome de Real Horto e, em seguida, Real Jardim Botânico.

Nos seus primeiros anos, funcionava especialmente como um centro onde eram estudadas as condições necessárias para o cultivo de plantas exóticas no clima brasileiro. Em 1822, após a Independência do Brasil, o Jardim Botânico foi aberto à visitação pública.

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro abriga milhares de espécies de plantas brasileiras e estrangeiras em uma área verde aos pés do Corcovado. Crédito: www.zerrenner.rio.br

Uma das pessoas importantes na história do local foi o Frei Leandro do Sacramento, que assumiu a direção em 1824 e contribuiu para fortalecer o caráter científico da instituição.

Já no século XIX, o espaço ganhou novos caminhos, lagos, jardins e elementos paisagísticos que ajudaram a formar a sua identidade atual.

Os atrativos do local

O jardim botânico é um dos principais pontos turísticos da capital fluminense, ideal para estar no meio da natureza, ir com crianças, fazer longas caminhadas, tirar fotos e ver o Cristo Redentor de um ângulo diferente.

Ele também se destaca pela sua contribuição à pesquisa científica, pela conservação da biodiversidade, protegendo espécies ameaçadas, e pela educação ambiental. Foi transformado em Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 1995.

O Lago Frei Leandro, um dos espaços mais bonitos do jardim botânico.

Entre seus principais atrativos estão a Alameda das Palmeiras Imperiais, um caminho formado por uma sequência de enormes palmeiras-imperiais que criam um cenário lindo; e o belo Lago Frei Leandro, que abriga vitórias-régias e outras plantas aquáticas e é cercado por vegetação exuberante.

Destacam-se também o Orquidário, um espaço que abriga diferentes espécies dessa flor e conta com exposições; e o Jardim Japonês, que reúne elementos tradicionais da cultura japonesa, como lagos, pontes, pedras e plantas ornamentais.

Mas há ainda o Bromeliário, a Casa dos Pilões, coleções de plantas medicinais, estufas, jardins temáticos e fontes. Ah, e o jardim também oferece oportunidades de observação de aves e de contato com a fauna local.