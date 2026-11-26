Novembro termina com chuva de até 200 mm e alerta de temporais em 8 estados até segunda (30); veja onde

O tempo instável continua sobre o Brasil. No final de novembro as chuvas e os temporais não darão trégua, fazendo com que os acumulados superem os 200 mm até segunda-feira (30).

Os últimos dias de novembro terão instabilidades espalhadas pelo Brasil. O transporte de ar quente e úmido, que atravessa áreas de Norte a Sul do país, favorece o aumento da presença de nuvens carregadas e eleva os riscos de chuvas intensas e temporais que não dão trégua até segunda-feira (30).

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O acumulado de chuva entre o final desta semana e o início da próxima supera os 200 mm em áreas do estado de São Paulo. Enquanto isso, regiões pontuais de pelo menos 8 estados têm alertas para volumes de chuva que superam os 110 mm. Veja a previsão do tempo.

Final de semana com chuvas e temporais

Nesta sexta-feira (27), durante as primeiras horas da manhã, a frente fria provoca tempo fechado sobre o leste do Espírito Santo, com previsão de chuvas intensas e temporais. Até o final da manhã, o destaque fica para a Região Sul, que volta a registrar chuvas moderadas a fortes na porção oeste.

Precipitação para a tarde de sexta-feira (27).

Durante a tarde, o aquecimento contribui de forma significativa para a formação de nuvens carregadas. Há alertas de temporais para o noroeste do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina e do Paraná, além da faixa entre o Triângulo Mineiro e o sul de Rondônia, enquanto Amazonas e Pará que têm riscos de chuvas moderadas a fortes.

O destaque deste sábado (28) fica por conta do leste do Paraná e da faixa que vai do litoral de São Paulo até o Acre. Em toda essa extensão, há alertas para chuvas intensas e temporais durante a tarde, com potencial para alagamentos e transtornos urbanos devido aos grandes volumes em curto período de tempo.

Chuva e presença de nuvens prevista para a tarde de sábado (28).

As demais áreas do país terão tempo parcialmente nublado e pancadas de chuva irregulares, com chances menores de temporais em comparação às regiões citadas.

No domingo (29) pela manhã, haverá pancadas de chuva localizadas entre a divisa do Amazonas com o Pará, além do interior de Mato Grosso e de São Paulo. A partir da tarde, as instabilidades ganham força e uma nova rodada de chuvas intensas e temporais está prevista para o Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

Chance de ocorrência de chuva na tarde de domingo (29).

Dessa vez, as chuvas de forte intensidade ocorrem entre o sul do Rio de Janeiro, o sul e oeste de Minas Gerais, o sul de Goiás, o noroeste de Mato Grosso do Sul e o sul de Mato Grosso, espalhando-se por Rondônia, Acre e Amazonas, além de temporais pontuais no leste de Santa Catarina.

Semana começa com chuvas em 4 regiões

A segunda-feira (30), último dia de novembro, terá alerta para temporais no Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. No Sudeste, as chuvas fortes atingem áreas do Vale do Paraíba, em São Paulo, além do sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Chuva prevista para a tarde de segunda-feira (30).

No Sul, áreas da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense, bem como o leste e o interior do Paraná, têm previsão de pancadas de chuva leve. Já as divisas entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás registram chuvas que variam de intensidade moderada a forte em áreas pontuais.

No Norte do Brasil, as chuvas ocorrem em praticamente todo o Acre, em boa parte do Amazonas e no sudoeste do Pará, com as maiores chances de chuvas fortes concentradas sobre o território amazonense.

Acumulados superam 200 mm

A preocupação até o final da segunda-feira (30) fica por conta dos grandes volumes acumulados previstos. Áreas próximas à capital paulista têm previsão de volumes entre 110 mm e 215 mm, enquanto em pelo menos outros 8 estados o acumulado previsto supera os 120 mm.

No Rio de Janeiro, a atenção se volta à Região Serrana, enquanto no Espírito Santo os volumes serão elevados nas proximidades da capital Vitória. Em Minas Gerais, o sul e o oeste ficam em alerta, e no Paraná o leste do estado tem acumulado de precipitação de até 115 mm.

Precipitação acumulada entre sexta (27) e segunda-feira (30).

O estado de atenção também é válido para o leste de Mato Grosso do Sul, o sul de Goiás e áreas localizadas de Mato Grosso, enquanto no oeste do Amazonas o volume acumulado previsto chega a até 120 mm.