Temporal no RJ atinge 169 mm em Angra e suspende aulas na UERJ
Após registrar máxima de 38°C e até a formação de um arco-íris ao lado do Cristo Redentor na quarta-feira (25), a capital fluminense enfrentou fortes pancadas de chuva e rajadas de vento.
Fortes chuvas atingiram o estado do Rio de Janeiro entre a tarde de quarta-feira (25) e a madrugada desta quinta-feira (26), provocando alagamentos em diversas vias da capital. Em decorrência do mau tempo causado pela passagem de uma frente fria, escolas e universidades suspenderam suas atividades a partir das 17h de quarta-feira.
Na cidade do Rio de Janeiro, o volume de água acumulado em novembro já ultrapassou a média esperada para todo o mês. Até as 5h desta quinta-feira, foram contabilizados 161,7 mm, número superior à média histórica de 126,9 mm para o período, conforme dados divulgados pelo sistema Alerta Rio.
Acumulados de chuva e regiões mais afetadas
Entre as 4h de quarta-feira e as 4h desta quinta, o maior índice pluviométrico da capital fluminense ocorreu na região da Barra da Tijuca e Riocentro, com 70,4 mm. Além disso, a Zona Sudoeste figurava entre as áreas da metrópole mais impactadas pela intensidade das precipitações.
No interior e no litoral do estado, os volumes registrados nas últimas 24 horas também chamaram a atenção das autoridades de monitoramento. O município de Angra dos Reis concentrou o maior acumulado fluminense, atingindo a marca de 169 mm durante o intervalo avaliado.
A água também invadiu a Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra Olímpica, e a Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. O mesmo problema repetiu-se na Avenida Mem de Sá, na Lapa, na Estrada Artur Xexéo, em Vargem Grande, e nas ruas Netuno e Mercúrio, na Pavuna.
Suspensão de atividades e alertas de emergência
Para resguardar estudantes e servidores, o governo estadual determinou a paralisação das aulas na rede pública a partir das 17h de quarta-feira. Na mesma linha, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) interrompeu todas as suas atividades acadêmicas e administrativas no mesmo horário.
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) seguiu a medida preventiva e suspendeu o funcionamento em todos os seus campi e unidades externas. Em comunicado oficial, a instituição informou que o retorno à normalidade ocorre no turno ou dia subsequente, caso não haja novo aviso.
Enquanto isso, a Defesa Civil de Petrópolis elevou o estágio operacional às 5h desta quinta-feira, passando do nível de Atenção para Alerta, classificado como estágio 4 de risco muito alto. Moradores da cidade serrana receberam um aviso extremo por meio do sistema Cell Broadcast.
Evolução dos temporais na Região Metropolitana
Antes de avançar sobre a capital na quarta-feira, a instabilidade atingiu a Baixada Fluminense, com chuvas moderadas em Duque de Caxias e São João de Meriti. Na Zona Norte carioca, bairros como Penha, Méier e Tijuca registraram pancadas acompanhadas por raios e rajadas de vento.
Durante a mudança brusca nas condições climáticas da tarde de quarta-feira, um arco-íris formou-se ao lado do Cristo Redentor, chamando a atenção em diversos pontos do Rio. Apesar da instabilidade e do tempo fechado, os termômetros na capital alcançaram a marca máxima de 38°C ao longo daquele dia.
Para evitar acidentes durante as tempestades, o Centro de Operações Rio (COR) divulgou orientações essenciais de segurança à população. O órgão recomendou redobrar a atenção no trânsito com faróis acesos, evitar áreas alagadas, manter distância de rios e córregos e nunca caminhar ou forçar a passagem de veículos em vias inundadas.
Referências da notícia
Thomaz Coelho e Roberta Camargo. (2026). Chuva causa alagamentos no Rio; aulas em escolas e faculdades são suspensas.
Cristina Boeckel. (2026). Frente fria deixa tempo instável no Rio; capital já superou média de chuva para novembro.
g1 Rio. (2026). Chuva forte e raios atingem a Região Metropolitana do Rio.