Após registrar máxima de 38°C e até a formação de um arco-íris ao lado do Cristo Redentor na quarta-feira (25), a capital fluminense enfrentou fortes pancadas de chuva e rajadas de vento.

Frente fria provocou alagamentos e alerta alto no Rio de Janeiro. Foto: Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Fortes chuvas atingiram o estado do Rio de Janeiro entre a tarde de quarta-feira (25) e a madrugada desta quinta-feira (26), provocando alagamentos em diversas vias da capital. Em decorrência do mau tempo causado pela passagem de uma frente fria, escolas e universidades suspenderam suas atividades a partir das 17h de quarta-feira.

Na cidade do Rio de Janeiro, o volume de água acumulado em novembro já ultrapassou a média esperada para todo o mês. Até as 5h desta quinta-feira, foram contabilizados 161,7 mm, número superior à média histórica de 126,9 mm para o período, conforme dados divulgados pelo sistema Alerta Rio.

Acumulados de chuva e regiões mais afetadas

Entre as 4h de quarta-feira e as 4h desta quinta, o maior índice pluviométrico da capital fluminense ocorreu na região da Barra da Tijuca e Riocentro, com 70,4 mm. Além disso, a Zona Sudoeste figurava entre as áreas da metrópole mais impactadas pela intensidade das precipitações.

Temporais paralisaram escolas e universidades no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/ COR-Rio

No interior e no litoral do estado, os volumes registrados nas últimas 24 horas também chamaram a atenção das autoridades de monitoramento. O município de Angra dos Reis concentrou o maior acumulado fluminense, atingindo a marca de 169 mm durante o intervalo avaliado.

Diante desse cenário, os transtornos urbanos multiplicaram-se por diferentes bairros cariocas, formando bolsões d'água no Aterro do Flamengo, no sentido Centro. Outros pontos críticos de alagamento surgiram na Rua Vinicius de Moraes, em Ipanema, e na Rua Jardim Botânico, próximo ao Parque Lage.

A água também invadiu a Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra Olímpica, e a Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. O mesmo problema repetiu-se na Avenida Mem de Sá, na Lapa, na Estrada Artur Xexéo, em Vargem Grande, e nas ruas Netuno e Mercúrio, na Pavuna.

Suspensão de atividades e alertas de emergência

Para resguardar estudantes e servidores, o governo estadual determinou a paralisação das aulas na rede pública a partir das 17h de quarta-feira. Na mesma linha, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) interrompeu todas as suas atividades acadêmicas e administrativas no mesmo horário.

Chuva forte atingiu o RJ. Foto: Guilherme Wanderley/ G1

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) seguiu a medida preventiva e suspendeu o funcionamento em todos os seus campi e unidades externas. Em comunicado oficial, a instituição informou que o retorno à normalidade ocorre no turno ou dia subsequente, caso não haja novo aviso.

Enquanto isso, a Defesa Civil de Petrópolis elevou o estágio operacional às 5h desta quinta-feira, passando do nível de Atenção para Alerta, classificado como estágio 4 de risco muito alto. Moradores da cidade serrana receberam um aviso extremo por meio do sistema Cell Broadcast.

Evolução dos temporais na Região Metropolitana

Antes de avançar sobre a capital na quarta-feira, a instabilidade atingiu a Baixada Fluminense, com chuvas moderadas em Duque de Caxias e São João de Meriti. Na Zona Norte carioca, bairros como Penha, Méier e Tijuca registraram pancadas acompanhadas por raios e rajadas de vento.

Do outro lado da Baía de Guanabara, os órgãos municipais de proteção agiram rapidamente diante do avanço das nuvens carregadas. A Defesa Civil de São Gonçalo emitiu um alerta severo para o risco de temporal, enquanto Niterói notificou os moradores sobre a chegada de chuva moderada a forte.

Durante a mudança brusca nas condições climáticas da tarde de quarta-feira, um arco-íris formou-se ao lado do Cristo Redentor, chamando a atenção em diversos pontos do Rio. Apesar da instabilidade e do tempo fechado, os termômetros na capital alcançaram a marca máxima de 38°C ao longo daquele dia.

Para evitar acidentes durante as tempestades, o Centro de Operações Rio (COR) divulgou orientações essenciais de segurança à população. O órgão recomendou redobrar a atenção no trânsito com faróis acesos, evitar áreas alagadas, manter distância de rios e córregos e nunca caminhar ou forçar a passagem de veículos em vias inundadas.