Rio de Janeiro continua em alerta: chuva pode chegar a quase 200 mm até a segunda (30); veja as áreas em risco

Os próximos dias terão risco de chuva intensa e volumosa com temporais no Rio de Janeiro, com áreas acumulando quase 200 mm até o início da semana que vem.

A grande disponibilidade de umidade na atmosfera e o avanço de uma nova frente fria vão deixar o tempo bastante instável no estado do Rio de Janeiro nos próximos dias, com risco de temporais acompanhados por vendavais, eventual queda de granizo e chuvas intensas.

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Atenção principalmente entre hoje (25) e a quinta-feira (26), pois há condições para chuvas volumosas em vários locais, inclusive na Região Metropolitana do Rio. Até o início da próxima semana, os volumes passam de 100 mm em diversas localidades e se aproximam de 200 mm no noroeste do estado, com potencial para transtornos.

Risco de temporais e chuva volumosa no RJ nos próximos dias

A grande disponibilidade de umidade na atmosfera, o calor e o avanço de uma nova frente fria pelo Rio de Janeiro vai deixar o tempo instável nos próximos dias em todo o estado, com riscos de temporais com chuva forte e possibilidade de volumes elevados, inclusive já nesta quarta-feira (25).

Quinta-feira com atuação de frente fria

Nesta quinta-feira (26) teremos predomínio de céu nublado a encoberto e tempo chuvoso no Rio de Janeiro devido à aproximação da frente fria.

Todo o território está em aviso para rajadas de vento moderadas a fortes que podem superar 60 km/h e queda de granizo. Há risco de chuvas moderadas a muito fortes a qualquer momento, as quais podem acumular mais de 50 mm no dia e pontualmente superar os 100 mm.

Previsão de chuva (mm) para quinta-feira (26) às 13h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na cidade do Rio esperam-se pancadas de chuva forte com raios, vendavais entre 40 e 70 km/h e volumes pontuais que podem chegar aos 100 mm no dia.

O potencial é alto para transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis e que já registraram chuvas nos dias anteriores, como a região Serrana. Risco também de queda de galhos e cortes de energia elétrica.

Sexta-feira com redução das chuvas

Nesta sexta-feira (27) a chuva perde força mas não cessa completamente. A frente fria se afasta da região, porém, ainda teremos a circulação marítima trazendo umidade do oceano e estimulando a formação de nuvens carregadas.

O tempo fica nublado a parcialmente nublado no estado, com aberturas de sol em algumas áreas.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para sexta-feira (27) às 14h, segundo o modelo europeu ECMWF.

O potencial para temporais diminui, mas ainda teremos condições para pancadas de chuvas fracas a moderadas ao longo do dia, especialmente no centro-norte do estado.

No município do Rio de Janeiro a previsão é de céu nublado, com chuva fraca isolada a qualquer momento e ventos fracos a moderados.

Fim de semana: chuvas ganham força novamente

No fim de semana, a chuva volta a ganhar força no Rio de Janeiro, e atenção aos riscos de transtornos, especialmente ao aumento do nível de rios e à movimentação de terra, já que o solo encontra-se encharcado das chuvas anteriores.

No sábado (28) pancadas de chuva moderadas a fortes com trovoadas podem se formar entre a manhã e a tarde no centro-sul do estado, mas principalmente nas regiões da Costa Verde e do Médio Paraíba.

Esquerda: previsão de chuva (mm) para sábado (28) às 12h; Direita: previsão de densidade de raios para domingo (29) às 15h.

A capital fluminense tem previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia e ventos moderados, com céu encoberto.

No domingo (29) todo o estado tem risco de pancadas de chuva de até forte intensidade, vendavais moderados, temporais com muitos raios e chuva significativa em um curto período de tempo.

A capital tem chance de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento do dia e ventos moderados.

Próxima semana começa com temporais

A tendência da previsão para o último dia de novembro indica que uma área de baixa pressão deve manter instabilidades sobre todo o estado, entre a manhã e a noite, com riscos de chuva forte e temporais com trovoadas, inclusive no Grande Rio.

Mapa de previsão da precipitação acumulada (mm) entre hoje (25) e segunda-feira (30), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados previstos de hoje (25) até a noite de segunda-feira (30) passam dos 100 mm em muitas localidades das regiões sul, centro, Serrana, norte e noroeste do estado; porém, eles serão mais elevados no Noroeste fluminense, onde chegam próximo dos 200 mm.

Algumas localidades de destaque são: Miracema (172 mm); São José de Ubá (151 mm); São Fidélis (140 mm); Teresópolis (143 mm) e Nova Friburgo (134 mm).