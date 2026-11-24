O México enfrenta o desafio urgente de evitar a extinção dos vaga-lumes. As principais ameaças à sua sobrevivência são o desmatamento, a luz artificial e as mudanças climáticas.

Os vaga-lumes distinguem-se pela emissão de luz como linguagem para se comunicarem com seus pares; existem pequenas diferenças entre as espécies.

Os vaga-lumes pertencem, cientificamente, à ordem dos coleópteros (besouros) e à família Lampyridae. São famosos por sua capacidade de emitir luz por meio de um órgão localizado em seu abdômen, graças a uma reação química natural (que envolve a luciferina e o oxigênio).

Essa luz não gera calor e é utilizada, principalmente dentro de sua comunidade, como uma linguagem visual para o acasalamento e a reprodução. Seu ciclo de vida inclui as fases de ovo, larva (conhecidas como "vermes-de-luz", que ajudam a controlar populações de caramujos e lesmas), pupa e adulto.

Somente no México, o total de variedades conhecidas já chega a 346, colocando o país em segundo lugar no mundo em termos de riqueza dessas variedades — atrás apenas do Brasil, que soma 358.

Monitoramento dos vaga-lumes do México

O responsável pelo projeto “Luciérnagas de México” (Vaga-lumes do México) — doutor em Biologia e professor dos colaboradores do estudo, Santiago Zaragoza — realizou o trabalho em conjunto com nove pesquisadores, professores e estudantes em território mexicano.

Os resultados foram publicados em três artigos na Revista Mexicana de Biodiversidade, nos quais são detalhados os insetos luminosos encontrados em três zonas do país: a região Centro (37 espécies em 6 estados), a região Norte-Ocidental (48 em cinco estados) e a região do Golfo do México-Caribe (16 variantes).

Um grupo de pesquisadores, professores e estudantes da UNAM descreveu, nos últimos anos, dezenas de espécies de vaga-lumes no México. Foto: Cortesia da UNAM.

As descobertas ampliam o conhecimento sobre esses insetos, ressaltam a importância do país como centro de diversificação, a riqueza biológica do território e a necessidade urgente de conservar os ecossistemas nos quais eles habitam, enfatizou Zaragoza Caballero.

Estes animais luminescentes vivem em zonas úmidas e áridas, em regiões tão diversas quanto vasto é o território mexicano. Por isso, sua reprodução ocorre em nichos ecológicos muito específicos — o que explica sua ampla distribuição, mas também o perigo que correm.

As populações de vaga-lumes enfrentam um declínio global documentado pela ciência, conforme alertam estudos publicados na revista BioScience e divulgados por organizações como o Greenpeace México. Embora nem todas as espécies estejam extintas ou sob o mesmo grau de ameaça, o risco é real para milhares de variedades em todo o planeta.

Inúmeros estudos, como o realizado pela Universidade Autônoma de Nuevo León, concordam que as três ameaças que colocam os vaga-lumes em risco de extinção são:

A perda de habitat : o desmatamento e o desenvolvimento turístico mal planejado destroem florestas, áreas úmidas e áreas rurais.

: o desmatamento e o desenvolvimento turístico mal planejado destroem florestas, áreas úmidas e áreas rurais. A poluição luminosa : as luzes artificiais interferem na sua capacidade de se comunicar por meio de lampejos.

: as luzes artificiais interferem na sua capacidade de se comunicar por meio de lampejos. O uso de pesticidas: eliminam indiscriminadamente insetos, incluindo os vagalumes.

Uma esperança diante da ameaça

Segundo o cientista universitário, a descoberta das novas espécies pode influenciar as políticas de conservação, uma vez que, ao documentar a biodiversidade, é possível argumentar pela necessidade de proteger habitats específicos que abrigam espécies recém-descobertas.

A beleza natural desses insetos está em risco devido à ação humana, que altera gravemente os ecossistemas onde eles vivem e se reproduzem.

Essas descobertas e a sua divulgação são fundamentais, uma vez que várias dessas espécies estão ameaçadas pela perda de seu habitat e pelas mudanças climáticas. Elas desempenham um papel decisivo nos ecossistemas ao controlar populações de outros insetos e contribuir para a saúde do meio ambiente.

Sua capacidade de emitir luz, além de fascinar os humanos, também é vital para sua reprodução e sobrevivência, acrescentou Zaragoza Caballero.

Distinguem-se pela emissão de luz como linguagem para se comunicarem com seus pares; apresentam pequenas diferenças entre as espécies — quase imperceptíveis ao olho humano — que são identificadas taxonomicamente por especialistas por meio de métodos clássicos e com o auxílio de técnicas modernas, como a fotografia multifocal, que registra suas características em camadas até formar uma única imagem integrada e com volume.