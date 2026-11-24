Temporais e chuva forte devem acumular até 400 mm e deixam alerta no Sul, Sudeste e Centro-Oeste; veja onde
Tempestades severas já atingem o Sul do Brasil e chegam também ao Sudeste e ao Centro-Oeste nos próximos dias. O INMET emitiu avisos vermelhos de grande perigo, com risco de ventos superiores a 100 km/h e acumulados de 400 mm até o fim de semana.
Neste momento, uma frente fria associada a um cavado (região de baixa pressão) já causam chuvas fortes sobre estados da região Sul, e o sistema vai continuar ocasionando a formação de tempestades nos próximos dias, atingindo também o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
Já nesta terça-feira (24), o sistema traz riscos altos de transtornos, como danos em edificações, transtornos no transporte rodoviário, cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e objetos altos como torres de transmissão, alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra em áreas de risco.
Tempestades continuam na quarta-feira
Nesta quarta-feira (24), embora o tempo passe a ficar majoritariamente firme no sul gaúcho, o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e praticamente toda a região Sudeste e Centro-Oeste registrarão pancadas fortes de chuva, que se formam especialmente durante a tarde e a noite.
O sistema se deslocará em direção norte ao longo dos dias seguintes, perdendo a intensidade sobre a região Sul e ganhando intensidade sobre o Sudeste e o Centro-Oeste.
Sudeste registra chuvas fortes na quinta-feira
Na quinta-feira (26), a região que compreende o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e boa parte de Minas Gerais (incluindo a capital Belo Horizonte) registrará tempestades severas e chuvas torrenciais que podem causar grandes transtornos para a população.
Além disso, pancadas de chuva podem continuar atingindo a maior parte de São Paulo e todos os estados do Centro-Oeste ao longo da tarde e da noite (incluindo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal).
Chuvas retornam ao Sul na sexta-feira
Com o desenvolvimento de outro cavado (região de baixa pressão), tempestades voltam a se formar na região Sul ao longo da sexta-feira (27), atingindo a mesma região de antes: norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná.
Chuvas também continuarão atingindo o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, incluindo o extremo leste e litoral de São Paulo. Isso ocasionará acumulados totais altos até o fim de semana, com a continuidade das chuvas nessa faixa do país.
Previsões de hoje e dos últimos dias têm indicado, consistentemente, que os volumes totais de chuva ao longo da semana podem chegar a valores extremamente altos no Sudeste: entre 400 e 500 mm de chuva até o final do domingo em regiões que compreendem o extremo leste de SP, o estado de RJ, sul de MG e sul do ES.
Recomenda-se à população que, em casos de tempestade, não se abrigue debaixo de árvores (há risco de queda e descargas elétricas), não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda (pela mesma razão), e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada (risco de eletrocussão em caso de raios).
Além disso, NUNCA enfrente o mau tempo nem transite por vias alagadas. Mesmo camadas finas de água, com poucos centímetros, são capazes de arrastar carros e pessoas, resultando em fatalidades. Também não deixe de observar encostas, evitando circular ou permanecer em áreas onde haja risco de deslizamento de terra.