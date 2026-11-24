Temporais e chuva forte devem acumular até 400 mm e deixam alerta no Sul, Sudeste e Centro-Oeste; veja onde

Tempestades severas já atingem o Sul do Brasil e chegam também ao Sudeste e ao Centro-Oeste nos próximos dias. O INMET emitiu avisos vermelhos de grande perigo, com risco de ventos superiores a 100 km/h e acumulados de 400 mm até o fim de semana.

Neste momento, uma frente fria associada a um cavado (região de baixa pressão) já causam chuvas fortes sobre estados da região Sul, e o sistema vai continuar ocasionando a formação de tempestades nos próximos dias, atingindo também o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu avisos vermelhos de grande perigo para o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e grande parte do Paraná. Há risco de acumulados que podem exceder os 100 mm por dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Já nesta terça-feira (24), o sistema traz riscos altos de transtornos, como danos em edificações, transtornos no transporte rodoviário, cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e objetos altos como torres de transmissão, alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra em áreas de risco.

Tempestades continuam na quarta-feira

Nesta quarta-feira (24), embora o tempo passe a ficar majoritariamente firme no sul gaúcho, o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e praticamente toda a região Sudeste e Centro-Oeste registrarão pancadas fortes de chuva, que se formam especialmente durante a tarde e a noite.

Previsão de nebulosidade e chuva na quarta-feira de tarde ilustra região que será mais atingida pelas chuvas amanhã. As tempestades podem ser localmente fortes e causar transtornos.

O sistema se deslocará em direção norte ao longo dos dias seguintes, perdendo a intensidade sobre a região Sul e ganhando intensidade sobre o Sudeste e o Centro-Oeste.

Sudeste registra chuvas fortes na quinta-feira

Na quinta-feira (26), a região que compreende o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e boa parte de Minas Gerais (incluindo a capital Belo Horizonte) registrará tempestades severas e chuvas torrenciais que podem causar grandes transtornos para a população.

Previsão de probabilidade de chuvas na quinta-feira durante a tarde ilustra regiões que serão mais atingidas pelas tempestades. Destaque para uma área do Sudeste que inclui RJ, ES e MG.

Além disso, pancadas de chuva podem continuar atingindo a maior parte de São Paulo e todos os estados do Centro-Oeste ao longo da tarde e da noite (incluindo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal).

Chuvas retornam ao Sul na sexta-feira

Com o desenvolvimento de outro cavado (região de baixa pressão), tempestades voltam a se formar na região Sul ao longo da sexta-feira (27), atingindo a mesma região de antes: norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná.

Previsão de pressão, nebulosidade e chuva na sexta-feira durante a tarde mostra a presença de um cavado sobre a região Sul e chuvas se formando também no Sudeste e Centro-Oeste.

Chuvas também continuarão atingindo o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, incluindo o extremo leste e litoral de São Paulo. Isso ocasionará acumulados totais altos até o fim de semana, com a continuidade das chuvas nessa faixa do país.

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Previsões de hoje e dos últimos dias têm indicado, consistentemente, que os volumes totais de chuva ao longo da semana podem chegar a valores extremamente altos no Sudeste: entre 400 e 500 mm de chuva até o final do domingo em regiões que compreendem o extremo leste de SP, o estado de RJ, sul de MG e sul do ES.

Previsão de acumulados totais de chuva mostra que os valores podem ficar entre 400 e 500 mm totais em partes do Sudeste, ocasionando grandes transtornos para esses municípios.

Recomenda-se à população que, em casos de tempestade, não se abrigue debaixo de árvores (há risco de queda e descargas elétricas), não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda (pela mesma razão), e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada (risco de eletrocussão em caso de raios).

Além disso, NUNCA enfrente o mau tempo nem transite por vias alagadas. Mesmo camadas finas de água, com poucos centímetros, são capazes de arrastar carros e pessoas, resultando em fatalidades. Também não deixe de observar encostas, evitando circular ou permanecer em áreas onde haja risco de deslizamento de terra.