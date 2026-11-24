Alerta vermelho para tempestade nesta terça-feira (24) em 3 estados: veja onde e até quando vale o aviso
A baixa pressão presente no Paraguai se alonga e influencia o tempo em áreas do Brasil. O aumento da presença de umidade, associado a temperaturas elevadas, acende o alerta para tempestades no Centro-Sul.
A atuação de uma baixa pressão sobre o Paraguai, por si só, já atrai umidade para a região. Contudo, sua área de atuação sofre alterações e afeta diretamente o Brasil.
Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta vermelho para tempestades. Há potencial para volumes acima de 100 mm por dia e rajadas que superam os 100 km/h, afetando o norte do Rio Grande do Sul, meio-oeste de Santa Catarina e áreas do centro, oeste e sudoeste do Paraná, válido até o final desta terça-feira (24).
Além de áreas da Região Sul, boa parte de São Paulo, no Sudeste, e o sul do Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, estão sob alerta laranja de chuvas intensas com acumulados que podem chegar aos 100 mm por dia e rajadas de vento de até 100 km/h. Acompanhe a previsão do tempo.
Alerta vermelho é válido para o Sul do Brasil nesta terça-feira
As instabilidades ganham força nesta terça-feira (24) sobre a Região Sul do Brasil. Até o final da manhã, chuvas intensas e tempestades devem afetar o noroeste do Rio Grande do Sul, o meio-oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná, áreas onde o alerta vermelho predomina, com potencial para queda de granizo e fortes rajadas de vento.
Durante a tarde, o cenário sofre algumas mudanças e exige atenção em toda a porção norte do Rio Grande do Sul, além de boa parte de Santa Catarina e do Paraná. Áreas entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense merecem atenção redobrada entre o final da tarde e o início da noite.
Diversos municípios do Sudeste e Centro-Oeste também devem ficar atentos nesta terça-feira (24), pois estão sob alerta laranja. No Sudeste, São Paulo e áreas de Minas Gerais têm previsão de chuvas fortes e temporais pontuais, situação semelhante à de Mato Grosso do Sul e Goiás, que contam com instabilidades nesta tarde.
Os acumulados de chuva até o final desta terça-feira (24), quando se encerra o alerta vermelho, serão elevados no norte do Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina. Os volumes podem superar os 100 mm em diversos pontos, enquanto nas demais áreas tendem a variar entre 30 mm e 60 mm.
Entre quarta e sexta-feira, temporais permanecem sobre o Centro-Sul
Nesta quarta-feira (25), uma frente fria se forma durante a madrugada e avança pelo país. O sistema será fundamental na organização de um forte fluxo de umidade desde a Região Norte em direção ao Sul e ao Sudeste, fazendo com que as instabilidades ganhem força e aumentem o potencial para tempestades.
Na quarta-feira (25), há alertas para tempestades e chuvas intensas em pelo menos 10 estados brasileiros. A começar pelo Sul do Brasil, onde a faixa que vai do norte do Rio Grande do Sul ao Paraná tem previsão de fortes chuvas com trovoadas e descargas elétricas, exigindo atenção redobrada no nordeste gaúcho e no leste e norte do Paraná.
As chuvas diminuem na quinta-feira (26), deixando apenas pontos isolados do Paraná sob atenção. Contudo, na sexta-feira (27), a previsão indica o retorno de chuvas intensas e tempestades sobre o oeste da Região Sul, colocando novamente os estados em alerta.
Sudeste e Centro-Oeste devem manter todos os seus estados em atenção nos próximos dias. Especialmente nesta quarta-feira (25), o leste de São Paulo e o interior de Minas Gerais e de Mato Grosso do Sul têm grande potencial para transtornos por conta de temporais intensos, com riscos de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de terra em áreas de risco, incluindo as capitais São Paulo, Belo Horizonte e Campo Grande.
Na quinta-feira (26), a frente fria avança, mas ainda mantém organizado o corredor de umidade. Dessa forma, os alertas para chuvas intensas e tempestades atuam na faixa entre o Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, com precipitações que podem gerar grandes volumes em um curto período de tempo.
Por fim, na sexta-feira (27), há potencial para tempestades irregulares em Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e áreas pontuais das regiões central e leste também permanecem sob alerta.