Alerta vermelho para tempestade nesta terça-feira (24) em 3 estados: veja onde e até quando vale o aviso

A baixa pressão presente no Paraguai se alonga e influencia o tempo em áreas do Brasil. O aumento da presença de umidade, associado a temperaturas elevadas, acende o alerta para tempestades no Centro-Sul.

A atuação de uma baixa pressão sobre o Paraguai, por si só, já atrai umidade para a região. Contudo, sua área de atuação sofre alterações e afeta diretamente o Brasil.

Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta vermelho para tempestades. Há potencial para volumes acima de 100 mm por dia e rajadas que superam os 100 km/h, afetando o norte do Rio Grande do Sul, meio-oeste de Santa Catarina e áreas do centro, oeste e sudoeste do Paraná, válido até o final desta terça-feira (24).

Alertas para esta terça-feira (24) emitido pelo Institutlo Nacional de Meteorologia (INMET).

Além de áreas da Região Sul, boa parte de São Paulo, no Sudeste, e o sul do Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, estão sob alerta laranja de chuvas intensas com acumulados que podem chegar aos 100 mm por dia e rajadas de vento de até 100 km/h. Acompanhe a previsão do tempo.

Alerta vermelho é válido para o Sul do Brasil nesta terça-feira

As instabilidades ganham força nesta terça-feira (24) sobre a Região Sul do Brasil. Até o final da manhã, chuvas intensas e tempestades devem afetar o noroeste do Rio Grande do Sul, o meio-oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná, áreas onde o alerta vermelho predomina, com potencial para queda de granizo e fortes rajadas de vento.

Chuva prevista para a tarde desta terça-feira (24), destaque para o norte do RS.

Durante a tarde, o cenário sofre algumas mudanças e exige atenção em toda a porção norte do Rio Grande do Sul, além de boa parte de Santa Catarina e do Paraná. Áreas entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense merecem atenção redobrada entre o final da tarde e o início da noite.

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Diversos municípios do Sudeste e Centro-Oeste também devem ficar atentos nesta terça-feira (24), pois estão sob alerta laranja. No Sudeste, São Paulo e áreas de Minas Gerais têm previsão de chuvas fortes e temporais pontuais, situação semelhante à de Mato Grosso do Sul e Goiás, que contam com instabilidades nesta tarde.

Precipitação acumulada até o final desta terça-feira (24).

Os acumulados de chuva até o final desta terça-feira (24), quando se encerra o alerta vermelho, serão elevados no norte do Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina. Os volumes podem superar os 100 mm em diversos pontos, enquanto nas demais áreas tendem a variar entre 30 mm e 60 mm.

Entre quarta e sexta-feira, temporais permanecem sobre o Centro-Sul

Nesta quarta-feira (25), uma frente fria se forma durante a madrugada e avança pelo país. O sistema será fundamental na organização de um forte fluxo de umidade desde a Região Norte em direção ao Sul e ao Sudeste, fazendo com que as instabilidades ganhem força e aumentem o potencial para tempestades.

Fluxo de umidade funciona como suporte para tempestades na Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Na quarta-feira (25), há alertas para tempestades e chuvas intensas em pelo menos 10 estados brasileiros. A começar pelo Sul do Brasil, onde a faixa que vai do norte do Rio Grande do Sul ao Paraná tem previsão de fortes chuvas com trovoadas e descargas elétricas, exigindo atenção redobrada no nordeste gaúcho e no leste e norte do Paraná.

As chuvas diminuem na quinta-feira (26), deixando apenas pontos isolados do Paraná sob atenção. Contudo, na sexta-feira (27), a previsão indica o retorno de chuvas intensas e tempestades sobre o oeste da Região Sul, colocando novamente os estados em alerta.

Chuva prevista no Centro-Oeste e Sudeste para esta quarta (25), à esquerda, e quinta-feira (26), à direita, de acordo com o modelo ECMWF.

Sudeste e Centro-Oeste devem manter todos os seus estados em atenção nos próximos dias. Especialmente nesta quarta-feira (25), o leste de São Paulo e o interior de Minas Gerais e de Mato Grosso do Sul têm grande potencial para transtornos por conta de temporais intensos, com riscos de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de terra em áreas de risco, incluindo as capitais São Paulo, Belo Horizonte e Campo Grande.

Na quinta-feira (26), a frente fria avança, mas ainda mantém organizado o corredor de umidade. Dessa forma, os alertas para chuvas intensas e tempestades atuam na faixa entre o Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, com precipitações que podem gerar grandes volumes em um curto período de tempo.

Mapa de densidade de raios mostra áras com amior potencial de tempestades. Áreas se cocnentram no Centro-Oeste e pontos isolados de MG e SP.

Por fim, na sexta-feira (27), há potencial para tempestades irregulares em Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e áreas pontuais das regiões central e leste também permanecem sob alerta.