Massa de ar frio vai atingir o Sul e o Sudeste nesta semana; saiba o que esperar

Uma massa de ar frio vai avançar pelo Brasil nesta semana, provocando uma queda intensa das temperaturas, que chegam a valores abaixo dos 10°C. Ao mesmo tempo, o sistema favorecerá a formação de chuvas intensas sobre o Sul e Sudeste do país.

Nesta quarta-feira (25), uma massa de ar frio vai avançar pelo Brasil após a formação de um ciclone e sua frente fria associada. O sistema trará uma queda de temperaturas pronunciada ao Sul e Sudeste do Brasil durante a semana, com temperaturas até 8°C abaixo da média.

Ao longo da quarta-feira (25), a queda das temperaturas será sentida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Na quinta-feira (26), o sistema continuará avançando até o Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira (27), o frio também será sentido no sul do Espírito Santo.

Como é possível observar na imagem abaixo, além de ocasionar uma queda significativa das temperaturas nas regiões Sul e Sudeste, o sistema também organizará a formação de chuvas sobre o país ao longo desta semana.

Previsão de pressão, nebulosidade e chuva (esquerda) e anomalia de temperaturas em 850 hPa (direita) mostra um ciclone, sua frente fria e uma massa de ar frio influenciando o tempo no Brasil.

A partir da quarta-feira (25), as temperaturas caem gradualmente até que o frio nas regiões Sul e Sudeste atinja seu pico na sexta-feira (27) durante a madrugada e a manhã, quando a região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense registram temperaturas mínimas abaixo dos 10°C.

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Embora as previsões mais recentes não indiquem temperaturas extremamente baixas, ainda há risco de que geadas fracas e muito localizadas se formem na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense durante a madrugada da sexta-feira (27).

Previsão de temperaturas mínimas na sexta-feira mostra que grande parte do Sul e Sudeste registrarão mínimas abaixo dos 20°C, e as regiões serranas de RS e SC terão mínimas abaixo de 10°C.

Com isso, percebemos que, embora o frio tenha perdido bastante intensidade nas previsões, o sistema ainda será capaz de causar uma última queda das temperaturas em Novembro. A tendência para Dezembro continua indicando que episódios como esse já não se repetirão mais com intensidade. Em outras palavras, massas de ar frio intensas se tornarão cada vez mais escassas e o calor acima da média predominará.

Sistema organiza formação de chuvas

Além disso, ao longo da semana, a formação dessa frente fria e a circulação associada à massa de ar frio (um anticiclone) sobre o sul da América do Sul vão organizar a formação de tempestades sobre o Brasil, trazendo um tempo chuvoso para diversos estados das regiões Sul e Sudeste.

As chuvas associadas ao sistema se iniciam já nesta terça-feira (24) sobre a região Sul, e se espalham pelo Sudeste ao longo da quarta-feira (25). A tendência é que ambas as regiões continuem recebendo pancadas de chuva significativas ao longo dos dias seguintes.

Previsão de acumulados totais de chuva mostram que alguns municípios do Sul e do Sudeste podem receber pancadas de chuva com volumes que ultrapassam os 200 mm totais.

A região Sudeste será particularmente afetada pelas chuvas fortes numa região que compreende Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. As últimas previsões indicam acumulados que chegam a valores entre 400 e 500 mm totais ao longo da semana, sinalizados pelas manchas de cor vermelho escuro na imagem acima.

Essa situação traz risco de grandes transtornos para a população, como cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e objetos altos, grandes alagamentos, transbordamentos de rios, enxurradas e deslizamentos de encostas.

Embora grande parte do sul do Rio Grande do Sul não seja afetada pelas chuvas, o extremo Noroeste do estado gaúcho pode receber acumulados superiores a 200 mm totais até o final da semana, assim como o oeste de Santa Catarina e do Paraná.