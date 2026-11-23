Massa de ar frio vai atingir o Sul e o Sudeste nesta semana; saiba o que esperar
Uma massa de ar frio vai avançar pelo Brasil nesta semana, provocando uma queda intensa das temperaturas, que chegam a valores abaixo dos 10°C. Ao mesmo tempo, o sistema favorecerá a formação de chuvas intensas sobre o Sul e Sudeste do país.
Nesta quarta-feira (25), uma massa de ar frio vai avançar pelo Brasil após a formação de um ciclone e sua frente fria associada. O sistema trará uma queda de temperaturas pronunciada ao Sul e Sudeste do Brasil durante a semana, com temperaturas até 8°C abaixo da média.
Como é possível observar na imagem abaixo, além de ocasionar uma queda significativa das temperaturas nas regiões Sul e Sudeste, o sistema também organizará a formação de chuvas sobre o país ao longo desta semana.
A partir da quarta-feira (25), as temperaturas caem gradualmente até que o frio nas regiões Sul e Sudeste atinja seu pico na sexta-feira (27) durante a madrugada e a manhã, quando a região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense registram temperaturas mínimas abaixo dos 10°C.
Embora as previsões mais recentes não indiquem temperaturas extremamente baixas, ainda há risco de que geadas fracas e muito localizadas se formem na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense durante a madrugada da sexta-feira (27).
Com isso, percebemos que, embora o frio tenha perdido bastante intensidade nas previsões, o sistema ainda será capaz de causar uma última queda das temperaturas em Novembro. A tendência para Dezembro continua indicando que episódios como esse já não se repetirão mais com intensidade. Em outras palavras, massas de ar frio intensas se tornarão cada vez mais escassas e o calor acima da média predominará.
Sistema organiza formação de chuvas
Além disso, ao longo da semana, a formação dessa frente fria e a circulação associada à massa de ar frio (um anticiclone) sobre o sul da América do Sul vão organizar a formação de tempestades sobre o Brasil, trazendo um tempo chuvoso para diversos estados das regiões Sul e Sudeste.
As chuvas associadas ao sistema se iniciam já nesta terça-feira (24) sobre a região Sul, e se espalham pelo Sudeste ao longo da quarta-feira (25). A tendência é que ambas as regiões continuem recebendo pancadas de chuva significativas ao longo dos dias seguintes.
A região Sudeste será particularmente afetada pelas chuvas fortes numa região que compreende Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. As últimas previsões indicam acumulados que chegam a valores entre 400 e 500 mm totais ao longo da semana, sinalizados pelas manchas de cor vermelho escuro na imagem acima.
Embora grande parte do sul do Rio Grande do Sul não seja afetada pelas chuvas, o extremo Noroeste do estado gaúcho pode receber acumulados superiores a 200 mm totais até o final da semana, assim como o oeste de Santa Catarina e do Paraná.