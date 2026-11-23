Frente fria deixa alerta de temporais severos e chuvas de mais de 200 mm para SP, RJ, MG e ES

Avanço de frente fria pelo Sudeste entre quarta-feira (25) e sexta-feira (27) aumenta as condições para temporais e chuva volumosa de mais de 200 mm em áreas dos 4 estados.

Esta última semana de novembro terá novos episódios de chuva intensa e volumosa e risco de fortes temporais com rajadas de vento e eventual granizo em muitas áreas da Região Sudeste do Brasil.

novo canal do Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso. Siga-nos e ative as notificações!

A grande disponibilidade de umidade e de calor na atmosfera, juntamente com uma nova frente fria que vai avançar pela costa da região, vão trazer volumes elevados acima de 200 mm em áreas dos 4 estados da região até esta sexta-feira (27).

Semana com risco de fortes temporais no Sudeste

Nesta terça-feira (24) áreas de instabilidade já se formam no fim da manhã no sul e leste de São Paulo, e ao longo da tarde se espalham por todo o território paulista, por Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

São esperadas fortes pancadas de chuva, com muitas descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo em todas essas áreas, mas com atenção especial ao centro-sul e leste de São Paulo, onde as chuvas podem acumular mais de 50 mm/dia e os ventos ultrapassar os 60 km/h.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade para terça-feira (24) às 15h à esquerda e quinta-feira (26) às 16h à direita.

Há risco de transtornos como cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e enxurradas pontuais.

Entre a quarta-feira (25) e a sexta-feira (27), uma nova frente fria vai avançar pela costa de São Paulo e do Rio de Janeiro, aumentando ainda mais as condições para formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva.

Previsão de densidade de raios para terça-feira (24) às 14h à esquerda e quarta-feira (25) às 14h à direita.

Nestes dias, a atuação da frente fria trará chuvas moderadas a intensas, acompanhadas por temporais isolados com muitos raios, vendavais e eventual queda de granizo em áreas dos quatro estados do Sudeste, preferencialmente entre a tarde e a noite.

Na quarta-feira (25) o risco é para os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro; na quinta-feira (26), o risco é para São Paulo, especialmente a metade norte, o Rio de Janeiro, o centro-sul do Espírito Santo e Minas Gerais (exceção do norte), principalmente a Zona da Mata, onde ocorrem as chuvas mais intensas.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para sexta-feira (27) às 15h da tarde.

Na sexta-feira (27) risco maior para o Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mesmo que neste dia o potencial para temporais esteja reduzido, esperando-se apenas temporais isolados no estado mineiro.

Acumulados passam dos 200 mm nos 4 estados da região

Estão previstos volumes de chuva elevados ao longo desta semana na Região Sudeste, com exceção do norte mineiro e capixaba.

Volumes significativos entre 100 e 200 mm são esperados no leste de São Paulo, em diversas áreas do Rio de Janeiro (sul, centro, norte, regiões Serrana e Metropolitana), sul do Espírito Santo e centro, Zona da Mata e Vale do Rio Doce em Minas Gerais.

Mapa de previsão da precipitação acumulada (mm) entre hoje (23) e a noite de sexta-feira (27).

Contudo, os acumulados mais expressivos acima de 200 mm podem ser registrados pontualmente em áreas da Baixada Santista, em áreas entre a Costa Verde e o Médio Paraíba (Rio de Janeiro), extremo sul do Espírito Santo e na Zona da Mata mineira.

Algumas localidades de destaque são Muriaé (MG): 214 mm; Ervália (MG): 225 mm; Presidente Kennedy (ES): 252 mm; Bertioga (SP): 195 mm; Muqui (ES): 251 mm.

Mas é importante seguir acompanhando as previsões do tempo por aqui, pois as condições modeladas são atualizadas diariamente e podem apresentar mudanças nos próximos dias.