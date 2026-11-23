Uma investigação científica recriou a forma como a subida do nível do mar alterou a paisagem do norte do Adriático ao longo de milénios. A atual lagoa de Veneza fazia parte de uma extensa planície continental.

A investigação revelou como as sucessivas subidas do nível do mar alteraram profundamente a geografia do norte do Adriático.

Hoje em dia, é difícil imaginar Veneza sem os seus canais, as suas ilhas e os seus edifícios rodeados de água. No entanto, muito antes de a cidade existir, o território onde atualmente se encontra a sua famosa lagoa fazia parte de uma extensa superfície continental.

A paisagem era muito diferente: havia terra firme, zonas húmidas, pântanos e sistemas naturais de barreiras costeiras que se estendiam por dezenas de quilómetros para além da atual linha costeira.

Como é que essa transformação ocorreu? Uma investigação publicada na revista científica Quaternary Science Reviews reconstruiu a evolução desta região ao longo dos últimos 10.000 anos e revelou como as sucessivas subidas do nível do mar alteraram profundamente a geografia do norte do Adriático.

O trabalho, liderado por Samuele Ongaro, da Universidade de Southampton, fornece novas pistas sobre territórios que hoje permanecem submersos e sobre as condições ambientais que as primeiras comunidades humanas que habitaram a região tiveram de enfrentar.

Há mais de 10 000 anos, as taxas de subida do nível do mar chegaram a atingir os 25 milímetros por ano.

Para reconstruir esse passado, os cientistas analisaram registos sísmicos e amostras de sedimentos obtidos em várias bacias costeiras da Itália, da Eslovénia e do norte da Croácia. Com esses dados, elaboraram modelos que permitem identificar antigas paisagens desaparecidas sob as águas, entre as quais lagoas, pântanos, deltas e barreiras naturais.

Uma costa que recuou mais de 48 quilômetros

Uma das descobertas mais impressionantes diz respeito à extensão que a planície, sobre a qual hoje se encontra a lagoa de Veneza, ocupava antigamente. De acordo com as reconstruções, há milhares de anos, o território continental estendia-se por mais de 48 quilômetros a partir da costa atual.

Por outras palavras, grande parte do espaço que hoje está coberto pela água fazia parte de uma superfície terrestre muito mais vasta. A região de Trieste também apresentava uma configuração muito diferente, com relevos de colinas em contraste com extensas áreas pantanosas e ambientes lagunares.

O avanço do Adriático não foi constante nem ocorreu ao mesmo ritmo durante todo o período estudado. Os investigadores identificaram fases de relativa estabilidade, nas quais se puderam desenvolver barreiras costeiras e ecossistemas húmidos, alternadas com episódios de inundações mais intensas que submergiram grandes superfícies em períodos relativamente curtos.

O nível do mar entrou numa fase de maior estabilidade que se prolonga há aproximadamente 6 000 anos.

Há mais de 10.000 anos, as taxas de subida do nível do mar chegaram a atingir os 25 milímetros por ano. Esta dinâmica alterou rapidamente a configuração da costa e reduziu a disponibilidade de terras baixas, num processo que os cientistas conseguiram dividir em três fases principais de mudanças abruptas.

Após esses episódios, o nível do mar entrou numa fase de maior estabilidade que se prolonga há aproximadamente 6.000 anos. Essa relativa calma permitiu consolidar grande parte dos ambientes costeiros que, posteriormente, seriam ocupados por comunidades agrícolas.

Como é que estas mudanças afetaram as primeiras populações humanas

A transformação da costa não foi apenas um fenómeno geológico. Também teve consequências diretas para as comunidades humanas que habitavam o norte do Adriático durante o Mesolítico e o Neolítico.

Os antigos zonas húmidas costeiras provavelmente ofereciam condições favoráveis para os grupos de caçadores-coletores. Eram ambientes com disponibilidade de água, peixe e outros recursos naturais, além de espaços propícios à circulação e ao assentamento temporário.

Mas o avanço do mar obrigou estas populações a adaptarem-se a um ambiente em mudança. O desaparecimento de terras firmes, o deslocamento das lagoas e a formação de novos pântanos alteraram os locais disponíveis para a obtenção de alimentos e o desenvolvimento das suas atividades quotidianas.

Mais tarde, a expansão da agricultura nas costas do norte do Adriático coincidiu com novas configurações da paisagem. Compreender como eram esses territórios antes de ficarem submersos permite reconstruir melhor as condições ambientais que acompanharam o surgimento dos primeiros assentamentos agrícolas.

Os autores consideram que estas descobertas também podem contribuir para o estudo das migrações humanas e das respostas sociais face às transformações do ambiente. Muitos dos espaços que poderiam ter concentrado atividades humanas pré-históricas permanecem hoje submersos e são inacessíveis através de investigações arqueológicas convencionais.

Uma história que começou muito antes da cidade dos canais

A investigação permite alargar consideravelmente a perspectiva sobre a história de Veneza. A sua geografia particular não foi resultado exclusivo da intervenção humana, mas também de uma prolongada evolução natural que transformou o litoral do Adriático ao longo de milênios.

A baixa altitude de grande parte da planície, a presença de numerosos rios e a dinâmica dos sedimentos fizeram com que mesmo variações relativamente pequenas do nível do mar tivessem consequências importantes sobre a extensão das terras emergidas.

️ Esta imagen en color real de la laguna de Venecia fue captada por los satélites #IRIDE el 17 de mayo de 2026. Se distingue la ciudad de Venecia, con su emblemático Gran Canal atravesando el centro histórico, rodeada por las aguas azules de la laguna y numerosas islas. @ESA_EO https://t.co/MZM1esqoT4 — ESA España (@esa_es) September 26, 2026

Assim, antes de se tornar um dos destinos turísticos mais reconhecidos do mundo, o território veneziano fazia parte de uma paisagem continental em constante transformação. Uma história geológica que permaneceu oculta sob as águas e que agora, graças aos registos sísmicos e sedimentares, começa a ser reconstruída com maior precisão.