Em diferentes bairros de Buenos Aires, algumas árvores parecem provocar uma garoa, mesmo quando o céu está limpo. O fenômeno tem uma explicação biológica e se repete a cada primavera, especialmente entre outubro e dezembro.

Atualmente, o censo oficial registra 14.847 tipas na Cidade de Buenos Aires.

Quem caminha, nestes dias, por algumas avenidas e ruas arborizadas da cidade de Buenos Aires pode se deparar com uma situação bastante peculiar: gotas que caem das copas das árvores, molham as calçadas e chegam a deixar uma película pegajosa sobre os carros estacionados.

Não se trata de uma chuva localizada nem de um problema com os exemplares. É um fenômeno natural, conhecido popularmente como o “choro das tipas”, que volta a chamar a atenção dos moradores nesta época do ano.

A protagonista é a tipuana (*Tipuana tipu*), uma espécie de grande porte muito presente na arborização urbana de Buenos Aires. No entanto, há um detalhe importante: embora pareça que a árvore está chorando, o líquido que cai não é produzido diretamente pela planta.

O inseto que provoca o gotejamento característico

A explicação está em um pequeno inseto chamado cigarrinha-da-espuma (Cephisus siccifolius). Durante sua fase juvenil, conhecida como ninfa, ele se instala nos brotos tenros das tipuanas e se alimenta sugando sua seiva.

O líquido é composto principalmente por água, açúcares e sais minerais.

Como este líquido contém muita água e relativamente poucos nutrientes, o inseto precisa processar grandes quantidades para obter o alimento de que necessita. O excedente é eliminado e combina-se com substâncias proteicas e ar, formando uma espuma que funciona como proteção contra o sol e alguns predadores.

Quando essa espuma se acumula e atinge um certo volume, o excedente acaba caindo dos galhos na forma de pequenas gotas. É o que os pedestres percebem como uma garoa sob as árvores.

Segundo explicaram especialistas consultados pelo Infobae, o líquido é composto principalmente por água, açúcares e sais minerais. Por isso, pode ficar um tanto pegajoso ao entrar em contato com a pele ou com superfícies, embora não represente um risco para as pessoas, para os animais de estimação nem para os próprios espécimes.

Quanto tempo dura e quando desaparece?

O fenômeno apresenta uma sazonalidade acentuada. Costuma começar por volta do final de outubro, torna-se mais evidente durante novembro e pode se estender até os primeiros dias de dezembro.

Ainda não existem pesquisas que permitam estabelecer uma relação direta entre as mudanças climáticas e o choro das tipas.

Isso se deve ao ciclo biológico da cigarrinha. Durante essas semanas, as ninfas passam pelo seu período de maior desenvolvimento e alimentação, aproveitando os brotos novos que surgem com o reverdecimento primaveril das árvores. Assim que completam essa etapa e se tornam adultas, o gotejamento diminui até desaparecer.

Embora as mudanças climáticas possam modificar os ciclos de brotação das espécies vegetais e, possivelmente, influenciar esses períodos, os especialistas alertam que ainda não existem pesquisas específicas que permitam estabelecer uma relação direta com o "choro" das tipas.

Onde encontrar as árvores que choram em Buenos Aires

A presença desta espécie faz parte da identidade paisagística de Buenos Aires há mais de um século. Sua incorporação à arborização urbana remonta ao trabalho do renomado paisagista Carlos Thays, que introduziu exemplares provenientes do norte da Argentina entre o final do século XIX e o início do século XX.

Quando o gotejamento primaveril começa a desaparecer, as tipas se preparam para exibir suas características flores amarelas.

Atualmente, o censo oficial registra 14.847 tipas na Cidade de Buenos Aires, distribuídas entre ruas, avenidas, praças e parques. Elas representam a sétima espécie mais frequente na arborização portenha.

Entre os locais onde se pode observar este espetáculo peculiar, destacam-se:

Avenida Pedro Goyena: entre a Avenida La Plata e a Alberdi, em Caballito, encontra-se um dos corredores mais importantes, com cerca de 350 exemplares.

entre a Avenida La Plata e a Alberdi, em Caballito, encontra-se um dos corredores mais importantes, com cerca de 350 exemplares. Avenida Melián: em Belgrano R, entre a La Pampa e a Olazábal, há cerca de 130 tipuanas distribuídas por cinco quarteirões.

em Belgrano R, entre a La Pampa e a Olazábal, há cerca de 130 tipuanas distribuídas por cinco quarteirões. Avenida Valentín Alsina: dentro do Parque Tres de Febrero, apresenta uma notável fileira de árvores de grande porte.

dentro do Parque Tres de Febrero, apresenta uma notável fileira de árvores de grande porte. Avenida Figueroa Alcorta e Costanera: também contam com setores onde esses exemplares abundam.

Além das gotas que podem surpreender os pedestres, as tipas desempenham um papel ambiental importante. Suas copas frondosas proporcionam sombra, contribuem para moderar as temperaturas urbanas e oferecem refúgio para diversas espécies.

E há um atrativo adicional: quando o gotejamento primaveral começa a desaparecer, as tipas se preparam para exibir suas características flores amarelas, que, no final da primavera e início do verão, acabam formando verdadeiros tapetes sobre as calçadas portenhas.