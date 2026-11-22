A sonda Voyager 1, da NASA, tornou-se o primeiro objeto construído pela humanidade a ultrapassar a distância de 1 dia-luz da Terra. Em 19 de novembro de 2026, uma antena na Espanha recebeu o primeiro sinal de rádio enviado pela sonda após atingir essa distância. A transmissão levou cerca de 24 horas para chegar ao planeta.

Uma antena de 70 metros da NASA, localizada na Espanha, recebeu sinais da Voyager 1 após uma viagem de aproximadamente 24 horas pelo espaço interestelar. Crédito: NASA

A sonda Voyager 1, da NASA, ultrapassou a distância de 1 dia-luz da Terra, equivalente a aproximadamente 25,9 bilhões de quilômetros. Em 19 de novembro de 2026, uma estação de comunicação localizada em Robledo de Chavela, na Espanha, recebeu sinais de rádio enviados pela espaçonave a partir do espaço interestelar.

A recepção foi realizada por uma antena de 70 metros de diâmetro pertencente à Deep Space Network, rede de comunicação espacial operada pela NASA. O sistema usa antenas de alta sensibilidade para detectar sinais fracos, cuja intensidade diminui à medida que as ondas de rádio se propagam pelo espaço.

Em 19 de novembro de 2026, uma estação de comunicação na Espanha recebeu sinais enviados pela Voyager 1.



Lançada em setembro de 1977, a Voyager 1 atravessou a heliopausa em 2012, tornando-se a primeira espaçonave a alcançar o espaço interestelar. Desde então, seus instrumentos científicos investigam partículas energéticas, campos magnéticos e propriedades do plasma além da região dominada pelo vento solar.

Voyager 1 ultrapassa a distância de 1 dia-luz

A sonda Voyager 1, da NASA, alcançou um marco histórico ao ultrapassar a distância de 1 dia-luz da Terra. Isso significa que os sinais de rádio, que se propagam à velocidade da luz, precisam de cerca de 24 horas para percorrer a distância entre a espaçonave e nosso planeta.

A distância de 1 dia-luz corresponde a aproximadamente 173 unidades astronômicas (UA), considerando que 1 UA equivale à distância média entre a Terra e o Sol. A luz solar leva cerca de oito minutos e vinte segundos para chegar à Terra, enquanto um sinal enviado pela Voyager 1 exige 24 horas.

Como a Espanha recebeu o sinal da sonda

A recepção dos sinais foi realizada pelo Complexo de Comunicações do Espaço Profundo de Madri, localizado na Espanha. A instalação integra a Deep Space Network, rede internacional da NASA responsável por manter contato com sondas interplanetárias e observatórios distantes.

O complexo possui uma antena parabólica de 70 metros de diâmetro, identificada como DSS-63, capaz de detectar transmissões de rádio fracas. Essa infraestrutura permite acompanhar espaçonaves localizadas a bilhões de quilômetros da Terra.

A trajetória da Voyager 1 pelo espaço

A Voyager 1 foi lançada em 5 de setembro de 1977 com o objetivo inicial de investigar os planetas gigantes do Sistema Solar. A espaçonave realizou uma passagem por Júpiter em 1979. Em 1980, aproximou-se de Saturno e estudou seus anéis, seu campo magnético e a atmosfera de Titã, uma de suas maiores luas.

Em agosto de 2012, a Voyager 1 atravessou a heliopausa, fronteira onde a influência do vento solar deixa de dominar o plasma circundante, tornando-se a primeira espaçonave a alcançar o espaço interestelar. No entanto, a sonda ainda não ultrapassou completamente o Sistema Solar.

O futuro da missão Voyager 1

A Voyager 1 continua operando após quase cinco décadas no espaço, mas sua operação depende de recursos energéticos cada vez mais limitados. A expectativa é que os instrumentos científicos sejam desativados progressivamente ao longo dos próximos anos, conforme a energia disponível diminua.

A Voyager 1 transporta o Disco de Ouro, que reúne sons, imagens e mensagens da Terra como um registro da humanidade. Crédito: NASA

Além das limitações energéticas, o envelhecimento dos componentes eletrônicos e as enormes distâncias dificultam a manutenção das operações. Mesmo após o encerramento das atividades científicas, a Voyager 1 continuará sua trajetória pelo espaço interestelar, transportando o Disco de Ouro com registros da Terra.