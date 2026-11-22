A uma distância de 25 bilhões de quilômetros: a Espanha capta a primeira mensagem da 'Voyager 1' a 1 dia-luz
A sonda Voyager 1, da NASA, tornou-se o primeiro objeto construído pela humanidade a ultrapassar a distância de 1 dia-luz da Terra. Em 19 de novembro de 2026, uma antena na Espanha recebeu o primeiro sinal de rádio enviado pela sonda após atingir essa distância. A transmissão levou cerca de 24 horas para chegar ao planeta.
A sonda Voyager 1, da NASA, ultrapassou a distância de 1 dia-luz da Terra, equivalente a aproximadamente 25,9 bilhões de quilômetros. Em 19 de novembro de 2026, uma estação de comunicação localizada em Robledo de Chavela, na Espanha, recebeu sinais de rádio enviados pela espaçonave a partir do espaço interestelar.
A recepção foi realizada por uma antena de 70 metros de diâmetro pertencente à Deep Space Network, rede de comunicação espacial operada pela NASA. O sistema usa antenas de alta sensibilidade para detectar sinais fracos, cuja intensidade diminui à medida que as ondas de rádio se propagam pelo espaço.
Lançada em setembro de 1977, a Voyager 1 atravessou a heliopausa em 2012, tornando-se a primeira espaçonave a alcançar o espaço interestelar. Desde então, seus instrumentos científicos investigam partículas energéticas, campos magnéticos e propriedades do plasma além da região dominada pelo vento solar.
Voyager 1 ultrapassa a distância de 1 dia-luz
A sonda Voyager 1, da NASA, alcançou um marco histórico ao ultrapassar a distância de 1 dia-luz da Terra. Isso significa que os sinais de rádio, que se propagam à velocidade da luz, precisam de cerca de 24 horas para percorrer a distância entre a espaçonave e nosso planeta.
A distância de 1 dia-luz corresponde a aproximadamente 173 unidades astronômicas (UA), considerando que 1 UA equivale à distância média entre a Terra e o Sol. A luz solar leva cerca de oito minutos e vinte segundos para chegar à Terra, enquanto um sinal enviado pela Voyager 1 exige 24 horas.
Como a Espanha recebeu o sinal da sonda
A recepção dos sinais foi realizada pelo Complexo de Comunicações do Espaço Profundo de Madri, localizado na Espanha. A instalação integra a Deep Space Network, rede internacional da NASA responsável por manter contato com sondas interplanetárias e observatórios distantes.
O complexo possui uma antena parabólica de 70 metros de diâmetro, identificada como DSS-63, capaz de detectar transmissões de rádio fracas. Essa infraestrutura permite acompanhar espaçonaves localizadas a bilhões de quilômetros da Terra.
A trajetória da Voyager 1 pelo espaço
A Voyager 1 foi lançada em 5 de setembro de 1977 com o objetivo inicial de investigar os planetas gigantes do Sistema Solar. A espaçonave realizou uma passagem por Júpiter em 1979. Em 1980, aproximou-se de Saturno e estudou seus anéis, seu campo magnético e a atmosfera de Titã, uma de suas maiores luas.
Em agosto de 2012, a Voyager 1 atravessou a heliopausa, fronteira onde a influência do vento solar deixa de dominar o plasma circundante, tornando-se a primeira espaçonave a alcançar o espaço interestelar. No entanto, a sonda ainda não ultrapassou completamente o Sistema Solar.
O futuro da missão Voyager 1
A Voyager 1 continua operando após quase cinco décadas no espaço, mas sua operação depende de recursos energéticos cada vez mais limitados. A expectativa é que os instrumentos científicos sejam desativados progressivamente ao longo dos próximos anos, conforme a energia disponível diminua.
Além das limitações energéticas, o envelhecimento dos componentes eletrônicos e as enormes distâncias dificultam a manutenção das operações. Mesmo após o encerramento das atividades científicas, a Voyager 1 continuará sua trajetória pelo espaço interestelar, transportando o Disco de Ouro com registros da Terra.