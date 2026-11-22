Com folhas longas em formato de leque e flores delicadas que se renovam a cada manhã, esta espécie versátil é ideal para bordaduras e canteiros. Suporta o calor, o vento e a falta de água sem perder a elegância.

Suas pétalas brancas, com toques amarelos e violáceos, lembram uma orquídea; embora cada flor viva apenas um dia, a haste produz novos botões sem parar durante meses.

Se você já observou um jardim moderno, uma praça recém-reformada ou a fachada de uma casa com um projeto bem elaborado e pensou: "que bonita fica essa folhagem verde nas bordas", é muito provável que você tenha visto um dietes.

Esta planta, originária da África do Sul, conquistou um lugar de destaque em projetos de paisagismo por um motivo simples: possui uma presença impecável, lembra as orquídeas pela delicadeza de suas pétalas e exige muito pouco em troca.

Graças às suas touceiras densas em formato de leque, o dietes mantém o verde e confere movimento, mesmo fora da época de floração.

Nos viveiros locais, você a encontrará como dietes ou lírio-africano. Ao contrário de outras espécies que brilham por algumas semanas e, depois, passam o resto do ano sem graça, esta planta herbácea perene mantém suas folhas verdes, firmes e eretas durante as quatro estações.

Cresce em touceiras densas que surgem da base em formato de leque, o que confere ordem visual e muito movimento quando sopra um pouco de vento.

Duas variedades que atraem todos os olhares

Dentro deste gênero, existem várias espécies, mas duas dominam os jardins e canteiros por sua resistência e atratividade:

Dietes grandiflora: é a versão mais imponente e alta, capaz de ultrapassar um metro de altura. Suas flores brancas apresentam detalhes amarelos e violáceos no centro, muito semelhantes aos de uma orquídea ou de um lírio silvestre.

A cada manhã, as hastes florais exibem botões novos, da primavera até o final do outono.

Dietes bicolor: apresenta um porte mais compacto e folhas mais finas, de um verde um pouco mais claro. Suas flores são de um tom amarelo-creme suave, com três manchas escuras — quase marrons ou violáceas — na base das pétalas.

Esta variedade, de porte mais compacto, apresenta flores em um tom amarelo-creme com três manchas escuras na base, conferindo um detalhe sutil e exótico ao jardim.

Ambas as variedades guardam um segredo curioso: cada flor permanece aberta por apenas um dia. Mas não desanime com esse detalhe, pois suas hastes florais produzem novos botões constantemente, da primavera até o final do outono. À primeira vista, a planta parece estar sempre florida, exibindo flores novas a cada manhã.

Um manual de cuidados à prova de esquecidos

Se você não tem muito tempo para dedicar ao jardim ou está começando agora com as plantas, o dietes é uma aposta segura. Ele tolera verões intensos, ventos fortes e até solos pobres, com uma única condição inegociável: precisa de uma boa drenagem para que suas raízes não apodreçam.

Onde colocá-la: ela adora sol direto. Quanto mais luz recebe, mais abundante é a sua floração. De qualquer forma, adapta-se muito bem à meia-sombra, onde mantém a sua folhagem verde-intensa, embora produza um pouco menos de flores.

Frequência de rega: durante o primeiro ano, é recomendável regar regularmente para que a planta desenvolva um bom sistema radicular. Uma vez estabelecida no solo, ela suporta longos períodos de seca e sobrevive com regas espaçadas.

Como podar: esqueça as podas complicadas. Basta remover as folhas secas ou amarelas a partir da base para manter a planta com um aspecto bem cuidado.

Um detalhe importante: não corte as hastes florais assim que a primeira flor cair, pois elas voltam a produzir botões na mesma haste. O ideal é retirá-la apenas quando estiver completamente seca.

Como multiplicá-la e aproveitá-la no design

Com o passar dos anos, o dietes amplia sua base graças aos seus rizomas subterrâneos. A cada três ou quatro temporadas, no outono ou na primavera, você pode desenterrar uma touceira grande, dividi-la com uma pá afiada e plantar esses novos grupos em outras áreas do jardim. É uma maneira simples e gratuita de cobrir grandes superfícies.

A cada três ou quatro anos, as plantas adultas podem ser desenterradas no outono ou na primavera e divididas com uma pá afiada para cobrir novas áreas do quintal.

Devido à sua resistência a pragas e ao seu baixo consumo de água, funciona muito bem em bordas de caminhos, junto a piscinas, em canteiros mistos ou até mesmo em vasos grandes em varandas e terraços.

Se você busca uma planta robusta que dê estrutura ao jardim e traga cor sem exigir trabalho extra, esta espécie atende muito bem a esse propósito.