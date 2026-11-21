A instalação de uma base permanente na Lua representa um verdadeiro desafio para os cientistas, sobretudo devido às condições extremas que reinam na sua superfície. No entanto, investigadores norte-americanos poderão ter identificado um material particularmente promissor para melhorar o isolamento das futuras instalações lunares.

Alguns pesquisadores acreditam ter desenvolvido um material promissor para a construção de futuras bases na superfície da Lua.

A instalação de uma base humana na Lua tem vindo a ser cada vez mais estudada pelos cientistas, uma vez que esta poderá, por exemplo, permitir preparar melhor as futuras missões tripuladas a Marte, desenvolver novas tecnologias ou ainda realizar pesquisas científicas inéditas.

No entanto, as condições revelam-se particularmente extremas no nosso satélite natural, o que exige o desenvolvimento de materiais capazes de resistir ao ambiente lunar.

Um quebra-cabeças científico

Embora o Homem já tenha visitado a Lua várias vezes desde o final da década de 1960, essas missões sempre foram de caráter temporário. Nenhuma base lunar foi, até ao momento, estabelecida no nosso satélite, apesar das vantagens que tal poderia trazer para a exploração espacial, mas também para a ciência.

As condições na superfície lunar são, de fato, extremas, muito diferentes das que encontramos na Terra. As temperaturas podem atingir 127°C ao sol e descer até -173°C à sombra. Além disso, a ausência de atmosfera não oferece proteção contra as radiações solares e cósmicas, para não falar dos inúmeros micrometeoritos que se chocam diariamente contra a sua superfície.

As condições na Lua são extremas, uma vez que o nosso satélite não possui atmosfera para proteger a sua superfície

Assim, desenvolver uma base lunar está longe de ser tarefa fácil. Para além da questão da necessidade e do abastecimento de recursos e da questão energética, é igualmente necessário abordar a questão dos isolantes térmicos, a fim de proteger os futuros astronautas das grandes variações de temperatura no solo lunar.

Segundo os cientistas, estes materiais isolantes devem ser finos e mecanicamente resistentes, de modo a limitar o peso e o volume dos equipamentos transportados da Terra, ao mesmo tempo que são capazes de resistir às tensões mecânicas e às condições extremas que prevalecem na superfície lunar. Assim, têm sido realizadas inúmeras investigações sobre o tema nos últimos anos, com o objetivo de encontrar o material mais promissor.

Já se encontrou uma solução?

Os isolantes atualmente utilizados no setor espacial baseiam-se principalmente em três tecnologias, nomeadamente os aerogéis, os isolantes multicamadas e os painéis de isolamento a vácuo. No entanto, nenhuma destas soluções responde na perfeição aos requisitos de uma instalação lunar.

Os aerogéis, constituídos em grande parte por vazio e dotados de uma estrutura particularmente porosa, apresentam, nomeadamente, uma certa fragilidade face às solicitações mecânicas e aos riscos de deterioração.

Investigadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, parecem, no entanto, ter encontrado algo mais promissor. Nos seus trabalhos publicados na revista ACS Applied Materials & Interfaces, apresentaram o "hybrid layered insulating film stacks" (HyLIFS), um material plástico já utilizado na exploração espacial, mas também em cobertores de sobrevivência.

Este material baseia-se no Mylar, ou polietileno tereftalato biorientado (BoPET). Associado a uma fina camada de alumínio, este polímero permite refletir a radiação infravermelha e limitar as perdas de calor. Ao combiná-lo com uma fina camada de óxido de alumínio, os investigadores procuraram também melhorar a sua resistência mecânica, de modo a obter um isolante que fosse simultaneamente eficaz do ponto de vista térmico e suficientemente robusto para resistir às tensões encontradas na Lua.

Os pesquisadores submeteram o seu material a testes de compressão que chegaram aos 20 megapascais, ou seja, uma pressão comparável à exercida por uma massa de 90 kg na ponta de um dedo. Para sua surpresa, a amostra resistiu a dez ensaios consecutivos sem perder as suas propriedades. Uma durabilidade particularmente interessante para uma futura base lunar, onde os materiais terão de ser transportados da Terra e, por isso, ter de ser suficientemente robustos, flexíveis e reutilizáveis.

Esta nova tecnologia poderá, assim, representar uma via interessante para superar um dos principais obstáculos à instalação sustentável do ser humano na Lua. No entanto, serão necessários testes adicionais para confirmar o seu desempenho nas condições reais do ambiente lunar. Trata-se de um desafio importante, numa altura em que se multiplicam os projetos de regresso ao nosso satélite natural, nomeadamente no âmbito do programa Artemis da NASA.