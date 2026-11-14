Um caminho mais rápido para a Lua: a NASA tem um novo plano para levar astronautas de volta à Lua em 2028

A NASA está a preparar-se para mais uma viagem histórica à Lua em 2028, com uma estratégia renovada que inclui novos testes a naves espaciais, módulos de aterragem lunares concorrentes e tecnologia concebida para acelerar a exploração.

A NASA anunciou um plano acelerado para levar os astronautas de volta à Lua até 2028.

Khiana McQuade Meteored Estados Unidos 14/11/2026 14:33 4 min

Já passaram mais de 50 anos desde a última vez que os astronautas pisaram na Lua, mas o próximo capítulo da exploração lunar está a começar a tomar forma. No entanto, ainda há uma série de passos importantes a dar antes de os astronautas poderem voltar a pisar a superfície da Lua.

A NASA tem como objetivo um alunagem em 2028

A NASA delineou um plano atualizado para levar os astronautas americanos de volta à Lua através do seu programa Artemis. Durante uma conferência de imprensa a 23 de outubro, os responsáveis da agência detalharam duas missões futuras, incluindo a Artemis III em 2027 e a Artemis IV em 2028, que se espera que transporte astronautas até à superfície lunar.

O programa Artemis da NASA está a planear uma missão de teste para 2027, com o objetivo de preparar os astronautas para o regresso à Lua em 2028.

Antes de tentar a aterragem, a NASA irá realizar um teste de grande envergadura na órbita da Terra durante a missão Artemis III. Quatro astronautas partirão a bordo da nave espacial Orion numa missão de 14 dias para treinar a acoplagem com dois módulos de aterragem lunares diferentes, desenvolvidos pela SpaceX e pela Blue Origin.

"Estamos a dedicar toda a nossa atenção à missão para garantir resultados que mudem o mundo da forma mais rápida, segura, económica e bem-sucedida possível", afirmou o administrador da NASA, Jared Isaacman.

A tripulação irá primeiro acoplar-se ao veículo de teste Blue Moon, da Blue Origin, antes de repetir o processo com o módulo de aterragem Starship, da SpaceX. Estes exercícios ajudarão a NASA a determinar se a nave espacial consegue acoplar-se com segurança e transferir os astronautas antes da aterragem planeada.

Duas empresas, uma missão: chegar à Lua

A SpaceX e a Blue Origin estão a desenvolver sistemas distintos para transportar astronautas até à superfície lunar. A SpaceX planeia utilizar a sua nave espacial Starship, que irá reabastecer-se enquanto orbita a Terra antes de prosseguir a sua viagem rumo à Lua.

A Blue Origin planeia utilizar estágios de foguetão adicionais para impulsionar o seu módulo de aterragem Blue Moon em direção à Lua. Lá, este iria encontrar-se com a Orion antes de descer à superfície.

Ambas as empresas estão a trabalhar com vista ao objetivo de 2028, proporcionando à NASA duas opções potenciais à medida que os preparativos prosseguem. Entretanto, a agência informa que as melhorias no processamento dos foguetões reduziram os prazos de preparação em aproximadamente 50%.

Novos fatos espaciais e planos mais ambiciosos para a exploração lunar

A NASA está também a colaborar com a Axiom Space num fato espacial mais leve, concebido para as primeiras excursões dos astronautas pela superfície lunar. O "Sortie Suit" é o novo modelo e pesa cerca de metade do peso do fato espacial principal da empresa. Poderá facilitar os preparativos para as caminhadas lunares.

Os planos a longo prazo da agência vão além de uma única aterragem. As futuras missões centrar-se-ão na exploração de áreas próximas do Pólo Sul da Lua e no desenvolvimento da tecnologia necessária para sustentar a vida humana.