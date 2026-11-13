Após falhar com uma rocha dura demais, Perseverance obtém sua primeira amostra em mais de um ano

Uma amostra recém-obtida pelo rover pode conter pistas sobre o Marte primitivo, por meio de uma rocha que teria surgido das profundezas e sobrevivido a impactos colossais.

O Perseverance fotografou a abrasão Pumbe, de cinco centímetros, com sua câmera SHERLOC WATSON no dia 17 de outubro de 2026. NASA/JPL-Caltech.

O rover Perseverance, da NASA, conseguiu coletar uma amostra batizada de Singita — uma pequena rocha que levantou questões profundas sobre a história de Marte. Sua textura e composição mineralógica podem conter registros fundamentais sobre a evolução do Planeta Vermelho.

A extração ocorreu em 24 de outubro deste ano e foi anunciada oficialmente pela agência americana no dia 9 de novembro. Embora seja necessário um estudo detalhado para determinar sua cronologia exata, a amostra pode ser classificada como um dos testemunhos geológicos mais antigos recuperados pela missão.

Uma perfuração difícil, mas bem-sucedida

Anteriormente, a equipe havia tentado perfurar uma rocha chamada Badger Peak, mas fracassou devido à sua extrema dureza. Em vez de abandonar o objetivo, localizaram outra formação rochosa com características semelhantes que oferecesse melhores condições operacionais.

O veículo deslocou-se cerca de 100 metros em direção a um afloramento de tonalidades claras. As imagens capturadas e as informações químicas preliminares confirmaram a afinidade analítica com Badger Peak, o que proporcionou uma nova oportunidade para documentar um litotipo incomum na região.

O Perseverance fotografou a amostra marciana Singita dentro de sua broca no dia 24 de outubro de 2026, após a perfuração. NASA/JPL-Caltech/ASU.

Os engenheiros identificaram uma superfície plana propícia para fixar com segurança os estabilizadores da furadeira e utilizaram uma broca com menor desgaste. O procedimento foi realizado com sucesso, atingindo uma profundidade de aproximadamente 3,1 cm, de onde foi extraída a amostra "Singita".

A presença do núcleo dentro do tubo de amostragem foi confirmada por meio de uma imagem captada pela câmera Mastcam-Z. Dessa forma, o Perseverance obteve sua primeira amostra em mais de um ano e realizou sua 66ª abrasão bem-sucedida em Marte.

A pista está nas profundezas do planeta

O valor científico está na sua suposta classificação litológica como gabro. Essa rocha plutônica origina-se a partir do resfriamento lento do magma em grande profundidade, condição que favorece o crescimento de cristais visíveis de plagioclásio cálcico e piroxênios.

Diferentemente das rochas escuras habituais da superfície marciana, estes blocos apresentam tons mais claros. Sua particularidade química e aparência distinta atraíram a atenção durante o percurso por Lac de Charmes, a oeste da cratera Jezero.

Ilustração da superfície marciana, cujas rochas antigas preservam pistas sobre impactos e a evolução geológica do planeta.

O fato é que isso levanta uma questão geológica fundamental para entender de que maneira emergiram materiais formados em camadas profundas. A principal hipótese sugere que impactos de grande magnitude escavaram a crosta, fragmentando o subsolo e projetando esses blocos em direção à superfície.

A equipe também avaliou diversas brechas, compostas por clastos angulares cimentados que evidenciam a violência dessas colisões. As texturas observadas em Singita corroboram a ideia de que o material sofreu alterações metamórficas e foi expelido por impactos violentos.

Uma janela para os primeiros capítulos do sistema solar

Um estudo publicado em julho deste ano determinou que certas camadas associadas a impactos nas proximidades de Jezero têm mais de 3,9 bilhões de anos. Embora essa descoberta forneça um contexto valioso, ela não implica necessariamente uma idade idêntica para Singita.

Estabelecer sua cronologia exige diferenciar vários eventos, como a cristalização do magma primário, eventuais processos de alteração e o evento de escavação por impacto. Como se trata de fases potencialmente separadas por longos intervalos de tempo, as imagens são insuficientes para determinar sua antiguidade.

A ausência de uma tectônica de placas ativa em Marte oferece uma vantagem singular em relação à Terra, uma vez que preservou extensas áreas de crosta primitiva. Sua análise nos ajuda a reconstruir fenômenos geológicos que, em nosso planeta, foram apagados pela erosão e pela reciclagem cortical.

Por ora, Singita permanece guardada no rover, aguardando um possível traslado para a Terra. Apesar do cronograma incerto da missão de retorno, este fragmento oferece uma janela inestimável para a compreensão das condições que prevaleciam no Marte do passado.