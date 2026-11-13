Roteiro para um fim de semana no RJ: 5 destinos incríveis a menos de 100 km da capital

Há alguns destinos turísticos incríveis próximos da capital fluminense que podem ser explorados em um final de semana. Conheça aqui 5 deles que ficam a até 100 km da cidade e oferecem vários atrativos.

A Praia de Ponta Negra, em Maricá (RJ). Crédito: Divulgação.

Como já dizia a famosa marchinha de Carnaval: “Cidade maravilhosa, Cheia de encantos mil (...)”, a cidade do Rio de Janeiro é encantadora, cheia de vida e com diversos atrativos para oferecer aos seus visitantes, desde as suas praias icônicas até às grandiosidades arquitetônicas como o Cristo Redentor e os museus.

Contudo, se você já conhece as maravilhas da cidade e quer fazer algo diferente, ou só quer mesmo é fugir um pouco do agito da capital, então descubra aqui 5 destinos turísticos ideais para fazer um bate e volta e passar um final de semana, a menos de 100 km da capital. Acompanhe conosco.

5 destinos a menos de 100 km da capital fluminense

Essas localidades são igualmente bonitas e oferecem diversas atrações para a família, algumas com praias e outras com paisagens serranas e muita natureza, agradando a todos os gostos. Veja a seguir.

Niterói

A famosa Niterói fica a cerca de 20 km da capital fluminense e é conhecida por suas belas praias, paisagens naturais e atrações culturais.

Entre os atrativos naturais, destacam-se a Praia de Itacoatiara, famosa pelas águas claras e pelas formações rochosas; a Praia de Camboinhas, muito procurada para banho de mar; e o Parque da Cidade, que oferece vistas privilegiadas da capital e da Baía de Guanabara.

Imagem aérea do Museu de Arte Contemporânea (MAC) em Niterói (RJ). Crédito: Divulgação.

A cidade também abriga o Caminho Niemeyer, um conjunto arquitetônico e cultural com obras assinadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer, como o famoso Museu de Arte Contemporânea (MAC), e a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, importante construção histórica. Não deixe de conhecer também o Parque Estadual Serra da Tiririca, o Mercado do Peixe e o Horto do Fonseca.

Petrópolis

Localizada na Serra Fluminense, a cerca de 70 km da capital, é conhecida como a “Cidade Imperial” por ter sido a residência oficial de verão do imperador Dom Pedro II.

Os principais pontos turísticos são: o Palácio de Cristal, com estrutura metálica vitoriana importada da França; o Museu Imperial, que conta a história da monarquia brasileira e abriga a coroa de Dom Pedro II, sendo o principal ponto turístico da cidade; a Catedral de São Pedro de Alcântara, com seus vitrais coloridos e arquitetura neogótica, abrigando os restos mortais da família imperial brasileira; e a Casa de Santos Dumont, um museu dedicado ao pioneiro da aviação brasileira.

O Palácio da Quitandinha é um dos cartões postais de Petrópolis (RJ). Crédito: Daniel Sant’Anna Lisbôa/CC BY-SA 3.0.

Você pode ainda curtir o Palácio Quitandinha, que é um antigo cassino com arquitetura art déco preservada, caminhar observando o charme das ruas históricas, e conhecer a Cervejaria Bohemia e todo o centro histórico, que são bem importantes para a cidade.

Maricá

Maricá é uma cidade de praias tranquilas e natureza preservada, localizada a cerca de 60 km da capital fluminense.

Entre os principais atrativos estão a Praia de Itaipuaçu, com extensa faixa de areia e ondas fortes; a Praia de Ponta Negra, famosa pelo visual paradisíaco; e a Lagoa de Araçatiba, ideal para caminhadas, contemplação e passeios ao ar livre.

O centro histórico de Maricá, com construções tradicionais e a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, também merece uma visita.

Além disso, há trilhas e mirantes, como o Mirante da Serra do Camburi, para quem curte ecoturismo; e a Lagoa de Maricá com 18 km² de espelho d’água e bons trechos para a prática de esportes náuticos.

Itaipava

Itaipava é um charmoso distrito de Petrópolis, localizado na região serrana do estado do Rio de Janeiro, a cerca de 80 km da capital. É conhecida pelo clima ameno, belas paisagens montanhosas e atmosfera acolhedora.

O polo gastronômico da cidade é famoso por seus restaurantes, cervejarias artesanais e cafés, mas destacam-se também lojas de decoração e antiquários, shoppings e pousadas charmosas.

O Shopping Itaipava está localizado no coração da cidade e foi o primeiro na região, inaugurado em 1984. Crédito: Divulgação.

Entre os principais atrativos estão o Parque Municipal de Itaipava, ideal para caminhadas e atividades ao ar livre; o Castelo de Itaipava, uma construção de arquitetura medieval que chama a atenção dos visitantes; e a Feirinha de Artesanato de Itaipava.

Teresópolis

Esta cidade fica a cerca de 98 km da capital fluminense, e também é um dos principais destinos turísticos da Região Serrana do Rio, conhecido pelo clima de montanha, paisagens exuberantes e pelo contato com a natureza.

O Mirante do Soberbo e trevo de acesso à cidade de Teresópolis (RJ). Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

É cercada por montanhas e áreas de Mata Atlântica, sendo muito procurada por quem gosta de ecoturismo, trilhas, cachoeiras e turismo de aventura.

Entre os principais atrativos está o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que abriga paisagens impressionantes, como o famoso Dedo de Deus, uma formação rochosa que se tornou símbolo do montanhismo brasileiro. O parque oferece trilhas, cachoeiras e mirantes.

Pedra Do Sino, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ). Crédito? Tripadvisor/Reprodução.

Outros destaques são o Mirante do Soberbo, que fornece uma vista panorâmica espetacular das montanhas; a Feirinha do Alto, tradicional mercado de artesanato, roupas e gastronomia; e a Pedra do Sino, o ponto mais alto do estado (2.275 metros de altitude) e destino popular para trilhas e trekking.