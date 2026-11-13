Garrafas recicladas no asfalto: o PET poderia tornar as estradas mais resistentes, segundo estudo na Nature

Engenheiros do Irã trituraram garrafas plásticas e as misturaram ao asfalto no lugar de pedras. Os testes de laboratório apresentaram resultados surpreendentes, embora com uma condição importante relacionada ao clima.

Este experimento pode ser uma solução para a reciclagem do plástico.

Buracos e sulcos deixados por caminhões em uma estrada são sinal de um asfalto que se desgasta com o uso. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia do Irã e da Universidade Khayyam testou uma alternativa: substituir parte do calcário da mistura por garrafas PET (polietileno tereftalato) recicladas. O trabalho foi publicado no dia 9 de novembro deste ano na revista científica Scientific Reports.

Os pesquisadores transformaram garrafas usadas em grânulos e os trituraram até obter fragmentos angulosos, semelhantes a pequenas pedras. Em seguida, separaram-nos por tamanho. Em cada mistura, o plástico ocupou o mesmo volume que a pedra que substituiu.

O crescente acúmulo de resíduos plásticos intensificou a necessidade de estratégias de reutilização sustentáveis em materiais de construção.

Utilizaram o método “a seco”, que consiste em misturar o plástico com a pedra antes de adicionar o asfalto. Segundo o estudo, isso permite trabalhar em usinas convencionais sem grandes alterações. O PET funde-se a cerca de 250°C, e o asfalto é preparado a temperaturas bem mais baixas. As análises químicas não detectaram degradação do plástico durante o processo.

Os resultados mais marcantes

O melhor tamanho foi o de peças entre 4,75 e 12,5 milímetros. Com esse tamanho, os resultados foram estes:

Com uma substituição de 18%, a resistência à deformação sob cargas repetidas — que causa as marcas no asfalto — aumentou 57% .

sob cargas repetidas — que causa as marcas no asfalto — . Com esse mesmo percentual, a resistência a danos causados pela água melhorou 7%.

Com 16%, a vida útil à fadiga — o desgaste que resulta em trincas devido à passagem constante de veículos — aumentou 295%. A mistura comum suportou 16.380 ciclos de carga, enquanto a que continha plástico resistiu a 64.763. É quase quatro vezes mais.

Se isso se confirmar em vias reais, poderia significar menos buracos e menos reparos. Além disso, o plástico deixaria de acabar em lixões.

Este experimento aumentou a resistência do asfalto a trincas e à deformação.

Segundo os autores, um quilômetro de estrada requer cerca de 12.500 toneladas de agregados — isto é, a pedra e a areia que compõem a mistura. Eles citam estimativas de estudos anteriores indicando que a substituição de apenas 10% permitiria utilizar cerca de 630 toneladas de PET.

Isso também evitaria a ocupação de aproximadamente 18.900 metros cúbicos em aterros sanitários. Esses números não provêm dos testes realizados neste trabalho.

O que ainda falta

Porém, o plástico apresentou fragilidade no frio. A 5°C, o PET mostrou-se mais frágil do que a pedra. Por isso, os autores ressaltam que, diante desses resultados, seu uso em climas frios não pode ser recomendado. Segundo a análise, a opção parece mais adequada para regiões de clima temperado.

Todos os testes foram realizados em laboratório, e não em vias com tráfego real. A equipe também não mediu a quantidade de microplásticos que o pavimento poderia liberar com o desgaste. Os pesquisadores esclarecem que, ao ficar incorporado à mistura, o plástico estaria menos exposto, mas não se sabe o que acontece a longo prazo. Os custos e o impacto ambiental completo não foram contemplados no estudo.

Por enquanto, a via feita com garrafas é uma promessa de laboratório. Resta saber como ela se comporta sob a ação do sol, da chuva e do tráfego diário de caminhões.