Temporal de 53 mm na Grande SP alaga rodovia e interrompe trens da CPTM

A circulação de trens na Linha 10-Turquesa da CPTM precisou ser interrompida entre Santo André e Capuava após pontos de alagamento invadirem a via férrea durante a tarde.

Rodovia de acesso a Mauá alagada após temporal. Foto: Reprodução/TV Globo

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista e a Região Metropolitana nesta quinta-feira (12) causaram transtornos severos na mobilidade urbana e deixaram veículos submersos. Ao longo da tarde, os temporais provocaram o resgate de uma pessoa presa dentro de um carro ilhado e exigiram atenção redobrada de motoristas e passageiros.

Entre 12h e 16h20, as autoridades contabilizaram pelo menos cinco pontos de inundação e enchente na Grande São Paulo. As ocorrências se concentraram principalmente nos municípios de Mauá, Suzano e Mogi das Cruzes, enquanto a capital enfrentava pontos de instabilidade.

Volume de água em Mauá supera o dobro do esperado

Em Mauá, a situação mais crítica ocorreu por volta das 15h40 na Rua Fernão Dias, no Jardim Santa Lídia, onde automóveis ficaram submersos. Duas viaturas foram mobilizadas para atender a ocorrência no bairro, e a prefeitura passou a monitorar áreas estratégicas da cidade.

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De acordo com a administração municipal, o volume acumulado de chuva chegou a 53,14 mm durante a tarde. Esse índice representa mais do que o dobro dos 25 mm previstos anteriormente pelos radares meteorológicos estaduais.

Além disso, um boletim do Centro de Inteligência de Trânsito e Transporte (CITT), atualizado às 16h23, apontou bloqueios totais em três vias importantes. Ficaram completamente interditadas a Rua Rio Branco, na Baronesa; a Avenida João Ramalho, na região da Cofap; e a Avenida Presidente Castelo Branco, perto das Casas Bahia.

O relatório do órgão municipal também registrou alagamentos parciais em trechos de seis vias da cidade. Foram afetadas as avenidas Barão de Mauá, João Ramalho, Presidente Castelo Branco, Benedita Franca da Veiga, Manoel da Nóbrega e Capitão João.

Impactos na Rodovia Anchieta e na Linha 10-Turquesa

O avanço da água também prejudicou o tráfego intermunicipal e o transporte sobre trilhos na região do ABC Paulista. Na Rodovia Anchieta, um trecho na altura do quilômetro 21, no sentido Santos, ficou alagado, obrigando carros, motos e caminhões a atravessarem a pista de alta velocidade tomada pela água.

Simultaneamente, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) identificou pontos de alagamento na Linha 10-Turquesa. Por conta do acúmulo de água entre as estações Prefeito Celso Daniel-Santo André e Capuava, a circulação ferroviária precisou ser interrompida a partir das 16h24.

Para atender os usuários afetados pela paralisação, o Sistema Paese foi acionado emergencialmente no trecho interditado. Contudo, por volta das 17h10, a companhia informou que a operação dos trens entrou em processo de normalização e o atendimento por ônibus foi cancelado.

Estado de atenção na capital paulista

Na cidade de São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) decretou estado de atenção para alagamentos em toda a capital logo pela manhã. O alerta abrangeu as zonas Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste e Central, além das marginais Tietê e Pinheiros.

Durante a tarde, às 16h23, o órgão municipal voltou a colocar a Zona Leste em estado de atenção devido ao avanço de instabilidades vindas do interior. O monitoramento identificou precipitações intensas atingindo diretamente quatro subprefeituras da região.

Em comunicado oficial, o órgão explicou o cenário registrado pelos equipamentos de monitoramento da prefeitura. "Conforme imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, chove forte nas subprefeituras de São Mateus, Cidade Tiradentes, Guaianases e Itaquera. Essas chuvas têm potencial para alagamentos e transbordamentos", disse o órgão.