Ciclone não ameaça mais o Sul, mas há alertas chuva forte e temporais; veja o que mudou

O ciclone previsto para o início da próxima semana já não deve mais influenciar o tempo no Sul do Brasil. Porém, uma área de baixa pressão no interior do continente ainda vai trazer potencial para temporais isolados e chuva forte nos próximos dias.

O ciclone que está previsto para se formar próximo à costa da Argentina no início da próxima semana já não traz mais ameaças à Região Sul do Brasil. Contudo, uma área de baixa pressão no interior do continente, próxima ao Paraguai, ainda vai trazer condições para pancadas de chuva forte e temporais isolados em áreas da região nos próximos dias.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Risco de temporais isolados continua no Sul nos próximos dias

Nos próximos dias, a disponibilidade de umidade e o aquecimento, juntamente com uma área de baixa pressão no interior do continente, próxima ao Paraguai, vão trazer riscos de pancadas de chuva forte e temporais isolados em áreas dos três estados da região Sul do país.

Mas isso não significa que vai chover em todas as localidades da região; as pancadas ocorrem de forma mais isolada, ou seja, pode ter uma chuva forte e passageira em uma localidade e não em uma área próxima.

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De qualquer forma, haverá condições para formação de novas áreas de instabilidade.

Nesta sexta-feira (13) o tempo fica quente e abafado e, durante a tarde, não se descarta a formação de chuvas rápidas e localizadas, com temporais bastante isolados, especialmente em áreas do Centro, Norte, Serra e Nordeste do Rio Grande do Sul, na metade leste de Santa Catarina e no Centro-Sul, Campos Gerais e Leste do Paraná (inclusive na região de Curitiba). Mas o potencial para transtornos associados ao tempo é baixo.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade para sábado (14) às 17h à esquerda e para domingo (15) às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (14) o tempo tende a ficar firme em várias áreas do Sul, porém, devido ao aquecimento e à umidade presente na atmosfera, ainda não podemos descartar no período da tarde a ocorrência de pancadas de chuva isoladas com trovoadas especialmente no leste catarinense e em áreas de divisa com o Paraná, e no sul paranaense.

No Rio Grande do Sul, pancadas pontualmente fortes e com riscos de temporais com trovoadas podem ocorrer entre a tarde e a noite em todo o território, além de rajadas de vento de até 60 km/h na faixa litorânea.

Previsão de densidade de raios para sábado (14) às 18h à esquerda e para domingo (15) às 12h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

No domingo (15) a área de baixa pressão no interior do continente volta a deixar o tempo instável em todo o estado de Santa Catarina e do Paraná a partir da tarde, e no norte e nordeste gaúchos já desde a madrugada.

Haverá condições para chuva pontualmente intensa com temporais isolados acompanhados por raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para domingo (15) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

À noite ainda podem ocorrer pancadas de chuva no Paraná e em Santa Catarina, especialmente na faixa leste destes estados.

Na segunda-feira (16) a tendência da previsão indica que áreas de instabilidade ainda podem se formar ao longo do dia, especialmente no Paraná e no leste gaúcho e catarinense, com chance de pancadas de chuva isoladas e trovodas.

Mas é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui, já que as condições meteorológicas previstas pelos modelos são atualizadas diariamente e podem mudar nos próximos dias.