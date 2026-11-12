O ouro vermelho que você pode cultivar em vasos: assim cresce a especiaria mais cara do mundo

Uma das especiarias mais caras do mundo nasce de uma pequena flor roxa e, embora pareça impossível, você pode cultivá-la de maneira muito simples em um vaso dentro do seu Éden.

Cada flor tem apenas três estigmas vermelhos; portanto, imagine quantas é preciso colher para encher um pequeno frasco.

Existem flores que nos ajudam a adornar nossos jardins, outras que funcionam como um detalhe romântico e algumas que chegam até a parar em nossos pratos. Mas há uma que chama a atenção, pois dela se obtém uma das especiarias mais caras do mundo.

O açafrão, conhecido como o ouro vermelho, provém de uma pequena flor roxa e atinge preços surpreendentes pela forma como é colhido.

Embora pareça difícil de acreditar, você também pode cultivá-la em casa, e não é preciso um jardim enorme para isso. Na verdade, um vaso pode ser suficiente para obter suas primeiras colheitas de açafrão. Vale ressaltar, porém, que é preciso conhecer alguns pontos importantes sobre quando plantar, como cuidar e qual é o melhor momento para a colheita.

Uma pequena planta que produz uma das especiarias mais caras do mundo

Seu nome científico é Crocus sativus e, embora não costume ultrapassar 15 centímetros de altura, a flor possui uma característica que a torna muito especial. No centro de suas pétalas encontram-se três pequenos filamentos vermelhos, conhecidos como estigmas, que são justamente a parte que utilizamos na culinária.

Embora pareçam cebolinhas, essas estruturas subterrâneas armazenam as reservas necessárias para que as plantas voltem a crescer e florescer.

Esta bela flor não é cultivada a partir de sementes, como muitas outras plantas. Ela se reproduz por meio de cormos — estruturas subterrâneas muito semelhantes aos bulbos — que armazenam os nutrientes necessários para o seu crescimento. Durante os meses mais quentes, permanecem em repouso, mas, quando as condições ambientais são ideais, voltam a desenvolver folhas e flores.

Em países do Hemisfério Norte, como o México e a Espanha, os cormos costumam ser plantados entre agosto e setembro, enquanto a floração ocorre nos meses de outubro e novembro; contudo, essas datas podem variar de acordo com as condições ambientais de cada região.

Para obter um grama desta especiaria seca, são necessárias cerca de 150 flores; portanto, você já pode imaginar por que o seu preço é tão elevado.

Quanto à colheita, ela é feita praticamente à mão, retirando-se com cuidado os três filamentos vermelhos de cada flor para, em seguida, secá-los. Imagine ter que repetir esse trabalho centenas de vezes para obter apenas algumas gramas. Em grandes plantações, isso representa muitas horas de trabalho, mas, em casa, pode ser uma atividade bastante prazerosa.

Como cultivar seu próprio açafrão em um vaso

Para começar, você precisa obter bulbos de Crocus sativus que estejam firmes, saudáveis e sem manchas de apodrecimento. Escolha um vaso com cerca de 25 a 30 centímetros de profundidade, com furos na base para permitir a saída do excesso de água. Utilize terra solta, de preferência misturada com materiais que melhorem a drenagem, como perlita ou areia.

Você não precisa de um jardim enorme para cultivar esta especiaria; um vaso, boa iluminação e um pouco de paciência podem bastar.

Procure um local que receba várias horas de sol direto por dia. Também não é necessário regá-los com muita frequência, pois o excesso de água pode apodrecer os cormos; portanto, evite deixar pratinhos com água acumulada sob o vaso.

Na hora da colheita, o ideal é fazê-la pela manhã, enquanto as flores ainda estão frescas. Em seguida, é preciso secá-las até que percam umidade suficiente e guardá-las em um recipiente hermético, longe da luz e do calor. Para conservá-las adequadamente, é importante garantir que estejam bem secas antes de armazená-las.

Mas o trabalho não termina aí. As folhas continuarão crescendo por alguns meses, e é importante deixá-las até que sequem naturalmente, pois elas ajudam a armazenar reservas para a temporada seguinte. Quando isso acontecer, reduza a rega e mantenha o vaso protegido da umidade excessiva.

Vale ressaltar, porém, que não dá para encher a cozinha de açafrão com apenas um vaso. A produção caseira costuma ser pequena, mas você consegue obter alguns filamentos para usar em suas receitas. Se respeitar o tempo de crescimento, oferecer luz suficiente e evitar o excesso de água, terá a chance de colher uma das especiarias mais apreciadas do mundo sem sair de casa.