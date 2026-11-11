Calor de mais de 30°C retorna em meio a pancadas de chuva nos estados do Sul

Neste fim de semana o calor ganha força na Região Sul do Brasil, com tempo abafado e temperaturas passando dos 30°C em várias localidades. E também não se descartam pancadas de chuva forte e temporais bem isolados.

Neste fim de semana, o calor ganha força sobre a Região Sul do Brasil. O tempo fica abafado e as temperaturas ficam próximas ou acima dos 30°C em diversas localidades dos três estados.

novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações! Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso. Siga-nos e ative as notificações!

Além do calor, a atuação de uma área de baixa pressão no interior do continente pode trazer chance de chuva em algumas áreas dos estados. Serão pancadas de chuva passageiras e mal distribuídas, mas que em alguns pontos podem ter forte intensidade e vir acompanhadas por temporais isolados, preferencialmente durante as tardes e início das noites.

Calor e tempo abafado no Sul do país neste fim de semana

Neste fim de semana, o Sul do país será marcado pelo aquecimento. O tempo fica abafado e o sol até volta a aparecer mais, com as temperaturas máximas ficando próximas ou acima dos 30°C em diversas localidades dos três estados.

Neste fim de semana teremos calor acima de 30°C em várias localidades, chegando a 34°C no oeste do RS, norte do PR e Vale do Itajaí (SC), mas com sensação térmica de até 36°C/37°C nestas áreas.

No sábado (14) à tarde fará bastante calor. As temperaturas máximas vão variar entre 29°C e 32°C em praticamente todo o Rio Grande do Sul, em pontos do Grande Oeste e do Vale do Itajaí em Santa Catarina e na porção oeste e norte do Paraná.

Contudo, pontualmente elas podem alcançar os 33°C/34°C em localidades do oeste, na Região das Missões, e no noroeste gaúcho, como por exemplo, em Santa Rosa, Três de Maio e São Borja (nesta localidade, a sensação térmica pode chegar a 35°C).

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para o sábado (14), segundo o modelo europeu ECMWF.

Entre as capitais, o destaque fica para Curitiba que registrará máxima de 27°C, e especialmente Porto Alegre que terá 30°C mas com uma sensação térmica de 33°C.

No domingo (15) ainda fará calor forte em boa parte do território gaúcho (exceção do sul), em Santa Catarina e no Paraná, onde as máximas passam dos 28°C/29°C e atingem pontualmente os 33°C no oeste gaúcho, no Vale do Itajaí e no norte paranaense, como por exemplo, em Alegrete (RS), Campo Largo (RS), Santo Ângelo (RS), Saudades (SC), Rio do Sul (SC), Antonina (PR) e Maringá (PR).

Previsão da sensação térmica do ar (em °C) para as 15h do domingo (15), segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, com o tempo úmido e abafado, a sensação térmica pode atingir patamares de 36°C/37°C no oeste gaúcho neste dia, como podemos observar no mapa logo acima.

Nas capitais, as máximas no domingo (15) chegam aos 29°C em Curitiba, 27°C em Florianópolis e 28°C em Porto Alegre, porém, a sensação térmica pode ser de 30°C nas capitais gaúcha e catarinense.

Pancadas de chuva e temporais isolados no fim de semana

Neste fim de semana, especialmente o domingo (15), o calor e umidade juntamente com uma baixa pressão no interior do continente trazem riscos de pancadas de chuva que podem ser localmente fortes e de temporais isolados.

No sábado (14) o risco é baixo mas não se descarta alguma chuva rápida e passageira. O destaque fica mesmo para o domingo (15), quando as chances são maiores.

Previsão de chuva (mm) à esquerda e de densidade de raios (trovoadas) à direita para o domingo (15) às 18h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Assim, a partir da tarde no domingo (15) haverá condições para pancadas de chuva moderadas mas que pontualmente podem ser intensas, e temporais com trovoadas, principalmente no estado do Paraná.

No Rio Grande do Sul, os temporais ocorrem de forma mais isolada e as regiões com maior possibilidade são o Oeste gaúcho e áreas de fronteira com a Argentina. Já em Santa Catarina, a chance é maior em áreas do Grande Oeste, do Vale do Itajaí e nas regiões de divisa com o Paraná.

Mas é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui, já que as rodadas dos modelos são atualizadas diariamente e as condições meteorológicas podem mudar até o fim de semana.