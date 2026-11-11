Tempo volta a mudar e chuvas mais intensas retornam aos 3 estados do Sul; saiba o que esperar

Após um início de semana com trégua das chuvas e tempestades, áreas de instabilidades voltam a se formar sobre a Região Sul. Tempestades localmente intensas podem acumular 50 mm em algumas áreas entre quarta (11) e quinta-feira (12).

A semana iniciou com trégua de chuvas e tempestades severas na Região Sul. A partir desta quarta-feira (11), porém, uma mudança no tempo está prevista. Áreas de instabilidade irão atuar sobre os três estados do Sul do Brasil, trazendo chuvas irregulares e causando tempestades até quinta-feira (12).

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Os volumes de chuva podem acumular até 50 mm em algumas áreas e as tempestades devem ocorrer de forma mais isolada. Embora a possibilidade de formação de granizo seja pequena, não pode ser descartada em algumas áreas. Confira os detalhes.

Quarta-feira

A quarta-feira (11) será de céu encoberto em praticamente todo o território da Região Sul, com chuvas irregulares e tempestades isoladas afetando os três estados. Os sistemas mais intensos estão previstos para o oeste/noroeste do Paraná a partir da tarde. No Rio Grande do Sul, tempestades podem se formar em praticamente todo o território, enquanto em Santa Catarina são mais prováveis no centro e litoral sul do estado.

Previsão de chuva nesta quarta-feira (11), segundo o ECMWF.

As chuvas, no geral, devem variar entre garoa e intensidade fraca na maior parte dos três estados. A ressalva fica por conta do oeste/noroeste do Paraná, onde estão previstas as tempestades mais intensas do dia, podendo ter chuvas de intensidade moderada a forte em alguns momentos, mas sem acumular grandes volumes. Os maiores acumulados até o final do dia não devem passar de 15 mm.

Quinta-feira

Na quinta-feira (12) as tempestades ganham intensidade, e existe possibilidade de formação de granizo na faixa leste de Santa Catarina e do Paraná. Embora os indicadores mostrem pequena probabilidade, o granizo não pode ser descartado.

Tempestades estão previstas para atuarem entre o nordeste do Rio Grande do Sul e a faixa leste de Santa Catarina e Paraná entre a madrugada e a manhã de quinta-feira (12). No litoral sul de Santa Catarina, a previsão de taxa de raios mais elevada indica que os sistemas podem ser mais intensos. A taxa de raios é um indicador de severidade, uma vez que a eletrificação das tempestades vem da presença de gelo na parte superior das nuvens (granizo e graupel).

Previsão de tempestades nesta quinta-feira (12), segundo o ECMWF.

A partir da tarde de quinta-feira (12), as tempestades devem se espalhar, afetando o norte do Rio Grande do Sul e o interior de Santa Catarina e do Paraná.

As tempestades podem ser pontualmente intensas e, novamente, os sistemas mais severos estão previstos para ocorrer sobre o território paranaense, principalmente na área de fronteira com São Paulo - que está sob alerta para tempestades mais severas.

Previsão de chuva acumulada até o final de quinta-feira (12), segundo o ECMWF.

A previsão de chuva acumulada até o final de quinta-feira (12) mostrada no mapa acima indica que a área com os maiores volumes está prevista ocorrer na faixa leste entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. Nesta região, as chuvas podem se aproximar ou ultrapassar 50 mm, sendo que a maior parte da chuva está prevista para quinta-feira (12).

Nas demais áreas da Região Sul, a chuva acumulada será abaixo de 5 mm nestes dois dias, com alguns pontos alcançando entre 10 e 20 mm, enquanto outros podem nem ter chuva. Na sexta-feira (13) as chances de tempestades e chuva diminuem, com maior probabilidade de chuvas fracas na faixa leste entre Santa Catarina e Paraná.