Plantio de soja e milho: chuva avança no Centro-Oeste, mas segue irregular no Nordeste

Pancadas mais fortes no Centro-Oeste, chuva irregular no Nordeste e intervalos de tempo firme no Sul mudam as condições para plantar e colher. A situação das lavouras exige atenção à distribuição da água e ao solo local.

A chuva volta a ganhar força entre quarta-feira (11) e sexta-feira (13), com potencial para temporais e volumes diários de 20 a 50 mm em áreas do Centro-Oeste. Entre 10 e 16 de novembro, soja e milho encontram condições distintas em Goiás, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul: falta água em alguns talhões, enquanto outros precisam perder umidade para permitir a entrada das máquinas.

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O boletim de 9 de novembro da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) mostra 66,8% da soja e 51,2% do milho da primeira safra semeados na área acompanhada. A colheita do trigo alcança 78,4%. Esses números ajudam a entender por que a mesma chuva pode sustentar plantas recém-emergidas, interromper o plantio ou dificultar a retirada dos cereais ainda no campo.

Centro-Oeste recebe pancadas, mas Nordeste ainda enfrenta irregularidade

Em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as pancadas ganham importância no meio da semana, com raios e possibilidade de vento forte e granizo.

Os episódios de 20 a 50 mm em um dia podem repor água, mas também concentrar o volume em poucas horas.

Em Goiás, onde a soja apresenta desenvolvimento satisfatório, a maior frequência de chuva exige acompanhar as oportunidades para pulverização, sem confundir reposição hídrica com condição adequada para qualquer operação.

Previsão de chuva acumulada até sexta-feira (13), às 15h, com maiores volumes entre o Norte, Centro-Oeste e áreas do Sudeste e Nordeste.

No oeste da Bahia, a previsão indica 20 a 50 mm entre terça (10) e sexta-feira (13), enquanto o litoral sul pode superar 100 mm. Essa diferença importa: a água prevista perto da costa não garante umidade nas áreas de grãos do interior. No Piauí, a Conab registra plantio de soja paralisado na maioria das áreas por falta de umidade.

No Maranhão e no Tocantins, o avanço também varia conforme a distribuição das chuvas. Para a germinação, importa a água disponível na profundidade da semente.

Sul alterna oportunidade de trabalho com novas pancadas

No Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a redução da chuva em parte da semana pode favorecer operações onde o solo recuperar condições de tráfego. O boletim agrícola registra replantio de feijão em áreas paranaenses e catarinenses por excesso de umidade.

No arroz gaúcho, cerca de 77% da área prevista estava semeada, com avanço nos intervalos secos. A melhora do tempo, portanto, pode ajudar a concluir etapas, mas não elimina encharcamentos imediatamente.

Previsão de chuva para quinta-feira (12), às 15h, com maior probabilidade entre São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

Entre quarta (11) e quinta-feira (12), porém, há possibilidade de temporais isolados, com maior destaque para o Paraná. Até sexta (13), os acumulados podem alcançar ou superar 60 mm no nordeste paranaense e ficar entre 30 e 50 mm no leste catarinense e nordeste gaúcho. A distribuição irregular exige separar os talhões que podem receber máquinas daqueles ainda vulneráveis à compactação e aos danos nas plantas em estabelecimento.

O que muda até o fim de semana nas operações

Em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, a previsão ainda exige atenção às pancadas. Na quinta (12), a instabilidade pode alcançar áreas paulistas e mineiras, enquanto o calor volta gradualmente.

Previsão de temperatura para sábado (14), às 15h, com calor mais intenso entre Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, Paraná e Paraguai.

No fim de semana, as máximas podem chegar a 30–34 °C no centro-oeste paulista. O aquecimento aumenta a demanda de água das plantas, mas não justifica irrigação automática onde o solo permanece úmido.

Para sábado (14), domingo (15) e segunda-feira (16), a distribuição da chuva tem menor confiança, especialmente no Sul. As decisões exigem previsão atualizada e avaliação agronômica local: