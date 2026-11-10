Nova frente fria e ciclone já tem data para chegar; confira os estados em risco

Um novo ciclone deve se formar ao longo da semana, provocando chuvas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná neste fim de semana. Depois disso, na semana que vem, um ciclone intenso trará tempestades severas no Sul do Brasil, com acumulados de 200 mm e rajadas de vento acima de 100 km/h.

Ao longo dos próximos dias, pancadas de chuva continuarão se formando no centro-norte do país - em particular nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, que registrarão os maiores acumulados, mas também atingindo partes do Nordeste e do Norte com acumulados menores. Enquanto isso, o tempo se mantém mais firme sobre a região Sul, apenas com chuvas mais fracas.

No entanto, previsões já indicam a formação de um novo ciclone e uma frente fria sobre o Brasil, que serão capazes de trazer de volta as chuvas para o Sul do país já no final desta semana. Depois disso, a semana que vem será marcada por um ciclone ainda mais severo e intenso, que causará grandes transtornos no Sul do país.

Nesta quinta-feira (12), pancadas de chuva localizadas e de intensidade moderada se formarão sobre diversos municípios do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de chuvas e nebulosidade na quinta-feira durante o início da tarde mostra pancadas de chuva localizadas se formando em vários municípios de RS, SC e PR na região Sul.

Embora na sexta-feira (13) as chuvas parem momentaneamente sobre a região Sul e o tempo volte a ficar firme, isso é resultado da atuação de uma região de baixa pressão, que nos dias seguintes se aprofundará na altura da Argentina e se transformará em um ciclone.

Frente fria atinge a região Sul no final de semana

O sistema começa a se desenvolver na sexta-feira (13) e continua se aprofundando e se afastando em direção ao Oceano Atlântico no Sábado (14), como é possível observar na imagem abaixo. Na sequência, o sistema impulsionará uma frente fria em direção ao Brasil.

Previsão de pressão, nebulosidade e chuva no sábado de madrugada (esquerda) e de noite (direita) mostra um sistema se formando na altura da Argentina e impulsionando uma frente fria.

O sistema frontal afetará de fato a região Sul ao longo do domingo (15), especialmente durante a tarde e a noite, período no qual a frente fria organizará a circulação de ventos e umidade sobre a região e ocasionará a formação de pancadas de chuva significativas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

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Essas tempestades não serão particularmente intensas, mas podem ocasionar transtornos como alagamentos e quedas de galhos de árvores em alguns municípios, devido aos acumulados de chuva que chegam perto dos 50 mm e das rajadas de vento que chegam a 60 km/h, deixando os três estados (RS, SC e PR) sob alerta.

Previsão de nebulosidade e chuva no domingo durante a tarde mostra a frente fria organizando a circulação de ventos e umidade de maneira a causar pancadas de chuva na região Sul.

Nos rastros deste sistema, os riscos maiores aparecem na semana que vem. Ao longo da segunda-feira (16) e da terça-feira (17), um ciclone muito intenso irá se formar sobre a região Sul, causando tempestades ainda mais severas e grandes transtornos.

Ciclone muito intenso se formará semana que vem

Especialmente na terça-feira (17), um ciclone muito intenso se formará na altura da região Sul, ocasionando acumulados de chuva totais que ultrapassam os 100 mm e podem chegar a 200 mm, com tempestades severas e rajadas de vento intensas que podem ultrapassar os 100 km/h.

Previsão de pressão e chuvas na terça-feira (17) durante a tarde mostra a formação de um ciclone muito intenso sobre a região Sul, e sua frente fria atuando sobre o país, com tempestades severas.

Esse sistema acarretará na formação de tempestades muito severas sobre a região Sul e impulsionará a formação de temporais também sobre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil ao longo da próxima semana, que promete se mostrar muito chuvosa sobre o país.

O sistema trará grandes transtornos para a população, como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra. As tempestades severas também trazem risco de formação de eventos mais extremos, como micro explosões e tornados, especialmente na terça-feira (17).

Como este segundo sistema promete ser muito severo, não deixe de acompanhar as atualizações da previsão ao longo da semana, e tome as devidas precauções para não ser pego pelo tempo severo na semana que vem, especialmente durante a segunda e a terça-feira.

Vale lembrar que, com a atuação cada vez mais significativa do El Niño sobre o Brasil - que está atingindo uma intensidade altíssima e possivelmente histórica - a tendência é de que tempestades severas se formem com maior frequência e intensidade sobre a Região Sul e também sobre parte do Sudeste e do Centro-Oeste ao longo dos próximos meses.